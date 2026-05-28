Solo Stove amplía su gama de productos para el fuego, la cocina y la refrigeración en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

-Solo Stove, fabricante de la hoguera sin humo más popular del mundo, amplía su gama de productos para el fuego, la cocina y la refrigeración en Europa

Solo Stove expande su presencia en Europa con nuevos productos para el fuego, la cocina y la refrigeración, transformando cualquier espacio al aire libre con sus nuevas hogueras sin humo Summit Series, planchas de acero inoxidable Steelfire™ y neveras portátiles con sistema de aire acondicionado y nebulización Windchill™

GRAPEVINE, Texas, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Solo Stove, la marca conocida por crear las hogueras sin humo más populares del mundo, anunció hoy la siguiente fase de su expansión europea con la incorporación de la nueva hoguera sin humo Summit, la plancha de acero inoxidable Steelfire™ y la nevera portátil Windchill™, cada una disponible en varios tamaños para adaptarse a cualquier jardín o para llevarla a cualquier parte. Cada producto refleja las últimas innovaciones de la marca en portabilidad, fabricado con una calidad de primera clase y la durabilidad que los consumidores europeos esperan de sus artículos para actividades al aire libre.

Un nuevo estudio encargado por Solo Stove reveló que más del 60% de los consumidores europeos pasan tiempo en sus espacios exteriores varias veces por semana, y tres de cada cuatro afirman disfrutar de ese tiempo con familiares y amigos. Para Solo Stove, la oportunidad es clara: ayudar a las personas a crear momentos especiales al aire libre dondequiera que se reúnan, con una gama completa que ofrece la solución ideal para cada ocasión. El catálogo europeo ampliado de la marca ahora abarca fuego, cocina y refrigeración, consolidando su liderazgo en hogueras sin humo y proporcionando a los anfitriones europeos las herramientas para mejorar su experiencia al aire libre.

Nueva gama de productos europeos

Hogueras sin humo de la serie Summit

El elemento central del lanzamiento es la Serie Summit, la generación más avanzada de hogueras sin humo de Solo Stove y un nuevo referente para disfrutar del fuego en el jardín. Con la tecnología Quick-Strike, pendiente de patente, para un encendido rápido y sencillo, y la llama Signature Flame™ mejorada de Solo Stove, la serie ofrece un fuego más alto, brillante y cautivador. Disponible en dos tamaños, 19.5" (para 4-6 personas) y 24" (para 5-7 personas), la Serie Summit™ es una línea innovadora que se adapta a cualquier espacio exterior.

Plancha de acero inoxidable Steelfire™

La línea de planchas Steelfire™ de Solo Stove ofrece a los anfitriones una experiencia culinaria al aire libre de calidad profesional, sin importar la magnitud de la reunión. Disponibles en 22" y 30", ambos tamaños cuentan con una superficie de cocción de acero inoxidable exclusiva y el quemador Racetrack, pendiente de patente, que proporciona un calor uniforme de borde a borde y un sellado perfecto en tan solo siete minutos.

Nevera portátil Windchill™ con aire acondicionado y sistema de nebulización

La primera nevera portátil que mantiene fríos tanto a usted como a sus bebidas, la nevera portátil Windchill™ con aire acondicionado y sistema de nebulización integra tecnología de nebulización personal para cualquier espacio exterior; disponible en 45 L y 28 L para adaptarse a cualquier ocasión.

"Vemos un enorme potencial de crecimiento en Europa, y traer nuestra gama ampliada a este mercado demuestra nuestro compromiso con los consumidores europeos", declaró John Larson, consejero delegado de Solo Brands. "Esta línea ofrece a los anfitriones un control total sobre toda su experiencia en el jardín; ya sea que pasen una tarde al aire libre con los niños o reciban a amigos para una velada alrededor de la hoguera, Solo Stove ahora tiene todo lo que necesitan para mejorar esa experiencia de principio a fin".

La serie Summit™ —de 19,5" (399,99 euros) y 24" (499,99 euros)— y la Windchill™ 47 (549,99 euros) ya están disponibles. La Steelfire™ 30 (899,99 euros) estará disponible a mediados de junio, y la Steelfire™ 22 (399,99 euros) y la Windchill™ 30 (399,99 euros) estarán disponibles a mediados de julio. Para obtener más información y ver la colección completa, visite SoloStove.com.

Acerca de Solo Brands Solo Brands, con sede en Grapevine, Texas, y que opera en Europa a través de su filial Solo Brands Europe BV en Rotterdam, Países Bajos, es una empresa líder en marcas de estilo de vida omnicanal. Aprovechando el comercio electrónico, las alianzas estratégicas con minoristas y las tiendas físicas, Solo Brands ofrece productos innovadores y de alta calidad en cuatro marcas de estilo de vida al aire libre: Solo Stove, que amplía su gama para ofrecer una mayor variedad de productos para actividades al aire libre, conocida por las hogueras sin humo más populares del mundo, incluidas las nuevas Summit 24™ e Infinity Flame™ Propane Fire Pits, hornos de pizza galardonados, la nueva e innovadora nevera portátil Windchill™ Cool Box, la nueva plancha premium Steelfire™ Griddle y accesorios para exteriores; Chubbies, una marca premium de ropa informal y deportiva; ISLE, fabricante de tablas de paddle surf inflables y rígidas; y Oru Kayak, innovador de kayaks plegables tipo origami.

Contacto:Brody Gordonbrody.gordon@finnpartners.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2989251... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2949105...

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