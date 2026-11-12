Tuya lanza una Skill de código abierto que permite a Meta Muse controlar dispositivos inteligentes (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Tuya lanza una Skill de código abierto que permite a Meta Muse controlar dispositivos inteligentes en más de 3.000 categorías

Tuya Cloud Devices permite a los usuarios de Muse consultar y controlar los dispositivos vinculados a su cuenta de Tuya mediante lenguaje natural y una única clave de API, sin necesidad de claves de dispositivo locales ni modificaciones en el firmware.

SANTA CLARA, Calif., 12 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), un proveedor líder a nivel mundial de servicios de plataforma en la nube para IA, anunció el lanzamiento de Tuya Cloud Devices, una Skill oficial de código abierto que permite a Muse, el agente de IA personal de Meta, consultar y controlar dispositivos inteligentes mediante lenguaje natural. Esta Skill funciona a través de la nube de Tuya, por lo que no requiere claves de dispositivo locales, conexión a la misma red ni cambios en el firmware.

Los agentes de IA ahora tienen dispositivos complementarios, pero aún carecen de acceso a los dispositivos que ya están en el hogar

Muse es un agente de inteligencia artificial personal que Meta lanzó en septiembre de 2026. Se ejecuta en una máquina virtual basada en la nube dedicada a cada usuario y puede continuar manejando tareas como el correo electrónico y la programación en segundo plano incluso después de cerrar la aplicación. Meta tiene Muse Gadgets de código abierto, una interfaz de hardware para Muse que permite a los desarrolladores utilizar placas de desarrollo MCU Wi-Fi convencionales o Raspberry Pi, junto con el SDK oficial de código abierto, para construir sus propios juguetes de inteligencia artificial, robots de escritorio, paneles de visualización de tinta electrónica y otros dispositivos inteligentes.

Los dispositivos complementarios permiten que un agente vea, escuche y muestre información. Sin embargo, para controlar las luces, los enchufes, los aires acondicionados, las cámaras y los sensores que ya están en el hogar, las soluciones comunitarias existentes generalmente requieren que los usuarios obtengan la clave local de cada dispositivo y confirmen su versión del protocolo de comunicación y las definiciones de los puntos de datos. Cuando un dispositivo se vuelve a emparejar con la red, su clave deja de ser válida y se debe repetir todo el proceso. Esto crea una barrera para los desarrolladores y es aún más difícil para los usuarios comunes.

Una Skill, una clave API

Tuya Cloud Devices (nombre de la Skill: gadget-tuya-cloud-devices) es una Skill oficial adaptada a partir de tuya-smart-control, la Skill de IA de código abierto oficial de Tuya. Está redactada como un archivo Markdown sencillo que sigue la especificación Muse Gadgets; los ingenieros de Tuya la adaptaron y publicaron bajo una licencia de código abierto. Muse aporta capacidades conversacionales y de agente, mientras que Tuya proporciona la conectividad de los dispositivos.

Esta Skill se basa en tres principios de diseño. En primer lugar, utiliza una única clave API: los usuarios pueden solicitar una clave API gratuita en el sitio web de IA de Tuya (tuya.ai). La clave comienza con el prefijo "sk-", seguido de dos caracteres que identifican el centro de datos donde se encuentra la cuenta; de este modo, la Skill selecciona automáticamente el punto de conexión API correcto entre siete centros de datos, sin necesidad de configuración manual. En segundo lugar, ofrece acceso directo a la nube: Muse interactúa con los dispositivos a través de la API en la nube de Tuya, por lo que no se requiere una clave local y los dispositivos no necesitan estar en la misma red local. Si un dispositivo ya cuenta con una Skill específica para su modelo o para control local, la solicitud se dirige primero a dicha Skill. En tercer lugar, la Skill analiza el dispositivo antes de enviar comandos: cada dispositivo Tuya describe sus capacidades mediante un modelo de objeto estandarizado. La Skill lee este modelo antes de generar comandos, basándose en los permisos de lectura/escritura, los rangos de valores y los incrementos definidos; esto permite que una sola Skill abarque una amplia gama de categorías de productos sin necesidad de realizar adaptaciones específicas para cada modelo.

