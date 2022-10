G. SCHIRMER, INC. Y EXILARTE RESTAURARÁN CIENTOS DE OBRAS MUSICALES PERDIDAS EN EL HOLOCAUSTO

- G. SCHIRMER, INC. Y EXILARTE FIRMAN ACUERDO HISTÓRICO PARA RESTAURAR, PRESERVAR Y PUBLICAR CIENTOS DE OBRAS MUSICALES PERDIDAS EN EL HOLOCAUSTO

NUEVA YORK, 27 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- La editorial estadounidense de música clásica, G. Schirmer, Inc. (parte de Wise Music Group) ha firmado un acuerdo histórico con el Exilarte Center for Banned Music en Viena, Austria, el principal centro mundial de restauración, preservación y publicación de compositores prohibidos por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

G. Schirmer y Exilarte pondrán a disposición más de 400 obras musicales: más de 300 canciones, 100 obras de música de cámara, 50 obras orquestales, varias obras vocales y escénicas y numerosas partituras de películas, todas las cuales aún no se han publicado. G. Schirmer actuará como editor de todas las obras restauradas por Exilarte y, a través de la fundación de Wise Music Group, ofrecerá apoyo financiero continuo a Exilarte para garantizar la restauración, preservación y publicación continuas de las obras de los compositores prohibidos durante las décadas de 1930 y 1940.

Robert Thompson, director general de G. Schirmer/Wise Music, destacó: "El acuerdo entre Exilarte y G. Schirmer asegurará que estos compositores que fueron silenciados durante la Segunda Guerra Mundial no sean olvidados, sus legados restaurados y sus obras musicales llevadas al público por primera vez en actuaciones y grabaciones".

El doctor Gerold Gruber, fundador de Exilarte y presidente del Centro Exilarte, explicó: "Los nazis querían un mundo en el que la música de los compositores judíos hubiera sido prohibida y olvidada. Por lo tanto, es nuestra obligación contrarrestar estas políticas rescatando la música de compositores exiliados del olvido. La cooperación entre Exilarte y Schirmer/Wise es de un valor increíble para las generaciones futuras".

Fundada en 2006 como una asociación para abordar la preservación de la música que había sido suprimida por el régimen nazi, en gran parte escrita por compositores judíos que fueron blanco de las políticas antisemitas genocidas del Tercer Reich, Exilarte en 2016 se convirtió en un centro de investigación y archivo totalmente acreditado basado en el campus histórico de la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena. El investigador principal de Exilarte es el doctor Michael Haas, productor de música clásica ganador del premio Grammy y autor de Forbidden Music: The Jewish Composers Banned by the Nazis (Yale University Press).

G. Schirmer, Inc. es la editorial de música norteamericana continuamente activa más antigua, fundada en 1861. Para obtener más información, visite la página web www.exilarte.org y www.wisemusicclassical.com

