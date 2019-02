Publicado 12/02/2019 8:01:19 CET

- SBI Neo Financial Services y AntWorks(TM) anuncian una sociedad mixta para proporcionar automatización inteligente para el mercado ASEAN a través de SBI Antworks Asia

El proveedor mundial de inteligencia artificial y soluciones de automatización inteligentes, AntWorks(TM), que utiliza la ciencia fractal, anunció hoy la creación de una sociedad mixta con SBI Neo Financial Services Co., Ltd., para suministrar la plataforma de automatización inteligente integrada de AntWorks(TM) en los mercados del Este de Asia y del Sureste de Asia.

SBI Neo Financial Services, una filial de propiedad completa de SBI Holdings Inc, con sede central sita en Tokio, anunciaron hoy la entrada en un acuerdo con AntWorks(TM), con sede central en Singapur, para la creación de SBI Antworks Asia. Esta sociedad mixta se ha diseñado para ser compatible con la venta e introducción en el Este de Asia y del Sureste de Asia de la plataforma de automatización operativa de AntWorks, que integra la Cognitive Machine Reading y la capacidad RPA junto a la inteligencia artificial (IA). SBI Group dispondrá de un interés del 60% en SBI Antworks Asia.

En agosto de 2018, SBI invirtió 15 millones de dólares estadounidenses en AntWorks a través del SBI AI&Blockchain Fund gestionado por SBI Investment. En contraste con las herramientas OCR más tradicionales, la plataforma de automatización inteligente Generation 2.0 desarrollada y proporcionada por AntWorks mejora la Cognitive Machine Reading como base de su motor de ingesta de datos. Esto permite que los datos se ingieran en cualquier forma (incluyendo estructurada, semi-estructurada, desestructurada, inferida e imágenes), que transforman de modo radical la calidad y precisión de datos utilizados al comienzo del proceso de automatización. Este es tan solo uno de los componentes de la plataforma que AntWorks(TM) cree que les permite proporcionar resultados bastante mejorados frente a las herramientas tradicionales RPA y OCR (que ahora son cada vez más denominados en la industria como tecnología Gen 1.0).

Las soluciones Gen 2.0 de AntWorks integran la gama completa de tecnologías IA, incluyendo la visión e máquina, aprendizaje de máquina, aprendizaje en profundidad y modelado de idioma natural (NLM), procesamiento de idioma natural (NLP) y generación de idioma natural (NLG). Los principios de la plataforma están todos subrayados por la ciencia fractal, y se propagan como alternativa revolucionaria para la ciencia neural para el despliegue de la automatización de procesos por medio de AntWorks.

Las soluciones de AntWorks se han diseñado para enfrentarse los retos más complicados, esos que las tecnologías convencionales no pueden afrontar, tal y como evidencia el hecho de que la tecnología IA de la teoría fractal de la firma permite la lectura incluso en los documentos con formato no unificado.

SBI Antworks Asia llegará a un acuerdo de alianza empresarial exclusivo con AntWorks (TM) en relación a las operaciones en el Este de Asia y del Sureste de Asia, ayudando así en la venta e introducción de sus productos.

Japón debe buscar la racionalización operativa de forma urgente como nación que ahora ataca las carencias laborales frente a un marco de población en edad laboral cada vez menor. En lo que respecta a esto, al aventajarse de los productos de AntWorks(TM), SBI Antworks Asia proporcionará soluciones para estos retos sociales, al tiempo que ayuda a los clientes que desean racionalizar las operaciones.

El director de representación de SBI Neo Financial Services, Yoshitaka Kitao, indicó: "La plataforma de AntWork utiliza la IA para CMR y RPA en su plataforma, que permite a la máquina reconocer los datos no estructurados. Esta IA inteligente es la tecnología RPA de próxima generación. Conseguirá la automatización real de la oficina, igual que pasó en las fábricas de Japón en los años 50 y 60. Japón se enfrenta ahora a unas carencias laborales debido a la reducción de la población. La RPA inteligente es la solución de cara a esta situación. SBI Neo Financial Services va a desplegar esta tecnología no solo para los bancos regionales, sino también para llevarla a otras compañías de Japón. Además, estamos preparados para llevar esta RPA inteligente a los países de Asia por medio de nuestras bases dentro de la región. Esto acelerará el crecimiento de los países de Asia al aumentar la productividad de las operaciones en las compañías".

El consejero delegado y cofundador de AntWorks, Asheesh Mehra, comentó: "Estoy muy emocionado con la firma de esta sociedad mixta, ya que fortalece la relación entre SBI y AntWorks(TM). Esta asociación permitirá la penetración acelerada de los mercados del Este de Asia y del Sureste de Asia para AntWorks, llevando al frente la fortaleza de la ANTstein(TM) Enterprise Intelligent Automation Platform de AntWorks(TM)". Mehra añadió también: "Manteniendo unas relaciones profundas con SBI, esta asociación permitirá a AntWorks(TM) formar parte de un cambio destacado que se llevará a cabo, tanto de forma empresarial como en el futuro como operaciones de respaldo de oficina, para complacer a sus clientes en la región que utilizan una fuerza laboral digital".

Acerca de SBI Neo Financial Services

SBI Neo Financial Services es una compañía filial de SBI Holdings, y busca impulsar una difusión superior de las tecnologías innovadoras hacia varios usuarios, como instituciones financieras regionales de Japón por medio de la experiencia de SBI Group y su visión de las finanzas online. El objetivo de SBI Neo Financial Services es el de contribuir con la revitalización regional por medio de las relaciones desarrolladas entre las instituciones financieras regionales y SBI Group, por medio de la utilización de servicios innovadores de las compañías de SBI Group y de las compañías de Fintech en todo el mundo.

Acerca de AntWorks

AntWorks[TM] es una compañía global de inteligencia artificial (IA) y automatización inteligente, que genera nuevas posibilidades con los datos a través de la digitalización, la automatización y la inteligencia para empresas. Como la única plataforma del mundo que comprende todos los tipos de datos, ANTstein(TM) digitaliza cada bit de información para una gama diversa de industrias. Mediante la creación de bots similares a humanos en un entorno de baja codificación / sin codificación, ANTstein(TM) innova con nuevos modos de automatizar procesos complejos. Las soluciones de AntWorks potencian a las empresas con perspectivas precisas, a través de un conjunto de tecnologías integradas e inteligentes que automatizan y aprenden en forma independiente. En términos simples, acelera lo nuevo, constantemente. ANTstein(TM) es además la primera y singular plataforma de automatización inteligente para empresas basada en principios de la ciencia de fractales y el reconocimiento de patrones.

