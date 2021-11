- El Tokyo International Film Festival ha finalizado con gran notoriedad en las nuevas sedes destacadas dentro del área de Hibiya-Yurakucho-Ginza, el Centro de Cine de Tokio

TOKIO, 16 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- El 34th Tokyo International Film Festival (TIFF) concluyó con el anuncio de los ganadores en la Ceremonia de Clausura el 8 de noviembre. El Gran Premio de Tokio fue otorgado a "Vera Dreams of the Sea", dirigida por Kaltrina Krasniqi, la primera selección TIFF de Kosovo; mientras que "World, Northern Hemisphere", de HosseinTehrani, ganó el premio Asian Future a la mejor película. Otras películas ganadoras fueron "La Civil", "Poet", "The Other Tom", "The Four Walls", "Crane Lantern" y "Just Remembering", además de los títulos premiados de Amazon Prime Video Take One "Sunday & Calm Sea" y "Under the Bridge".

El 34th TIFF mostró 126 películas seleccionadas de entre 1.533 envíos procedentes de 113 países y regiones entre el 30 de octubre y el 8 de noviembre de 2021.

-Conversation Series at Asia Lounge, presentada de forma conjunta por medio de Japan Foundation Asia Center (JF) y TIFF

Al disponer de un panel asesor encabezado por la ganadora de la Palma de Oro, Kore-eda Hirokazu, la serie reunió a aclamados cineastas y actores de Asia y más allá para entablar un diálogo amistoso durante 8 días. A pesar de la pandemia existente, el Asia Lounge contó con invitados presenciales y en línea, disponiendo de audiencias capaces de participar en persona y de transmitir en vivo preguntas y respuestas para cada una de las charlas, además de establecer a su vez el salón físico donde los cineastas disfrutarían de la conversación e intercambio de formación gratuita. Los invitados internacionales incluyeron a la presidenta del jurado de TIFF, Isabelle Huppert, Chang Chen, Kamila Andini, Bahman Ghobadi, Brillante Ma Mendoza, Apichatpong Weerasethakul y Bong Joon Ho.

-Otras iniciativas conjuntas de JF y TIFF

JF y TIFF mostraron conjuntamente las ricas y diversas culturas del cine asiático en las secciones Competition, Asian Future, Gala Selection, World Focus y TIFF Series recientemente lanzadas, que incluyen:

"Arisaka""The Dawning of the Day""Payback""American Girl""Asu""The Brittle Thread""The Brokers""The Coffin Painter""The Last Birds of Passage""When Pomegranates Howl""World, Northern Hemisphere""Churuli""GENSAN PUNCH""Memoria""Terrorizers""Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash"

"The Excursion" y "The Day the Wind Blew" de la serie de horror de HBO Asia, "Folklore 2"

"Fragrance of the First Flower"