Con los dispositivos Tuya, Muse puede gestionar una amplia gama de peticiones cotidianas. Los usuarios pueden controlar los dispositivos directamente mediante comandos como "Atenúa un poco las luces del salón", o simplemente consultar su estado con preguntas como "¿Está encendida la luz del dormitorio en este momento? Muse también permite administrar hogares y estancias —ya sea listando los dispositivos presentes en un espacio o cambiando el nombre de un sensor— y responder a cuestiones prácticas, como si es necesario llevar un paraguas hoy o cuánta electricidad consumió el aire acondicionado ayer. Para un seguimiento más activo, los usuarios pueden solicitar recibir notificaciones ante cambios en las condiciones; estas alertas se envían exclusivamente al usuario a través de SMS, llamada de voz, correo electrónico o notificaciones push en la aplicación. Muse también puede capturar imágenes mediante cámaras —por ejemplo, con la instrucción "Toma una foto de la entrada y muéstramela"—, devolviendo una fotografía o un vídeo de hasta 60 segundos de duración. Para la automatización en tiempo real, es posible configurar acciones como "Enciende la luz del pasillo en cuanto se abra la puerta", estableciendo así una automatización basada en cambios en las propiedades de los dispositivos o en eventos de conexión/desconexión. Los eventos en tiempo real y las notificaciones activadas por eventos requieren un dispositivo Linux que permanezca siempre conectado para poder recibir las suscripciones a dichos eventos. Esto se integra a la perfección con el SDK de Linux para Muse Gadgets: una vez que una Raspberry Pi se conecta a Muse, esta puede desplegar un programa de suscripción residente que recibe continuamente los cambios en las propiedades de los dispositivos y los eventos de conexión, ejecutando posteriormente automatizaciones conforme a las reglas de "disparador-acción" confirmadas por el usuario.

Seguridad integrada en cada paso

Cuando un agente controla dispositivos físicos, la fiabilidad es más importante que la inteligencia. Tuya Cloud Devices incorpora límites de seguridad en cada etapa. Si varios dispositivos coinciden con una solicitud, la Skill enumera las habitaciones en las que se encuentran y pide al usuario que confirme. Cuando un dispositivo está desconectado, la Skill informa de su estado sin enviar ningún comando. La Skill no realiza escrituras en propiedades de solo lectura, y todos los valores se mantienen estrictamente dentro de los rangos e incrementos definidos por el modelo de objeto. Tras enviar un comando, la Skill consulta el estado del dispositivo uno o dos segundos después y solo confirma el cambio al usuario una vez verificado que este se ha aplicado correctamente. Para evitar la fatiga por alertas, las notificaciones generadas por eventos de los dispositivos se envían con un intervalo mínimo de 30 minutos.

Además, la Skill solo realiza escrituras en propiedades de tipos de datos básicos y no ofrece funciones como el control de cerraduras, vídeo en tiempo real, actualizaciones de firmware, configuración de red o eliminación de dispositivos; las solicitudes relacionadas con estas acciones se redirigen a la aplicación Tuya. La clave de API se trata como una credencial: solo se utiliza en los encabezados de las solicitudes y nunca se reproduce durante la interacción. Esta clave solo permite acceder a los dispositivos vinculados a la cuenta del usuario, y las notificaciones se envían exclusivamente a dicho usuario.

Conexión entre los dispositivos Muse y los dispositivos ya existentes en los hogares

Muse Gadgets es un proyecto de código abierto que permite a los desarrolladores crear rápidamente prototipos de dispositivos complementarios para Muse, utilizando hardware disponible en el mercado. Por otro lado, los dispositivos destinados a un uso prolongado en el hogar suelen ser productos inteligentes fabricados en serie, que permanecen siempre conectados y cuentan con el respaldo de servicios de plataforma. Tuya Cloud Devices sirve de puente entre ambos mundos.

La plataforma Tuya abarca más de 3.000 categorías de hardware inteligente y presta servicio en más de 200 países y regiones. A fecha de 30 de junio de 2026, Tuya contaba con más de 2,09 millones de desarrolladores de IA registrados. Una vez que un dispositivo se conecta a la plataforma Tuya AI Cloud, su modelo de objeto, sus servicios en la nube y su sistema de cuentas quedan configurados automáticamente. Gracias a la Skill oficial, los agentes pueden acceder a estos dispositivos de forma unificada, sin necesidad de realizar cambios en el firmware.

