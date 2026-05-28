(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro y Verda ofrecen una infraestructura de nube de IA sostenible e integral para cargas de trabajo de IA de próxima generación

Verda implementa los sistemas más recientes de Supermicro, con refrigeración líquida y aceleración NVIDIA Blackwell, para potenciar las cargas de trabajo de IA de próxima generación a gran escala.

La nube de IA integrada verticalmente e integral ofrece computación de IA de alto rendimiento, segura, energéticamente eficiente y conforme a las normativas.

El calor residual de los centros de datos alimentados con energía 100% renovable puede proporcionar calefacción a hasta 15.000 hogares

SAN JOSÉ, California, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor integral de soluciones de TI para IA, empresas, almacenamiento y 5G/Edge, con soluciones Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), anunció hoy que Verda, proveedor líder europeo de nube de IA, ha seleccionado los sistemas de Supermicro acelerados por GPU NVIDIA y escalables en rack para impulsar su moderna infraestructura de nube de IA en toda Europa. Esta implementación permite a Verda ofrecer una infraestructura nativa de IA de alto rendimiento para desarrolladores de modelos de vanguardia, empresas emergentes de IA en expansión y empresas reguladas en Europa, Estados Unidos y Asia.

«En Supermicro nos complace colaborar con Verda para llevar la próxima generación de infraestructura de IA al mundo», declaró Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. «Nuestra experiencia en diseño, ingeniería y soporte de DCBBS, combinada con los sistemas NVIDIA Blackwell de última generación, permite a clientes como Verda implementar rápidamente infraestructura de IA de alto rendimiento y eficiencia energética a gran escala».

Lea el estudio de caso completo aquí: Verda Success Story

"Nuestra misión es empoderar a equipos pioneros de todo el mundo con infraestructura nativa de IA. La alianza con Supermicro nos ayuda a cumplir esa promesa a gran escala", afirmó Ruben Bryon, fundador y consejero delegado de Verda. "La nube de IA diseñada para la próxima década es bajo demanda, integral y creada específicamente para las cargas de trabajo que nuestros clientes realmente ejecutan. Eso es lo que estamos construyendo".

La plataforma integral de nube de IA de Verda, combinada con los sistemas avanzados de IA de Supermicro, basados en las arquitecturas NVIDIA Blackwell y Blackwell Ultra de última generación, admite una amplia gama de casos de uso, incluyendo el entrenamiento de modelos de lenguaje a gran escala, IA multimodal, robótica y aplicaciones de IA empresariales. La solución respalda el creciente mercado de acceso inmediato a la infraestructura de IA de NVIDIA mediante instancias y clústeres de autoservicio, contenedores sin servidor y puntos finales de inferencia gestionados. Además, Verda opera con energía 100% renovable y colabora con empresas de servicios públicos locales para reutilizar el calor residual de sus centros de datos y proporcionar calefacción a hasta 15.000 hogares, impulsando así sus objetivos de sostenibilidad.

Gracias a la experiencia integral de Supermicro en diseño, fabricación e implementación global, Verda implementó una gama de soluciones avanzadas, incluyendo sistemas NVIDIA GB300 NVL72 para montaje en rack, sistemas NVIDIA HGX B300 y NVIDIA HGX B200, y sistemas acelerados NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition.

Los sistemas de Supermicro, previamente probados y validados, junto con sus capacidades de integración a escala de rack, permitieron a Verda acelerar los plazos de implementación, reducir el riesgo operativo y optimizar el rendimiento del sistema. La arquitectura de alta eficiencia energética de estos sistemas también contribuye a reducir el coste total de propiedad (TCO), lo que respalda el enfoque de Verda en la sostenibilidad y la eficiencia operativa a largo plazo.

DCBBS ofrece una infraestructura de IA modular y completa, construida con componentes y subsistemas validados, lo que permite una implementación flexible, desde servidores y redes individuales hasta soluciones completas a escala de rack y centro de datos, incluyendo software y servicios.

Supermicro continúa liderando la industria con su completa cartera de soluciones de infraestructura de IA, que permite a organizaciones de todo el mundo implementar centros de datos de IA escalables, eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, de IA y de telecomunicaciones/borde 5G. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales que incluye servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, permitiendo la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y están optimizados para mejorar el coste total de propiedad y reducir el impacto ambiental (computación verde). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar sus sistemas para su carga de trabajo y aplicación específicas, seleccionando entre una amplia gama de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

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