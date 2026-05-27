Veeva anuncia Falcon, una plataforma para el desarrollo de fármacos

(Información remitida por la empresa firmante)

- Veeva anuncia Falcon, una plataforma agéntica y agentes estándares para proporcionar trabajo agéntico en el desarrollo de fármacos

Veeva Falcon funciona con las aplicaciones clínicas, regulatorias y de seguridad de Veeva para aumentar la velocidad y reducir los costes

PLEASANTON, California, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy Veeva Falcon, una plataforma agéntica y de agentes estándares para los principales procesos de desarrollo de fármacos en el sector de las ciencias de la vida. Falcon funciona con las aplicaciones de Veeva Development Cloud en las áreas clínica, regulatoria y de seguridad para reducir costes, aumentar la velocidad y mantener el cumplimiento normativo para empresas biofarmacéuticas de todos los tamaños. Las áreas de enfoque iniciales son la recepción y el control de calidad de la documentación del archivo maestro de ensayos clínicos, la correspondencia con las autoridades sanitarias en materia regulatoria y la clasificación y recepción de casos de seguridad.

"Falcon es una iniciativa clave para Veeva y nuestra primera solución de automatización de procesos", destacó Peter Gassner, fundador y consejero delegado de Veeva Systems. "Me entusiasma colaborar con nuestros clientes y ayudar a la industria a reducir costes y acelerar el desarrollo de fármacos con Falcon".

Falcon, cuya disponibilidad para los primeros usuarios está prevista para noviembre de 2026, forma parte de Veeva AI, la línea de soluciones de inteligencia artificial de Veeva específicas para el sector de las ciencias de la vida.

Acerca de Veeva Systems Veeva ofrece la plataforma en la nube para el sector de las ciencias de la vida, con software, IA, datos y consultoría. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, desde las mayores farmacéuticas del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y los sectores a los que sirve. Para más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de Veeva Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados derivados de su uso. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los aquí expuestos y no tenemos obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente a nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres descritos en nuestro informe 10-K correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de enero de 2026, que puede consultar aquí (en las páginas 13 y 14 encontrará un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), y en nuestros informes posteriores presentados ante la SEC, a los que puede acceder en sec.gov.

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