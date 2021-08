SUSE Rancher 2.6 ofrece una interoperabilidad mejorada en entornos de clústeres de múltiples nubes (2)

- SUSE Rancher 2.6 ofrece a los clientes empresariales una interoperabilidad mejorada en entornos de clústeres de múltiples nubes

-- La última versión de SUSE Rancher ya está disponible para ayudar a los clientes a administrar mejor sus entornos de Kubernetes en crecimiento

--SUSE Rancher 2.6 proporciona a las empresas una experiencia de usuario mejorada y nítida, gestión del ciclo de vida completo de los clústeres alojados en Microsoft AKS y Google GKE, además de Amazon Web Services EKS, al tiempo que fortalece su postura de seguridad y cumplimiento

-- La interoperabilidad abierta de SUSE Rancher brinda a los clientes la libertad de elegir, mezclar y combinar las soluciones que mejor se adapten a su estrategia comercial

NUREMBERG, Alemania, 31 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- SUSE® , líder mundial en soluciones de código abierto innovadoras, fiables y de nivel empresarial, ha anunciado hoy la disponibilidad de SUSE Rancher 2.6, la última versión de la plataforma de gestión empresarial Kubernetes de código abierto de SUSE. SUSE Rancher 2.6 es el primer lanzamiento importante de SUSE relacionado con Rancher desde su adquisición de Rancher Labs en diciembre de 2020.

"Kubernetes y las soluciones de contenedores están ganando popularidad, los entornos se están volviendo más sofisticados y no se vislumbra una desaceleración", dijo Thomas Di Giacomo, director de tecnología y productos de SUSE. "Reconocemos que SUSE Rancher es una gran parte de ese crecimiento, habiendo demostrado ser una tecnología de gestión de Kubernetes líder y una solución para el cliente para miles de empresas. Una parte clave de su éxito es su apertura e interoperabilidad. Seguimos viendo que los clientes innovan mejor cuando tienen libertad para elegir los productos que creen que se adaptan mejor a sus necesidades, con flexibilidad para definir y adaptar fácilmente su estrategia de TI. SUSE y SUSE Rancher 2.6 ofrecen a las empresas la oportunidad de simplemente construir, escalar y transformar sus infraestructuras con Kubernetes".

SUSE Rancher 2.6 presenta actualizaciones importantes en toda la plataforma que ayudarán a los clientes empresariales a administrar mejor sus entornos de Kubernetes en crecimiento. Las mejoras incluyen una experiencia de plataforma rediseñada completa con una nueva interfaz de usuario nítida con flujos de trabajo basados en lógica mejorados, administración del ciclo de vida completo de los clústeres de Kubernetes alojados en Microsoft AKS y Google GKE junto con las capacidades existentes de Amazon EKS, además de nuevas funciones de seguridad, riesgo y cumplimiento.

Steve Delaney, Cloud Enterprise Architect de la empresa multinacional de energía y automatización Schneider Electric, dijo: "En 2020, nuestra plataforma Rancher registró un aumento del 92% en la cantidad de proyectos incorporados, y en 2021 estamos viendo el mismo alto nivel de participación. SUSE Rancher 2.6 impulsará aún más la demanda con la adición de soporte AKS y EKS, mientras que al mismo tiempo ofrecerá a nuestro equipo de operaciones un solo panel de vidrio a través del cual respaldar esta creciente demanda".

Los importantes beneficios para los nuevos clientes proporcionados por SUSE Rancher 2.6 incluyen:

Ahorro de tiempo y recursos con una mayor simplificación de las implementaciones de Kubernetes de los usuarios y la administración de sus clústeres. Los profesionales que construyen o administran entornos en crecimiento ahora tienen acceso a una nueva interfaz de usuario nítida y flujos de trabajo rediseñados en toda la plataforma. Esta reducción del ruido visual, los paneles rediseñados y la experiencia de gestión mejorada de uno o varios clústeres dentro de un solo panel permiten a los usuarios ahorrar el tiempo y los recursos necesarios para gestionar los requisitos operativos de los clústeres, independientemente de dónde estén alojados.

con una mayor simplificación de las implementaciones de Kubernetes de los usuarios y la administración de sus clústeres. Los profesionales que construyen o administran entornos en crecimiento ahora tienen acceso a una nueva interfaz de usuario nítida y flujos de trabajo rediseñados en toda la plataforma. Esta reducción del ruido visual, los paneles rediseñados y la experiencia de gestión mejorada de uno o varios clústeres dentro de un solo panel permiten a los usuarios ahorrar el tiempo y los recursos necesarios para gestionar los requisitos operativos de los clústeres, independientemente de dónde estén alojados. Mayor libertad de elección y libertad de infraestructura con la gestión del ciclo de vida completo de los clústeres alojados en Microsoft AKS y Google GKE, lo que se suma al soporte existente de SUSE Rancher para los clústeres alojados de Amazon EKS. Los usuarios con entornos de múltiples nubes ahora pueden administrar, proteger y operar fácilmente sus clústeres alojados dentro de SUSE Rancher. Los clústeres alojados existentes también se pueden importar y administrar con el mismo nivel de competencia que los clústeres implementados de SUSE Rancher, lo que brinda a los usuarios una verdadera interoperabilidad en sus entornos de múltiples nubes al permitirles elegir libremente la infraestructura y las soluciones tecnológicas adecuadas para su organización. SUSE continúa acelerando las asociaciones tecnológicas con proveedores de infraestructura líderes en la búsqueda de ayudar a las empresas a escalar más rápido.

