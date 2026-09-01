(Información remitida por la empresa firmante)

-La tecnología LONGWELL EC FanWall reduce el consumo energético de los ventiladores CRAH en un 38 % para centros de datos de IA de próxima generación

Uno de los tres principales fabricantes mundiales de equipos originales de refrigeración de precisión pasó de la fase de definición de especificaciones a la producción en masa en 90 días; la contribución del sistema CRAH al PUE mejoró de un valor base de 1,42 a 1,28.

NINGBO, China, 1º de setembro de 2026 /PRNewswire/ -- LONGWELL (Ningbo Longwell Electric Technology Co., Ltd.), fabricante mundial de ventiladores y motores EC fundado en 1990, presentó hoy su paquete de refrigeración para centros de datos AI-Era. La plataforma de ventiladores enchufables LWBE3G, su núcleo, permite la creación de sistemas FanWall que reducen el consumo energético de los ventiladores CRAH en un 38 %.

En colaboración con uno de los tres principales fabricantes de equipos originales (OEM) de refrigeración de precisión a nivel mundial, LONGWELL entregó 12 muestras de ingeniería en 35 días y superó las pruebas de validación de diseño y producción (DV/PV) al 100 % en el primer intento. El proveedor europeo anterior había presupuestado 14 meses de desarrollo más seis meses de puesta en marcha, mientras que LONGWELL utilizó 90 días desde la definición de las especificaciones hasta la producción en masa. Resultados registrados: reducción del 38% en el consumo energético del ventilador, 6,5 dB(A) menos ruido, contribución del PUE del sistema CRAH de 1,42 a 1,28 y cero fallos en campo. El primer pedido del cliente fue de 1.500 unidades; las entregas de 2025 superaron las 80.000 unidades en virtud de un acuerdo marco 2025-2027 con un mínimo anual de 60.000 unidades.

A medida que aumenta la capacidad de procesamiento de la IA, la densidad de calor de los racks ha pasado de 15-20 kW a 60-100 kW en dos años, y las plataformas de próxima generación superan los 100 kW. LONGWELL cubre toda la cadena de flujo de aire: ventiladores enchufables LWBE3G EC para CRAH/CRAC, ventiladores axiales LWAE3G EC para condensadores y torres de refrigeración, con control Modbus, conmutación por error automática N+1 y sensores de vibración de rodamientos opcionales que proporcionan una advertencia de fin de vida útil de 30 a 90 días. El paquete completo de refrigeración para centros de datos de 28 páginas está disponible en https://www.longwellfans.com/solutions/data-center-cooling/

"La computación con IA ha redefinido la refrigeración de los centros de datos", afirmó Bruce Li, fundador y consejero delegado de LONGWELL. "Por encima de los 60 kW por rack, la etapa del ventilador ya no es una simple elección de componentes, sino que determina si se puede alcanzar o no el objetivo de PUE".

Acerca de LONGWELL: Fundada en 1990 en Yuyao, Ningbo, China, LONGWELL diseña y fabrica ventiladores y motores EC y AC para aplicaciones industriales y de climatización (HVACR). Exporta a más de 30 países y su capacidad de producción anual para centros de datos supera las 120.000 unidades. Para más información, visite longwellfans.com.

Las cifras de rendimiento reflejan un proyecto y un punto de funcionamiento específicos; la selección final debe confirmarse mediante el punto de funcionamiento, el voltaje/control, el montaje y la validación del proyecto. Los plazos comparativos y las cifras de consumo energético se refieren al equipo sustituido en dicho proyecto y no implican ninguna afiliación ni respaldo.

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