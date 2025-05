Supermicro acepta pedidos de sistemas optimizados para GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition (2)

Supermicro Systems for Enterprise AI Factories with NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition

Supermicro Systems for Enterprise AI Factories with NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition - SUPER MICRO COMPUTER, INC./PR NEWSWIRE

-Supermicro ya acepta pedidos de más de 20 sistemas optimizados para las nuevas GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, lo que acelera la implementación de las fábricas de IA empresarial

Conjunto de servidores Supermicro con GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell que incluye sistemas certificados por NVIDIA.

Supermicro colabora en el desarrollo de nuevos diseños validados por NVIDIA Enterprise AI Factory basados en servidores RTX PRO y sistemas NVIDIA HGX B200.

El nuevo sistema UP de 4 GPU de Supermicro, basado en el diseño de referencia NVIDIA MGX, acerca el servidor NVIDIA RTX PRO al Edge para una inferencia de IA más potente.

TAIPEI, 19 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) un proveedor total de soluciones de TI para IA/ML, HPC, nube, almacenamiento y 5G/edge anunció hoy que ahora acepta pedidos de sistemas de IA empresariales con NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition GPUs.

La amplia cartera de servidores optimizados de Supermicro permite implementar la IA y la computación visual en prácticamente cualquier industria o entorno. El conjunto de más de 20 sistemas de Supermicro con RTX PRO Blackwell GPU mejorará significativamente el rendimiento de las cargas de trabajo de las fábricas de IA empresariales. Esto incluye la inferencia de IA, el desarrollo de IA y el ajuste fino de modelos, la IA generativa, los gráficos y el renderizado basados en IA, el contenido y la transmisión de vídeo, y el desarrollo de videojuegos.

Los sistemas con certificación NVIDIA de Supermicro con RTX PRO 6000 Blackwell GPU servirán como componentes básicos para los diseños validados de NVIDIA Enterprise AI Factory, integrándose con NVIDIA Spectrum-X networking, el almacenamiento certificado por NVIDIA y el software NVIDIA AI Enterprise para crear soluciones integrales y acelerar la implementación de IA local.

"Supermicro continúa liderando el desarrollo de infraestructura de IA empresarial, impulsando su implementación en todos los sectores a una escala cada vez mayor", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Data Center Building Block Solutions de Supermicro es la plataforma ideal para la colaboración con los diseños validados de NVIDIA Enterprise AI Factory basados en la arquitectura Blackwell. Juntos, ayudaremos a las empresas a impulsar la adopción de IA mediante la creación de sus propias fábricas de IA empresarial, acelerando la inferencia, el desarrollo, la simulación y las cargas de trabajo gráficas de IA para una mayor rentabilidad".

Para más información, visite: https://www.supermicro.com/pcie-gpu

Las arquitecturas compatibles con Supermicro incluyen sistemas 5U y 4U, NVIDIA MGX y optimizados para GPU de borde, multinodos SuperBlade y GrandTwin, montajes en rack 1U y 2U, sistemas multiprocesador y estaciones de trabajo.

En total, Supermicro ofrece ahora más de 100 servidores de computación acelerada compatibles con GPU NVIDIA PCIe, incluyendo RTX PRO 6000 Blackwell, NVIDIA H200 NVL, H100 NVL, L40S y GPU L4. Esta amplia gama de sistemas se adapta fácilmente a las necesidades específicas de cargas de trabajo y entornos de implementación.

Estos incluyen sistemas certificados por NVIDIA que garantizan la compatibilidad y el soporte para las redes NVIDIA Spectrum-X y NVIDIA BlueField-3 DPU, así como el software NVIDIA AI Enterprise, simplificando el proceso de desarrollo e implementación de la IA de producción.

"Las fábricas de IA ayudan a las empresas a tomar decisiones más inteligentes basadas en datos y a adaptarse rápidamente a los cambios del mercado", afirmó Chris Marriott, vicepresidente de Plataformas Empresariales de NVIDIA. "La diversa cartera de sistemas NVIDIA Blackwell de Supermicro ofrece a las empresas una infraestructura adaptable para soportar eficientemente las cargas de trabajo de IA que impulsan la innovación en prácticamente todas las funciones empresariales."

A medida que la demanda de inferencia de IA se acerca cada vez más al origen de la solicitud, la nueva arquitectura de Supermicro, de un solo socket y optimizada para GPU, basada en el diseño de referencia MGX, acerca las capacidades de inferencia de las GPU RTX PRO 6000 Blackwell al edge.

El nuevo SYS-212GB-NR, el primer sistema de Supermicro basado en MGX que aprovecha una arquitectura de un solo socket, combina hasta cuatro GPU de última generación con un rendimiento de computación equilibrado, lo que resulta en una solución de IA edge de alto rendimiento y a la vez rentable. El sistema ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de las empresas que buscan implementar recursos de GPU densos en ubicaciones descentralizadas donde los desafíos energéticos, térmicos y de coste pueden limitar la eficacia de las arquitecturas de sistemas de GPU tradicionales.

Al implementar las GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, las empresas pueden reducir la cantidad de servidores necesarios para soportar la inferencia avanzada de IA en el borde, la inteligencia empresarial y el análisis, la automatización industrial y las aplicaciones minoristas, lo que reduce aún más el coste de la implementación de IA en el borde.

Supermicro ofrece una amplia gama de sistemas de computación acelerada para IA empresarial. Las siguientes familias de sistemas ya están disponibles con las GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell:

Sistemas de computación acelerada PCIe 5U de Supermicro: arquitecturas altamente flexibles y térmicamente optimizadas, diseñadas para admitir hasta 10 GPU en un solo chasis con refrigeración por aire (hasta 8 GPU RTX PRO 6000 Blackwell). Los sistemas cuentan con CPU de doble zócalo y expansión PCIe 5.0 para facilitar la conexión en red de alta velocidad para clústeres de escalado horizontal. Las cargas de trabajo clave incluyen la inferencia y el ajuste preciso de IA, el renderizado 3D, la simulación y los juegos en la nube.

Sistemas MGX de Supermicro – Sistemas optimizados para GPU basados en el diseño de referencia modular de NVIDIA, con configuraciones de uno o dos zócalos que admiten hasta 4 GPU en 2U u 8 GPU en 4U para diversas cargas de trabajo de IA, HPC y gráficos en centros de datos y edge.

Sistemas Supermicro 3U Edge optimizados con aceleración PCIe: formato compacto diseñado para implementaciones en centros de datos edge y que admite hasta 8 GPU de doble ancho o 19 GPU de ancho simple por sistema. Las cargas de trabajo clave incluyen EDA, modelado científico e inferencia de IA edge.

Sistemas Supermicro SuperBlade: arquitectura multinodo de densidad optimizada y eficiencia energética diseñada para una máxima densidad de rack, con hasta 120 GPU por rack.

Estación de trabajo para montaje en rack: rendimiento y flexibilidad de estación de trabajo en formato de montaje en rack, que ofrece mayor densidad y seguridad para organizaciones que buscan utilizar recursos centralizados.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operando en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación de primera en el mercado para la empresa, la nube, la IA y la infraestructura de TI 5G Telco/Edge. Somos un proveedor de Soluciones de TI Totales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia en diseño de placas base, alimentación y chasis de Supermicro facilita aún más nuestro desarrollo y producción, permitiendo la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia y optimizados para mejorar el coste total de propiedad y reducir el impacto medioambiental (informática ecológica). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar para su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

