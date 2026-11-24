(Información remitida por la empresa firmante)

- Raythink | Raytron Industrial presenta soluciones de imagen infrarroja a medida para la automatización industrial en SPS 2026

NUREMBERG, Alemania, 24 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Como líder en tecnología de imagen infrarroja, Raythink | Raytron Industrial presenta soluciones de inspección por infrarrojos para la automatización industrial en la feria SPS 2026, que tendrá lugar del 24 al 26 de noviembre. En el pabellón 7A, stand 623, la empresa exhibe una oferta que abarca la tecnología de imagen infrarroja de onda corta (SWIR) destinada a la inspección de materiales y componentes y la termografía, orientada al seguimiento de procesos y al mantenimiento de equipos.

En la fabricación de semiconductores y productos fotovoltaicos, la cámara NS-615AS-10GE SWIR captura imágenes a través del silicio, revelando detalles que resultan inaccesibles para las cámaras de luz visible. Su resolución de 640 512, su interfaz 10GigE y su capacidad de captura de imagen completa a una velocidad de hasta 825 fotogramas por segundo facilitan la visión industrial de alta velocidad; además, el espectro SWIR permite la identificación y clasificación de materiales en líneas de producción automatizadas.

La termografía complementa estas capacidades de inspección al revelar la distribución de la temperatura y sus variaciones durante el funcionamiento. La cámara TN660 High Frame Rate Fixed-Mount Thermal monitoriza placas de circuito en funcionamiento con una resolución de 640 512 y una salida de imagen completa a 120 Hz; esto permite a los ingenieros realizar un seguimiento de los cambios térmicos rápidos, identificar puntos calientes en los componentes y evaluar el rendimiento térmico. Por su parte, el módulo Turing F1280 Uncooled Infrared ofrece imágenes en tiempo real con una resolución de 1280 1024, facilitando la medición industrial de temperaturas para la monitorización continua de procesos y la evaluación del estado de los equipos.

La termografía complementa estas capacidades de inspección al revelar la distribución de la temperatura y sus variaciones durante el funcionamiento. La cámara TN660 High Frame Rate Fixed-Mount Thermal supervisa una placa de circuito en funcionamiento con una resolución de 640 512 y una salida de 120 Hz a pantalla completa; esto permite a los ingenieros realizar un seguimiento de los cambios térmicos rápidos, identificar puntos calientes en los componentes y evaluar el rendimiento térmico. Por su parte, el módulo Turing F1280 Uncooled Infrared ofrece imágenes en tiempo real con una resolución de 1280 1024 en la pantalla del soporte, y permite la medición industrial de temperaturas para la supervisión continua de procesos y la evaluación del estado de los equipos.

La oferta abarca desde la monitorización de altas temperaturas en los sectores de la metalurgia, la fabricación de vidrio y la fundición mediante la cámara TN460U Ultra-high Temperature Thermal, hasta la integración de equipos con el módulo térmico SE5.

En el pabellón 7A, stand 623, se realizarán demostraciones en directo hasta el 26 de noviembre; además, habrá especialistas técnicos a su disposición para analizar necesidades de inspección y aplicaciones específicas.

Raytron Industrial, anteriormente conocida como Raythink, es una marca de Raytron Technology especializada en tecnología de imagen térmica por infrarrojos para aplicaciones industriales y de seguridad. Para más información, visite www.raythink-tech.com o contacte con sales@raythink-tech.com.

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