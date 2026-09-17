(Información remitida por la empresa firmante)

-Raytron presenta un modelo de visión-lenguaje infrarrojo en CIOE 2026, impulsando la evolución de la imagen térmica de la percepción a la comprensión

SHENZHEN, China, 17 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que la IA trasciende la generación de contenidos para abarcar la percepción y comprensión del mundo físico, la detección inteligente cobra cada vez mayor importancia en las aplicaciones industriales. En CIOE 2026, Raytron, líder mundial en tecnología de imagen térmica infrarroja, presentó su modelo de visión y lenguaje infrarrojo, ampliando el alcance de la imagen infrarroja más allá de la mera captura para avanzar hacia una comprensión inteligente. Asimismo, Raytron lanzó el Falcon 500, su chip de procesamiento de imágenes con IA de tercera generación, y exhibió los últimos avances en sus gamas de detectores infrarrojos de 8 μm y 12 μm.

¿Por qué la imagen infrarroja requiere un modelo de visión-lenguaje específico?

A diferencia de la imagen de luz visible, que captura principalmente la luz reflejada, la imagen térmica infrarroja detecta la radiación emitida por los objetos, revelando información única como la temperatura, la distribución del calor y las firmas térmicas. La mayoría de los modelos de visión de propósito general se entrenan principalmente con datos de luz visible a gran escala y no están diseñados específicamente para interpretar las características únicas de las imágenes infrarrojas. El modelo de visión-lenguaje infrarrojo de Raytron está diseñado para abordar este desafío mediante:

Más de 5 millones de datos infrarrojos exclusivos: Más de cinco millones de muestras de datos infrarrojos multimodales de alta calidad abarcan escenarios especializados, como la medición de temperatura industrial, la visión nocturna y la detección de gases.

Más de cinco millones de muestras de datos infrarrojos multimodales de alta calidad abarcan escenarios especializados, como la medición de temperatura industrial, la visión nocturna y la detección de gases. Codificador visual infrarrojo dedicado: Diseñado específicamente para imágenes infrarrojas, este codificador dedicado mejora la capacidad del modelo para captar e interpretar distribuciones térmicas y características de las señales infrarrojas.

Diseñado específicamente para imágenes infrarrojas, este codificador dedicado mejora la capacidad del modelo para captar e interpretar distribuciones térmicas y características de las señales infrarrojas. Entrenamiento específico para la industria: El modelo está entrenado para escenarios de aplicación concretos, como la detección de gases, la inspección eléctrica y la vigilancia perimetral. Los datos de entrenamiento incluyen gases como metano, dióxido de azufre, etanol, R-134a, R-152a y hexafluoruro de azufre, teniendo en cuenta los patrones de las columnas de gas, el comportamiento de dispersión y las interferencias del entorno para mejorar la identificación de posibles zonas de fuga.

El modelo está entrenado para escenarios de aplicación concretos, como la detección de gases, la inspección eléctrica y la vigilancia perimetral. Los datos de entrenamiento incluyen gases como metano, dióxido de azufre, etanol, R-134a, R-152a y hexafluoruro de azufre, teniendo en cuenta los patrones de las columnas de gas, el comportamiento de dispersión y las interferencias del entorno para mejorar la identificación de posibles zonas de fuga. Implementación de IA en el borde: Permite la implementación local y la aceleración por hardware de modelos de IA en chips de borde, facilitando que los dispositivos realicen una detección inteligente en tiempo real sin depender de la conectividad a la nube. Esto reduce la latencia, mejora la seguridad de los datos y ayuda a optimizar los costes generales del hardware.

Avances en detección infrarroja con Falcon 500 y detectores infrarrojos HD de 8 μm

El lanzamiento vino acompañado de nuevos avances en el procesamiento de imágenes infrarrojas y en la tecnología de detectores. La empresa presentó el Falcon 500, su chip de tercera generación para el procesamiento de imágenes infrarrojas mediante IA, que ofrece una calidad de imagen mejorada, detección inteligente, fusión multimodal y medición precisa de la temperatura.

Durante la feria, Raytron también exhibió su ampliada gama de productos de 8 μm, con resoluciones que van desde 640512 hasta 12801024, así como versiones mejoradas de sus productos de 12 μm, que ofrecen un valor NETD de tan solo 15 mK.

Para más información

E-mail: sales@raytrontek.comPágina web: https://en.raytrontek.comLinkedIn: Raytron Technology Co., Ltd.

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