SeRo Systems amplía su oferta de vigilancia de superficie aeroportuaria con la solución integrada A-SMGCS

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva plataforma combina el hardware del receptor GRX de SeRo junto a las tecnologías SecureTrack MLAT y ADS-B con el objetivo de proporcionar una vigilancia integrada de la superficie aeroportuaria.

Ha sido diseñada con el fin de poder respaldar operaciones seguras y eficientes en la superficie aeroportuaria con una mayor conciencia situacional

FRANKFURT, Alemania, 26 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- SeRo Systems, líder en soluciones de seguridad y monitorización de vigilancia del tráfico aéreo, ha dado a conocer hoy la ampliación de su cartera con el MLX1090, un nuevo sistema MLAT de superficie para su integración en sistemas avanzados de guía y control de movimientos en superficie (A-SMGCS). Desarrollada siguiendo las normas EUROCAE ED-117A y ED-129B, la plataforma proporciona monitorización y seguimiento continuos de cara a servir de apoyo a la conciencia situacional operativa y la separación de aeronaves y vehículos terrestres en las zonas de movimiento activas del aeropuerto.

Basándose en las probadas tecnologías de monitoreo de espacio aéreo y terrestre de SeRo, el MLX1090 integra el hardware del receptor GRX con el software SecureTrack, combinando sus capacidades de multilateración de alta precisión (MLAT) y vigilancia ADS-B en una imagen operativa unificada. Esto permite que los sistemas A-SMGCS realicen un seguimiento continuo de las posiciones de aeronaves y vehículos terrestres, proporcionando a los controladores y operadores aeroportuarios alertas de seguridad en tiempo real y conocimiento de la situación en todo el aeródromo y el espacio aéreo terminal circundante. Al ejecutarse en un servidor local dedicado, independiente de servicios en la nube externos y respaldado por el mantenimiento y soporte de SeRo, el sistema ofrece a los aeropuertos regionales, de aviación general y comerciales una solución segura y rentable para la vigilancia y el seguimiento integrados de la superficie.

En la actualidad, los aeropuertos se enfrentan a una creciente presión para mejorar la seguridad en tierra y la resiliencia operativa, al tiempo que controlan los costes de infraestructura, afirmó Markus Fuchs, CTO y CISO de SeRo Systems. Nuestro MLX1090 es una evolución natural de la tecnología de monitorización del espacio aéreo y terrestre que hemos perfeccionado durante más de una década. Al integrar nuestros receptores GRX con nuestras capacidades MLAT y de análisis en tiempo real, hemos diseñado una solución escalable y rentable que pone capacidades de vigilancia avanzadas al alcance de aeropuertos más pequeños.

Actualmente en fase de pruebas de campo en un aeropuerto regional alemán, el MLX1090 amplía la cartera de SeRo de tecnologías de vigilancia del espacio aéreo, monitorización del espectro radioeléctrico y detección de interferencias GNSS, en las que ya confían los proveedores de servicios de navegación aérea, los reguladores y las autoridades de aviación de Europa y Estados Unidos.

Acerca de SeRo Systems

Con sede en Frankfurt, Alemania, SeRo Systems proporciona tecnología y experiencia en ingeniería para supervisar y garantizar la seguridad de los servicios de navegación y vigilancia aérea, así como para apoyar el cumplimiento normativo y del espectro radioeléctrico. Las soluciones de SeRo dan soporte a proveedores de servicios de navegación aérea, autoridades de aviación y organismos reguladores en toda Europa y otros países. La empresa cuenta con las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 27001:2022, lo que demuestra su compromiso con la gestión de la calidad y la seguridad de la información. Para obtener más información sobre SeRo Systems y sus soluciones de monitorización de vigilancia, visite www.sero-systems.de.

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