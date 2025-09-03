SINBON fortalece su alianza estratégica con Swobbee para impulsar la movilidad urbana sostenible

(Información remitida por la empresa firmante)

TAIPEI, 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- SINBON Electronics Co., Ltd., integrador líder de sistemas electrónicos, anunció hoy el fortalecimiento de su alianza estratégica con Swobbee, empresa de tecnología climática de Berlín, mediante una inversión minoritaria. Esta colaboración subraya el compromiso de ambas compañías con el impulso de la movilidad sostenible y la aceleración de la transición hacia una economía de mercado más verde.

La alianza surgió de una serie de actividades internacionales de estandarización, en las que SINBON y Swobbee unieron fuerzas para promover soluciones de infraestructura de carga con el objetivo común de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sobre esta base, la inversión proporcionará a Swobbee acceso inmediato a las capacidades de fabricación globales de SINBON, redefiniendo así su estrategia de despliegue internacional. Al mismo tiempo, SINBON amplía su rol como proveedor integral de servicios, ampliando el alcance de sus soluciones de ingeniería y conectividad en el sector de la movilidad eléctrica.

Juntos, SINBON y Swobbee buscan aportar conocimiento, experiencia y creatividad al transporte urbano de última milla a través de una cartera de soluciones innovadoras y seguras de infraestructura para el intercambio de baterías. Las dos compañías también seguirán participando en campañas y esfuerzos de estandarización que impulsen la adopción de baterías intercambiables como piedra angular de la movilidad sostenible.

Mucho más allá de la inversión, la asociación refuerza el ecosistema de tecnología verde europeo y asiático en un momento en que la descarbonización urbana es un imperativo tanto ambiental como económico.

Acerca de SINBON Electronics

Fundada en 1989 en Taiwán, SINBON Electronics es un proveedor líder de servicios integrados de diseño y producción para soluciones de interconexión a medida. Impulsada por un compromiso con la atención al cliente y los principios ESG, SINBON ofrece una amplia gama de productos y servicios OEM/ODM que garantizan la fiabilidad y la eficiencia. Combinando una amplia experiencia en ingeniería, conocimiento del sector y tecnologías innovadoras, SINBON ofrece soluciones personalizadas para el éxito a largo plazo del cliente. La empresa opera globalmente con instalaciones en Taiwán, China, Japón, Reino Unido, Alemania, Hungría, México y Estados Unidos.