con la gestión del ciclo de vida completo de los clústeres alojados en Microsoft AKS y Google GKE, lo que se suma al soporte existente de SUSE Rancher para los clústeres alojados de Amazon EKS. Los usuarios con entornos de múltiples nubes ahora pueden administrar, proteger y operar fácilmente sus clústeres alojados dentro de SUSE Rancher. Los clústeres alojados existentes también se pueden importar y administrar con el mismo nivel de competencia que los clústeres implementados de SUSE Rancher, lo que brinda a los usuarios una verdadera interoperabilidad en sus entornos de múltiples nubes al permitirles elegir libremente la infraestructura y las soluciones tecnológicas adecuadas para su organización. SUSE continúa acelerando las asociaciones tecnológicas con proveedores de infraestructura líderes en la búsqueda de ayudar a las empresas a escalar más rápido. Mayor confianza para crear aplicaciones y escalar entornos con capacidades de cumplimiento y seguridad empresarial reforzadas. Para ayudar a los usuarios a fortalecer sus entornos de clúster nuevos y existentes, SUSE Rancher 2.6 ha comenzado la integración con SUSE Linux Enterprise Base Container Images ( SLE BCI ) para ofrecer una base libre, abierta, flexible y segura. SUSE Rancher 2.6 ahora también presenta una trazabilidad mejorada del registro de auditoría para ayudar a los operadores a satisfacer los requisitos de cumplimiento de las auditorías. En SUSE Rancher 2.6 también se encuentra disponible una vista previa técnica del aprovisionamiento de GitOps con Cluster API para brindar a los operadores de TI la capacidad de crear plantillas de clúster personalizadas para ayudar a reducir el riesgo de error del usuario y estandarizar las implementaciones.

SUSE Rancher es 100% de código abierto y no depende del proveedor, lo que brinda a los usuarios la flexibilidad y la capacidad de administrar sus contenedores en cualquier distribución certificada de Kubernetes. SUSE Rancher ayuda a los profesionales de TI a abordar los desafíos operativos y de seguridad de la gestión de clústeres de Kubernetes certificados en el centro de datos, en la nube y en el perímetro. También proporciona a los equipos de DevOps herramientas integradas para crear y ejecutar cargas de trabajo en contenedores a escala.

Para obtener más información sobre SUSE Rancher 2.6, visite www.suse.com/products/suse-rancher . Para obtener más información sobre cómo acelerar la transformación digital utilizando las plataformas nativas de la nube más innovadoras de la industria, consulte www.suse.com/solutions/cloud-native-transformation .

Acerca de SUSESUSE es un líder mundial en soluciones de código abierto innovadoras, fiables y de calidad empresarial, en las que confían más del 60% de las empresas de la lista Fortune 500 para impulsar sus cargas de trabajo de misión crítica. Nos especializamos en Enterprise Linux, gestión de Kubernetes y soluciones Edge, y colaboramos con socios y comunidades para capacitar a nuestros clientes a innovar en todas partes, desde el centro de datos, a la nube, al edge y más allá. SUSE devuelve el "abierto" al código abierto, dando a los clientes la agilidad para abordar los retos de innovación hoy y la libertad para evolucionar su estrategia y soluciones mañana. La empresa cuenta con casi 2.000 empleados en todo el mundo y cotiza en el mercado regulado (Prime Standard) de la Bolsa de Frankfurt. Para más información, visite www.suse.com .

Declaraciones prospectivasCualquier declaración en este comunicado de prensa sobre expectativas futuras, planes y perspectivas para la empresa, incluidas las declaraciones que contengan las palabras "objetivos", "voluntad", "cree", "anticipa", "planifica", "espera" y expresiones similares, pueden constituir declaraciones prospectivas y deben leerse con cautela. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los indicados por tales declaraciones prospectivas como resultado de diversos factores importantes, incluyendo el panorama competitivo, el desarrollo de acuerdos con los clientes, la dependencia de las relaciones con los clientes, la gestión del crecimiento y las adquisiciones, la posibilidad de problemas de software no detectados, los riesgos de impactos de la pandemia de la Covid-19 y las recesiones económicas, las presiones de precios y la viabilidad de Internet. Además, cualquier declaración prospectiva incluida en este documento representa puntos de vista a partir de la fecha de este comunicado de prensa y estas opiniones podrían cambiar. La compañía no tiene ninguna obligación de actualizar sus declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a cambios y no se debe confiar en que representen las opiniones de la compañía a partir de cualquier fecha que no sea la fecha de este comunicado de prensa.

Copyright 2021 SUSE LLC. Todos los derechos reservados. SUSE y el logotipo de SUSE son marcas registradas de SUSE LLC en Estados Unidos y otros países. Todas las marcas comerciales de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios.