- Starlight Investments celebra la culminación de Trinity Heights, la nueva y emblemática torre residencial de 60 plantas de Manchester

Este hito marca el progreso hacia la entrega de 532 viviendas de alquiler premium en uno de los desarrollos de construcción para alquiler más importantes de Manchester

MANCHESTER, Reino Unido, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Starlight Investments se enorgullece de anunciar la culminación de Trinity Heights, una torre de 60 plantas construida para alquilar (BTR) que se convertirá en un elemento distintivo del horizonte de Manchester. Este hito se celebró con el equipo del proyecto y sus socios, lo que supone un avance significativo hacia la entrega de 532 nuevas suites de alquiler al creciente mercado de alquiler de la ciudad.

Ubicado en la histórica Área de Conservación de Castlefield, Trinity Heights representa uno de los proyectos residenciales más ambiciosos de Manchester, lo que refuerza el compromiso de Starlight de crear comunidades de alquiler de primera clase en ubicaciones urbanas privilegiadas. Una vez finalizado, el desarrollo contará con una diversa combinación de viviendas de una, dos y tres habitaciones, complementadas con amplias comodidades premium, como una piscina cubierta, un gimnasio totalmente equipado, espacios de coworking, salas de estar para residentes y un jardín en la azotea, lo que ofrece una experiencia de estilo de vida integral en el corazón de la ciudad.

Ubicado entre Trinity Way y Regent Road, el desarrollo ofrece excelente acceso al transporte público y se encuentra a poca distancia de los prósperos distritos empresariales, comerciales y de entretenimiento de la ciudad. El proyecto está siendo construido por Renaker, la promotora inmobiliaria líder de Manchester.

"Este importante hito es un paso emocionante para acercar este desarrollo emblemático a su finalización", afirmó Jonnie Milich, responsable residencial en el Reino Unido de Starlight Investments. "Trinity Heights ejemplifica nuestro compromiso de ofrecer comunidades de alquiler de alta calidad y diseño meticuloso que brindan una vida urbana excepcional. Agradecemos a nuestro equipo y socios su dedicación y colaboración para impulsar este proyecto".

"Estamos encantados de haber culminado la construcción de Trinity Heights, un nuevo edificio de 60 plantas en Manchester y una parte clave de nuestro barrio de Trinity Island", declaró Daren Whitaker, presidente de Renaker. "Este hito consolida nuestra relación con Starlight Investments, marcando el primer edificio culminado en nuestra colaboración, y representa un paso emocionante en nuestra regeneración más amplia de la zona. Esperamos continuar nuestra colaboración con el equipo".

El nombre del proyecto, "Trinity Heights", define tanto los aspectos tangibles como los intangibles de la comunidad. "Trinity" se refiere a su ubicación física como parte del nuevo barrio de Trinity Island, junto al río Irwell. El uso de "Heights" refleja tanto la condición del proyecto como uno de los edificios residenciales más altos de Manchester, como la experiencia de vida de lujo que ofrece a los residentes.

Trinity Heights forma parte de la creciente cartera residencial de Starlight en el Reino Unido y refleja la estrategia de la compañía de ofrecer comunidades BTR líderes que contribuyan a la regeneración urbana y atiendan la creciente demanda de viviendas de alquiler de alta calidad. Starlight tiene una sólida presencia en el Gran Manchester, con dos desarrollos BTR adicionales en construcción, lo que subraya su papel en el impulso al dinámico y creciente mercado de alquiler de la región. En todo el Reino Unido, Starlight ha establecido una cartera de 4.000 suites de alquiler y más de 1.100 millones de libras esterlinas en activos bajo gestión, con una expansión continua a medida que la plataforma cobra impulso en mercados regionales clave.

