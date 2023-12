Trickster, el 'Rey de la música navideña', reacciona y el vídeo alcanza las 500.000 visitas en YouTube

(Información remitida por la empresa firmante)

La carrera por el número 1 de Navidad no es una broma

LONDRES, 7 de diciembre de 2023 /PRNewswire/ -- Trickster, el cantante y empresario austriaco de Linz, está lanzando su mezcla mejorada y vibrante de clásicos navideños 'Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town' en Trickster Recordings a través de Absolute y la historia se está construyendo con un gran apoyo de los medios, además el vídeo ya ha acumulado más de 500.000 visitas en YouTube. Además de todo eso, el 'Rey de la música navideña' David Foster [16 premios Grammy, productor de 4 de los álbumes navideños más vendidos de la historia] ha emitido su veredicto sobre el disco, calificando a Trickster como "un soplo de aire fresco". De alguna manera combinando nostalgia y calidez festiva, este es el cóctel navideño que no sabía que necesitaba: así que deje el ponche de huevo. ¡Trickster quiere llevar alegría a todos los hogares!

Filmado en los icónicos Pinewood Studios, el hogar de James Bond, el escandaloso video del sencillo está empapado de glamour vintage al estilo de los años 40 mientras algunos de los mejores bailarines del mundo llegan a la pista para recrear la deslumbrante energía festiva de una fiesta de Navidad al estilo de Nueva Orleans. Creado por un equipo que ha trabajado en El Señor de los Anillos, Misión Imposible, Independence Day y más, este es un verdadero éxito de taquilla navideño y con el tiempo será parte de una película navideña completa. La canción navideña de Trickster será enorme y será la nueva (y mejor) banda sonora de la temporada. La historia de vida de Trickster es digna de su propia película, pero centrémonos en la música por ahora….

Producidos por Richard Flack [Joe Strummer, Florence and the Machine] y el propio Trickster, estos favoritos de la temporada se fusionaron a la perfección en los legendarios estudios de grabación de Londres Angel y RAK, y se mezclaron en Abbey Road. El productor Guy Chambers [Robbie Williams] también está asociado con el proyecto. La magníficamente creada 'Silent Night' vs 'Santa Claus Is Coming To Town' presenta al grupo vocal ganador del premio Grammy® The Swingles, una impresionante big band y sección de cuerdas arregladas y orquestadas por el brillante Callum Au[Quincy Jones, Michael Bublé].

La música de Trickster habla directamente desde el corazón. Un talento fluido, que crea a través del Rock, Pop, Swing y Electro, trabaja en los mejores espacios, con las mejores personas, para darle vida a su trabajo de la manera óptima. 'Silent Night vs Santa Claus Is Coming To Town' sigue los pasos de 'Still Kicking', que se difundió en todo el mundo.

Así que este año, disfrute de una Navidad Trickster: será mucho menos predecible de lo habitual, ¡pero ciertamente no será aburrida! Trickster también se complace en anunciar que su álbum debut saldrá en 2024. Asegúrese de que Trickster esté en su lista de Navidad.

