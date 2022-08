Skedda se asocia con Five Elms Capital para modernizar la gestión y programación de espacios

MELBOURNE, Australia, 17 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Skedda, una plataforma global líder de gestión y programación de espacios que atiende a más de 12.000 clientes, anunció hoy una inversión de crecimiento estratégico de Five Elms Capital, un inversor global líder en empresas de software B2B de alto crecimiento. La inversión y la asociación impulsarán la ampliación del equipo y el lanzamiento de productos y características adicionales creados para simplificar las complejidades de la gestión y programación del espacio.

"Estamos encantados de asociarnos con un inversor con tanta experiencia en escalar empresas de software B2B y con una experiencia tan profunda tanto en el lugar de trabajo como en entornos académicos", comentó Jonathan Fagg, cofundador de Skedda. "Las complejidades de la programación de espacios y la molestia de las soluciones manuales solo se han profundizado en los últimos años, y estamos entusiasmados de acelerar nuestra ejecución para simplificar estos procesos para nuestros clientes".

La plataforma Skedda digitaliza y automatiza la reserva, la programación y la gestión de espacios físicos, lo que permite un uso flexible y ahorra tiempo y dinero a los clientes al reducir drásticamente la carga administrativa. A medida que el mundo cambia a un enfoque más flexible, de autoservicio y basado en datos para la utilización del espacio, la plataforma web y móvil de Skedda permite a los clientes y usuarios finales reservar y administrar rápida y fácilmente salas, escritorios, estudios, laboratorios y más.

Como parte de la transacción, Mark Gentry se unirá a Skedda como consejero delegado y trabajará junto a los fundadores Jonathan Fagg, Ryan McBride y Sam Maurus. Antes de Skedda, Gentry fue director de operaciones y presidente de la antigua compañía de cartera de Five Elms, Service Fusion, que creció casi ocho veces durante su mandato de cuatro años.

"Estamos en medio de un cambio tectónico en la forma en que las personas interactúan con los espacios físicos: en el lugar de trabajo, en la escuela y en nuestras comunidades en general", explicó Gentry. "Skedda ha creado un producto de gestión y programación de espacios líder en el mercado con una experiencia de usuario y personalización inigualables, y con niveles de satisfacción del cliente que son independientes. Estoy entusiasmado de ayudar a Skedda a continuar construyendo el actor dominante en el mercado de gestión y programación de espacios".

Acerca de Skedda

Skedda es una plataforma global líder de gestión y programación de espacios, que atiende a más de 12.000 clientes y casi dos millones de usuarios. El producto de la compañía atiende a clientes en múltiples verticales, incluidos entornos laborales, académicos, de estudio y deportivos con funcionalidades que incluyen visualizaciones de planos de planta, reserva y gestión de espacios, informes y análisis de utilización y funcionalidad de pagos, así como integraciones con herramientas clave para el lugar de trabajo como Microsoft365 y Espacio de trabajo de Google.

Acerca de Five Elms Capital

Five Elms Capital es un inversor global líder en negocios de software B2B de clase mundial y alto crecimiento que los usuarios adoran. Five Elms proporciona capital y recursos para ayudar a las empresas a acelerar el crecimiento y consolidar aún más su papel como líderes de la industria. Five Elms tiene oficinas en Norteamérica y Europa e invierte en las mejores plataformas de software a nivel mundial.