El superantioxidante ergotioneina consigue la clasificación GRAS de la FDA

La decisión supone un impulso para el mercado antiedad

Estudios emergentes revelan que el consumo de ergotioneinaestá correlacionado con una reducción del deterioro cognitivo leve

RANCHO SANTA MARGARITA, California, 21 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Blue California, un proveedor y fabricante de ingredientes con sede en el sur de California, ha anunciado que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha emitido una carta de Generalmente Reconocido como Seguro (Generally Recognized as Safe, o GRAS) para ErgoActive® (ergotioneina) o (ergo) conforme a las "condiciones de uso previsto". Esta decisión permite a los fabricantes de productos incorporar el potente compuesto antioxidante en una variedad de productos de consumo comercializables, incluidas sus aplicaciones en cosmética, belleza, alimentación, bebidas y nutracéutica.

Blue California ofrece este ingrediente patentado, que es el único producto de ergotioneina elaborado mediante fermentación natural disponible en el mercado. "El proceso de fermentación único de Blue California es la solución preferida por el sector dado que todas las demás alternativas son sintetizadas químicamente", dijo Katie Ferren, vicepresidenta de Ventas y Marketing.

Las propiedades superantioxidantes y antiinflamatorias de ergo contribuyen a prevenir y combatir el estrés oxidativo. Este aminoácido producido de forma natural se administra al organismo mediante fuentes dietéticas como las setas, que son especialmente ricas en él. Estudios recientes han descubierto correlaciones entre los niveles de ergo en el cuerpo, el consumo de setas y una reducción de la incidencia del deterioro cognitivo vinculado a la edad.

"Haber alcanzado el estatus GRAS convierte a ErgoActive® en un recurso valioso y vendible a nivel comercial", señaló Hadi Omrani, director de Asuntos Técnicos y Normativos.

De tres publicaciones relevantes, la más reciente, incluida en el Journal of Alzheimer's Disease del 12 de marzo de 2019, tenía como título "The Association between Mushroom Consumption and Mild Cognitive Impairment: A Community-Based Cross-Sectional Study" (La relación entre el consumo de setas y el deterioro cognitivo leve: un estudio transversal basado en la comunidad).

El estudio fue realizado en Singapur por un consorcio de profesionales de las ciencias biosanitarias procedentes de facultades de medicina, departamentos de ciencias biológicas de universidades y hospitales. Este reveló que los adultos de 60 años y mayores que consumían menos setas que el grupo de control de la misma edad que consumía más, presentaban un índice de deterioro cognitivo leve más elevado. Los datos respaldaron una hipótesis emergente según la cual los compuestos bioactivos de las setas, y ergo en particular, pueden retrasar el inicio de la neurodegeneración.

En un estudio previo de 2016, los autores observaron una amplia variación en los niveles de ergo en plasma entre los grupos, y sugirieron que una "deficiencia en ergo puede ser un factor de riesgo, predisponiendo a los individuos a padecer enfermedades neurodegenerativas". Los participantes en el estudio tenían una edad media de 75 años. Este estudio, publicado en Biochemical and Biophysical Research Communications, tenía como título "The Ergothioneine levels in an elderly population decrease with age and incidence of cognitive decline: a risk factor for neurodegeneration?" (Los niveles de ergotioneina en una población anciana disminuyen con la edad y la incidencia de degeneración cognitiva: ¿un factor de riesgo para la neurodegeneración?).

La hipótesis en torno a que ergo pudiera desempeñar un papel a la hora de reducir el deterioro cognitivo leve consiguió un mayor apoyo a finales del año pasado, cuando el Dr. Bruce Ames (bioquímico norteamericano) analizó datos que indican que unos niveles de ingesta de ergo reducidos pueden resultar en daños oxidativos para proteínas, lípidos y ADN. Estos resultados han sido publicados en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

En su convincente artículo, titulado "Prolonging healthy aging: Longevity vitamins and proteins" (Prolongar el envejecimiento saludable: vitaminas y proteínas de longevidad), el Dr. Ames describe a ergo y varios otros compuestos dietéticos como "vitaminas de longevidad putativas". La base de su premisa es que una ingesta reducida de ergo y otras vitaminas a lo largo de toda una vida, posiblemente debido al consumo excesivo de alimentos procesados o a una dieta deficiente en cuanto a alimentos ricos en ergo, podría contribuir a numerosas enfermedades vinculadas a la edad. Por el contrario, un consumo suficiente de ergo podría contribuir a un envejecimiento más saludable, particularmente cuando se combina con unos hábitos alimenticios más sanos.

