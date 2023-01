Venture Global anuncia el cierre de 1.000.000.000 de dólares en bonos preferentes garantizados por VGCP

(Información remitida por la empresa firmante)

-Venture Global anuncia el cierre de 1.000.000.000 de dólares en bonos preferentes garantizados por Venture Global Calcasieu Pass, LLC

ARLINGTON, Va., 13 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global") ha anunciado hoy que su filial Venture Global Calcasieu Pass, LLC ("VGCP") ha cerrado su oferta de 1.000.000.000 de dólares de principal agregado de bonos preferentes garantizados al 6,250% con vencimiento en 2030 (los "bonos"). Los bonos vencen el 15 de enero de 2030.

VGCP tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para (i) prepagar ciertas cantidades pendientes de pago en virtud de las líneas de crédito senior garantizadas de primer gravamen existentes de VGCP (las "líneas de crédito existentes"), (ii) pagar los costes de terminación de cobertura en relación con dicho prepago y (iii) pagar las comisiones y gastos relacionados con la oferta. Los bonos están garantizados por TransCameron Pipeline, LLC (filial de VGCP). Los bonos están garantizados en base pari passu por un derecho de garantía preferente sobre los activos que garantizan las líneas de crédito existentes y los bonos preferentes garantizados existentes de VGCP.

Los Bonos no han sido registrados de conformidad con la Securities Act de 1933, en su versión modificada (la "Securities Act") o la legislación sobre valores de cualquier estado u otras jurisdicciones, y los Bonos no pueden ser ofrecidos o vendidos en Estados Unidos sin registro de conformidad con la Securities Act o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Securities Act. El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los Bonos, ni se realizará venta alguna de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta de estos valores fuera ilegal antes de su registro o calificación conforme a la legislación sobre valores de cualquiera de dichas jurisdicciones.

Acerca de Venture Global

Venture Global es un proveedor a largo plazo y de bajo coste de GNL estadounidense procedente de cuencas de gas natural norteamericanas ricas en recursos. La primera instalación de Venture Global, Calcasieu Pass, comenzó a producir GNL en enero de 2022. La empresa también está construyendo o desarrollando una capacidad de producción adicional de 60 MTPA en Luisiana para proporcionar energía limpia y asequible al mundo. La empresa está desarrollando proyectos de captura y secuestro de carbono (CCS) en cada una de sus instalaciones de GNL.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene determinadas afirmaciones que pueden incluir "previsiones". Todas las declaraciones, distintas de las declaraciones de hechos o condiciones históricas o presentes, incluidas en el presente documento son "declaraciones prospectivas." Entre las "declaraciones prospectivas" se incluyen, entre otras, las declaraciones relativas a la estrategia, los planes y los objetivos empresariales de Venture Global, incluido el uso de los ingresos procedentes de la oferta. Venture Global considera que las expectativas reflejadas en estas "declaraciones prospectivas" son razonables, son inherentemente inciertas e implican una serie de riesgos e incertidumbres que escapan al control de Venture Global. Además, las hipótesis pueden resultar inexactas. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los previstos o implícitos en las "declaraciones prospectivas" como consecuencia de diversos factores. Estas "declaraciones prospectivas" se refieren únicamente a la fecha en que se realizan y, salvo en la medida en que lo exija la ley, Venture Global no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna "declaración prospectiva" ni de explicar las razones por las que los resultados reales pueden diferir, ya sea como consecuencia de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos.

