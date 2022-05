PureSoftware recibe el premio a la tecnología financiera en los Premios a la Excelencia Tecnológica de SBR

PureSoftware es premiado por haber conseguido un fuerte impacto bancario a través de Arttha – una plataforma unificada de tecnología financiera

SINGAPUR y NOIDA, India, 16 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Comprometida con su objetivo de ofrecer soluciones bancarias de la nueva era a bancos, instituciones financieras, empresas de tecnología financiera y al consumidor final de servicios bancarios, 'PureSoftware' ha desarrollado la plataforma de tecnología financiera unificada líder del sector, 'Arttha', para sus clientes.

'Arttha' ha liderado la transformación de los servicios bancarios y financieros con su estrategia "Digital para los no bancarizados" para ser líder del mercado. La plataforma permite tanto a las fintechs o bancos de nueva creación como a las instituciones financieras existentes transformar su negocio minorista y bancario de pymes utilizando las capacidades de pagos digitales, eWallet, préstamos digitales, agencias o banca sin sucursales, Buy Now Pay Later (BNPL) y gestión de comercios de Arttha.

Manish Sharma, consejero delegado de PureSoftware dijo, "Estamos muy orgullosos de ganar este premio y tremendamente encantados por el reconocimiento recibido. Arttha ha impulsado a los bancos y a las empresas de tecnología financiera de los mercados emergentes a obtener una inmensa ventaja digital al proporcionar soluciones bancarias de última generación a sus clientes. A través de Arttha, nuestros clientes han podido desplegar con éxito soluciones bancarias innovadoras para ampliar su base de clientes, mejorar la experiencia del usuario final, multiplicar los volúmenes de transacciones y lanzar nuevos productos en todas las unidades de negocio. La plataforma ya se ha implementado para ofrecer servicios financieros a más de 30 millones de personas en todo el mundo y a 2,4 millones de comerciantes en todo el mundo, con más de mil millones de transacciones a nivel global en un año."

Arttha ha abordado con notable éxito las lagunas de acceso digital a los servicios financieros, sobre todo en las economías emergentes, con importantes franjas de regiones subbancarizadas y no bancarizadas, como Kenia, Botsuana, Zambia, Indonesia, Myanmar y Nepal. A pesar de los estrictos cierres en varias partes del mundo debido a la pandemia, "Arttha" cambió la dinámica bancaria para permitir la continuidad de las operaciones bancarias en el lado de las empresas y democratizar el acceso a los servicios financieros en el lado de los consumidores.

Manish añadió: "Estar infrabancarizado o no bancarizado no debería restringir el acceso al mismo nivel de experiencia del cliente al que están acostumbrados los consumidores de los mercados desarrollados. Seguimos innovando con la introducción de nuevas funciones en la plataforma en respuesta a las nuevas tendencias del sector, a medida que ampliamos nuestro alcance a los clientes de otras partes de África, Oriente Medio y Estados Unidos."

Acerca de PureSoftware

PureSoftware es una empresa global de productos de software y servicios digitales que está impulsando la transformación de empresas en 35 ciudades de 11 países. PureSoftware se centra en impulsar una experiencia de cliente diferenciada, acelerar el tiempo de ciclo y mejorar los resultados empresariales mediante la integración de soluciones digitales, la automatización de procesos robóticos, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la IoT. Sus soluciones aprovechan las tecnologías disruptivas de próxima generación para ofrecer una ventaja competitiva a su negocio. Su producto estrella "Arttha" es una de las plataformas de tecnología financiera de más rápido crecimiento que se centra en soluciones de préstamos digitales, pagos digitales y banca central.

Contacto para Medios: Amitabh Chaudharyamitabh.chaudhary@puresoftware.com