Tuya Cloud Devices destaca también por su portabilidad. Desarrollado originalmente para OpenClaw, un agente de código abierto, funciona en Muse tras haber sido adaptado a sus especificaciones. A medida que más agentes adopten las Skills basadas en Markdown en formato SKILL.md, las capacidades de los dispositivos podrán reutilizarse entre distintos agentes. El proceso de inicio varía según el tipo de usuario. Los usuarios de Muse pueden obtener la Skill en el repositorio oficial de GitHub de Tuya, solicitar una clave API gratuita en tuya.ai e introducir ambos datos en Muse para controlar sus dispositivos Tuya en el hogar mediante lenguaje natural (actualmente, Muse está disponible para usuarios en Estados Unidos y Canadá). Por su parte, los desarrolladores pueden acceder al repositorio de código abierto tuya-openclaw-skills en GitHub para integrar estas mismas capacidades en sus propios agentes, o bien crear su propio hardware de IA utilizando TuyaOpen y los módulos T5AI. Asimismo, para las marcas y los proveedores de soluciones, los dispositivos conectados a la plataforma Tuya pueden integrarse en diversos ecosistemas de agentes a través de la Skill oficial, evitando así la necesidad de realizar una integración específica para cada agente.

Los agentes de IA personales están evolucionando: ya no se limitan a responder preguntas, sino que también realizan tareas en nombre de los usuarios. Más allá de gestionar el correo electrónico o la agenda, estos agentes deberían poder controlar dispositivos domésticos; una posibilidad que se hace realidad gracias a Tuya Cloud Devices.

De cara al futuro, Tuya seguirá perfeccionando esta funcionalidad mediante una integración más profunda en una mayor variedad de categorías de dispositivos, la incorporación de capacidades de análisis visual para cámaras, el análisis inteligente del consumo energético y plantillas para la automatización de escenarios. El objetivo es lograr que, de forma gradual, la capacidad de "controlarlo todo con una sola frase" se convierta en una función estándar de los agentes de IA personales.

Los recursos disponibles para desarrolladores incluyen: repositorio de código abierto de Muse Gadgets, acceso a Muse Skill, repositorio de Skills de IA oficial de Tuya y documentación de desarrollador tuya.ai.

Acerca de Tuya Inc.

Tuya Inc. (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) es un proveedor líder a nivel mundial de servicios de plataforma en la nube basados en IA, dedicado a integrar la IA en la vida cotidiana. A través de su marco de desarrollo de código abierto TuyaOpen y sus motores universales de agentes de IA que incluyen una plataforma de desarrollo de agentes de IA, Tuya integra capacidades de IA multimodal para reducir las barreras en el desarrollo de IA, impulsando de manera eficiente la adopción de estilos de vida basados en esta tecnología y acelerando su integración con el mundo físico. Mediante sus capacidades de computación en la nube e inteligencia espacial, Tuya ofrece soluciones innovadoras de IA física para dispositivos inteligentes, aplicaciones comerciales y desarrolladores industriales. Asimismo, proporciona un ecosistema global de AIoT completo, abierto y neutral. Este enfoque fomenta una dinámica comunidad global de desarrolladores que incluye marcas, fabricantes de equipos originales (OEM), agentes de IA, integradores de sistemas y proveedores de software independientes, quienes colaboran para crear ecosistemas de soluciones inteligentes basados en los principios de sostenibilidad, seguridad, eficiencia, agilidad y apertura.

A fecha de 30 de junio de 2026, la plataforma de desarrollo de IA de Tuya contaba con más de 2.092.000 desarrolladores de IA registrados, provenientes de más de 200 países y regiones.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Dichas declaraciones se realizan al amparo de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 de los Estados Unidos. Las afirmaciones que no constituyen hechos históricos, incluidas aquellas relativas a las convicciones y expectativas de la empresa, se consideran declaraciones prospectivas. Estas declaraciones conllevan riesgos e incertidumbres inherentes, y diversos factores podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante términos o expresiones como "podría", "podrá", "esperar", "anticipar", "objetivo", "tener como meta", "estimar", "tener la intención de", "planificar", "creer", "potencial", "continuar", "es probable que" u otras expresiones similares. En la documentación presentada por la empresa ante la SEC se ofrece información adicional sobre estos y otros riesgos, incertidumbres o factores. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se refieren únicamente a la fecha de su publicación; la empresa no asume obligación alguna de actualizar públicamente dichas declaraciones para reflejar acontecimientos o circunstancias posteriores, salvo que la ley así lo exija. Todas las declaraciones prospectivas deben evaluarse teniendo en cuenta la incertidumbre inherente que conllevan.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/tuya-lanza-una-skill-de-codigo-abierto-que-permite-a-meta-muse-controlar-dispositivos-inteligentes-302938237.html