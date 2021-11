-The Macallan refuerza su asociación con Le Clos en el Aeropuerto Internacional de Dubai mediante un evento de lanzamiento de The Anecdotes of Ages Collection

DUBAI, EAU, 29 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- The Macallan y Le Clos se han asociado para ofrecer un impresionante evento de lanzamiento para un grupo selecto de los clientes más cercanos de Le Clos en Dubai, para revelar The Macallan Anecdotes of Ages Collection en The Macallan Boutique by Le Clos.

Anecdotes of Ages Collection es una extraordinaria colaboración entre el arte y el whisky con el renombrado artista pop británico Sir Peter Blake. En el centro de la colección hay 13 botellas únicas de whisky excepcional de 1967. Cada botella presenta su propio collage artístico original de Sir Peter Blake en la etiqueta, detallando historias únicas relacionadas con la historia de The Macallan, la comunidad y el hermoso paisaje natural de The Macallan Estate.

Los invitados al evento conocieron dos de las codiciadas botellas de la colección: Anecdotes of Ages: Down To Work Limited Edition y Anecdotes of Ages: An Estate, A Community and Distillery.

Anecdotes of Ages: Down To Work Limited Edition cuenta una historia muy importante que refleja un hito en la historia de The Macallan: un momento en el que se tomó la decisión de seguir utilizando barricas de roble sazonadas con jerez frente a la presión de hacer concesiones.

La botella original etiquetada que retrata esta historia especial se ha depositado en los Archivos de The Macallan, y las réplicas digitales de esta etiqueta están disponibles como una edición limitada con el mismo espíritu rico de 1967 y con sólo 322 botellas disponibles.

Anecdotes of Ages: An Estate, A Community and Distillery es un homenaje a algunos de los pintorescos personajes del pasado y del presente de The Macallan. Conmemora la visita de Sir Peter Blake a la finca de The Macallan en el legendario río Spey y cuenta con una etiqueta diseñada digitalmente por Sir Peter.

Aprovechando la larga colaboración entre The Macallan y Le Clos, The Macallan Boutique by Le Clos de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Dubai acogerá una de las 13 botellas originales de la colección. Anecdotes of Ages: Journey to Market rinde homenaje a los extensos viajes de The Macallan a medida que su reputación crecía en todo el mundo. Un escaparate especialmente encargado muestra este extraordinario whisky.

Jeremy Speirs, director regional de Edrington de Global Travel Retail, dijo: "The Anecdotes of Ages Collection es una increíble celebración de la historia de The Macallan y de las figuras que han contribuido a su excelente reputación y herencia. En los últimos años, Le Clos ha sido un socio clave en la trayectoria de crecimiento de The Macallan en la venta minorista de viajes a nivel mundial, y estamos orgullosos de reconocer esta asociación mostrando botellas de la colección en nuestra boutique de Dubai".

Ben Odgers, director general, Le Clos, añadió: "Con el regreso de los viajeros internacionales a los cielos, estamos encantados de dar vida a The Anecdotes of Ages Collection en nuestra boutique. Esto se suma a nuestro inigualable historial de ofrecer a los entusiastas y coleccionistas de whisky algunas de las botellas más raras y codiciadas del mercado".

Para más información, visite themacallan.leclos.net.