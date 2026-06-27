El uso de audífonos se asocia con riesgo de demencia 23 % menor en personas con epilepsia y pérdida auditiva

(Información remitida por la empresa firmante)

- EAN Congress: El uso de audífonos se asocia con un riesgo de demencia un 23 % menor en personas con epilepsia y pérdida auditiva

GINEBRA, 27 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Según una nueva investigación presentada en el Congreso de la Academia Europea de Neurología (EAN) de 2026, los adultos con epilepsia y pérdida auditiva que usan audífonos podrían tener un 23 % menos de riesgo de desarrollar demencia que quienes no los usan.

La pérdida auditiva es ampliamente reconocida como el principal factor de riesgo modificable para la demencia. Sin embargo, aún se debate si los audífonos pueden reducir el riesgo de demencia.

Para explorar esta cuestión, investigadores del Hospital Universitario de Zúrich y la Universidad de Liverpool analizaron los historiales clínicos electrónicos de más de 250 millones de pacientes de la red TriNetX.

Compararon a adultos con pérdida auditiva que usaban audífonos con adultos con características similares que no los usaban. El análisis incluyó a la población general con pérdida auditiva, así como a personas con epilepsia, accidente cerebrovascular, diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, migraña y osteoartritis.

No se encontró ninguna asociación significativa entre el uso de audífonos y el riesgo de demencia en la población general con pérdida auditiva, ni entre las personas con accidente cerebrovascular, migraña, diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca u osteoartritis.

Sin embargo, entre los adultos con epilepsia y pérdida auditiva, el uso de audífonos se asoció con un riesgo de demencia un 23 % menor. Esto correspondió a una reducción del riesgo absoluto de 2,7 puntos porcentuales en cinco años, equivalente a un caso menos de demencia por cada 37 personas que usan audífonos.

Los investigadores creen que estos hallazgos podrían explicarse por diferencias en la reserva cognitiva: la capacidad del cerebro para seguir funcionando eficazmente a pesar de los cambios relacionados con la edad o el daño causado por una enfermedad.

La Dra. Carolina Ferreira-Atuesta, autora principal del estudio, explicó: "La mayoría de las personas con pérdida auditiva tienen suficiente reserva cognitiva para absorber el esfuerzo adicional que supone la discapacidad auditiva, por lo que corregirla podría no tener un gran impacto en el riesgo de demencia. La epilepsia es diferente porque la reserva cognitiva suele estar ya reducida, lo que significa que eliminar una fuente adicional de estrés podría tener un mayor impacto".

"Existen varias razones biológicamente plausibles por las que podríamos observar este efecto en la epilepsia. Esta afección se asocia con un deterioro cognitivo acelerado, la epilepsia del lóbulo temporal afecta a áreas del cerebro relacionadas con la audición y algunos medicamentos anticonvulsivos pueden empeorar la audición", añadió la Dra. Ferreira-Atuesta.

Según los investigadores, estos hallazgos tienen importantes implicaciones para la práctica clínica. Dado que las personas con epilepsia ya están en contacto regular con los servicios de salud, las evaluaciones auditivas podrían incorporarse fácilmente a la atención rutinaria.

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