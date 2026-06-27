Segway y Whoosh: campaña de viajes gratuitos en México durante la Copa Mundial 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-Segway y Whoosh lanzan una campaña de viajes gratuitos en todo México durante la Copa Mundial 2026 para apoyar la movilidad urbana

BEIJING, 27 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Segway Commercial, líder mundial en soluciones de micromovilidad compartida, se ha asociado con Whoosh, operador líder en movilidad compartida, para lanzar una campaña de viajes gratuitos en México durante el Mundial de 2026. Esta iniciativa busca facilitar el desplazamiento de aficionados, residentes y visitantes durante el torneo, ofreciendo transporte conveniente entre centros de transporte, estadios, zonas de aficionados y otros destinos clave en las ciudades sede.

Whoosh lanzó la campaña en la Ciudad de México el 10 de junio y se extendería a Monterrey en las dos semanas siguientes, ampliando su alcance a los principales centros de movilidad urbana de México hasta el 5 de julio. Juntos, Segway y Whoosh patrocinarían miles de viajes. Los usuarios pueden canjear un viaje gratuito a través de las aplicaciones de los operadores ingresando el código promocional: RIDEWITHSEGWAY. Cada viaje gratuito incluye el desbloqueo del scooter y hasta 20 minutos de uso, sujeto a disponibilidad diaria y ofrecido en cantidades limitadas durante el período de la campaña.

La campaña refleja el creciente papel de la micromovilidad compartida para satisfacer la demanda de movilidad urbana durante eventos internacionales de gran envergadura. Las redes de movilidad compartida se integran cada vez más en la planificación del transporte para eventos, especialmente para mejorar la conectividad de última milla durante periodos de alta demanda de viajes.

Considerando la alta demanda y los costes de estacionamiento durante el Mundial, Free Ride ofrece a los aficionados una movilidad sin complicaciones y elimina por completo las tarifas de estacionamiento, demostrando que la micromovilidad ya no es solo una opción de transporte alternativa, sino un pilar esencial del transporte moderno para eventos.

"En Whoosh, creemos que la micromovilidad compartida juega un papel clave en la construcción de ciudades más conectadas, eficientes y sostenibles. Nuestra alianza con Segway Commercial refuerza esta visión al combinar tecnología confiable con experiencia operativa para brindar a los usuarios de Ciudad de México y Monterrey una alternativa práctica para viajes de corta distancia, especialmente durante eventos importantes como los partidos del Mundial. A través de iniciativas como los viajes gratuitos, buscamos mejorar la experiencia de movilidad urbana y complementar las opciones de transporte ya disponibles en la ciudad", afirmó Sebastien Declety, director de Whoosh México.

"La Copa del Mundo ofrece una oportunidad única para demostrar cómo la micromovilidad compartida puede ayudar a las ciudades a responder a las necesidades dinámicas de transporte durante grandes eventos", afirmó Zack Yan, subdirector general de la División de Negocios de Movilidad Comercial de Segway-Ninebot. "Nuestra colaboración con Whoosh refleja un compromiso compartido para ofrecer soluciones de transporte accesibles, eficientes y sostenibles que mejoren la experiencia de movilidad urbana cotidiana".

A medida que el torneo alcanza sus etapas más emocionantes, Segway y Whoosh mantienen su compromiso de facilitar la movilidad en las ciudades anfitrionas, garantizando que, ya sea para la final o para los desplazamientos diarios, los aficionados y residentes puedan viajar con facilidad. Además, mucho después de que concluya la final, esta colaboración deja un precedente para ofrecer soluciones de transporte accesibles y sostenibles cuando las ciudades más las necesitan.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3001245...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/segway-y-whoosh-campana-de-viajes-gratuitos-en-mexico-durante-la-copa-mundial-2026-302812410.html