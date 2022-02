S&P Global mejora las perspectivas de Yili Group a estables y confirma su calificación en "A-"

El compromiso de Yili de mantener un bajo apalancamiento mientras persigue el crecimiento apoya la mejora de su perspectiva a estable.

mantener un bajo apalancamiento mientras persigue el crecimiento apoya la mejora de su perspectiva a estable. Yili podría alcanzar su objetivo de crecimiento para 2025 solo con crecimiento orgánico.

HUHHOT, China, 18 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- S&P Global Ratings anunció que ha revisado la perspectiva de la calificación de Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. ("Yili") a estable y ha confirmado la calificación crediticia de emisor a largo plazo "A-" de Yili y la calificación de emisión "A-" de los pagarés no garantizados que la empresa garantiza.

S&P dijo que la perspectiva estable refleja su opinión de que Yili tendrá la capacidad y la disciplina para cumplir sus objetivos de crecimiento. S&P también señaló que con su disciplinada política financiera, su sólido crecimiento orgánico y su estable flujo de caja libre, Yili podría mantener su mínima posición de apalancamiento mientras persigue el crecimiento.

Yili, que actualmente es el quinto productor lácteo del mundo, ha dado a conocer sus nuevos objetivos estratégicos a medio y largo plazo. Según S&P, la empresa tendría que aumentar sus ingresos por encima del 10% anual para convertirse en uno de los tres principales productores de lácteos del mundo en 2025, y añadió que Yili podría lograrlo únicamente mediante el crecimiento orgánico.

Los datos muestran que en los tres primeros trimestres de 2021, Yili registró unos ingresos brutos de 85.007 millones de RMB y un beneficio neto de 7.967 millones de RMB, lo que representa un aumento interanual del 15,23% y del 31,82%, respectivamente.

De manera significativa, S&P predijo que el tamaño de otras posibles adquisiciones externas más allá de la adquisición estratégica de Ausnutria no tendrá un impacto material en los ratios de apalancamiento de Yili. Además, el saludable crecimiento del EBITDA y el sólido flujo de caja operativo de la compañía deberían respaldar su bajo apalancamiento, según S&P.

Por un lado, el buen control de los costes operativos de Yili podría compensar mejor el impacto del aumento de los precios de las materias primas. Además, Yili cuenta con mejores precios, una mezcla de productos de primera calidad y un diseño de mayor margen para su negocio de leche en polvo. S&P prevé que el margen de EBITDA de la compañía aumente de forma incremental hasta el 11,2-12,0% en 2021 y 2022, desde el 11,1% en 2020.

Por otra parte, la ventaja de Yili en materia de liquidez se ha reforzado aún más gracias a su fuerte flujo de caja operativo, a las adecuadas reservas de efectivo en su balance y a la colocación privada. La empresa también goza de un fuerte acceso al mercado de capitales, así como de relaciones sólidas y duraderas con los bancos, como indica su emisión de bonos con bajos tipos de cupón. Por lo tanto, S&P estima que el flujo de caja operativo libre de Yili se mantendrá entre 2.500 millones y 4.000 millones de RMB en 2022 y que el amplio flujo de caja operativo ayudará a aumentar los gastos de capital en 2023.

A finales de 2021, Yili dio a conocer su Nueva Visión para la creación de valor corporativo en todos los aspectos clave, incluido el desarrollo de alta calidad, el rendimiento empresarial excepcional y la búsqueda de valor para los accionistas, que juntos consolidarán aún más el impulso de crecimiento estable y saludable de Yili.