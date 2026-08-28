xTool presenta X1, plataforma diseñada para ofrecer velocidad, capacidad y versatilidad

(Información remitida por la empresa firmante)

- xTool presenta X1, una plataforma láser todo en uno de última generación diseñada para ofrecer velocidad, capacidad y versatilidad

Lo mejor de los láseres, todo en uno: xTool X1 combina el grabado de alta velocidad, el corte de gran formato y la tecnología multiláser ampliable en un único sistema de sobremesa.

DÜSSELDORF, Alemania, 28 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- xTool, empresa pionera a nivel mundial en fabricación digital y fabricación de sobremesa inteligente, ha dado hoy oficialmente el pistoletazo de salida a su evento X1 Global Tech Launch con la presentación de su plataforma láser todo en uno de última generación, la xTool X1. Además del lanzamiento de esta tecnología insignia, xTool también ha organizado su primera Cumbre de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), que ha reunido a expertos del sector, creadores comerciales y propietarios de microempresas para trazar el futuro de la artesanía inteligente y la fabricación de sobremesa empresarial.

La impresora láser todo en uno de última generación: lanzamiento tecnológico mundial de xTool X1

Durante años, la fabricación digital se ha visto limitada por la fragmentación del hardware. Los creadores y las empresas en expansión se enfrentaban a un reto cada vez mayor: el grabado a alta velocidad requería sistemas galvánicos especializados, el procesamiento de gran formato exigía arquitecturas de pórtico y trabajar con materiales variados obligaba a invertir en máquinas independientes de diodo, CO₂, fibra o UV. Ampliar las capacidades creativas o comerciales implicaba, inevitablemente, aumentar el espacio ocupado por el taller y los presupuestos destinados a equipamiento.

xTool ha desarrollado la X1 para reunir todas estas capacidades en una única plataforma. Basada en la filosofía central de 'Lo mejor de los láseres, todo en uno', la xTool X1 aúna velocidad, capacidad de gran formato, corte de alta potencia y expansión láser modular en un único chasis preparado para el futuro. Diseñada específicamente para creadores ambiciosos, entusiastas del láser y vendedores en plataformas como Etsy y Shopify que están ampliando su negocio, X1 marca una transición en el sector, pasando de herramientas de un solo uso a un centro de fabricación dinámico y en constante evolución.

Tecnologías clave que impulsan xTool X1

Cumbre de PYMES: ideas clave, ecosistemas conectados y mesas redondas

Ampliando la visión de xTool desde un hardware revolucionario hasta el pleno empoderamiento comercial, la primera Cumbre de PYMES analizó cómo los creadores y las pequeñas empresas crecen dentro del amplio Ecosistema de Creación Conectada de xTool. La cumbre se inauguró con una ponencia del director general de xTool US, Stein, quien destacó el rápido crecimiento comercial de la marca, impulsado por la recientemente lanzada impresora xTool O1 Omni Printer, que generó más de 20 millones de dólares en ingresos con más de 6.000 unidades vendidas el primer día. Stein hizo hincapié en la sinergia perfecta entre dispositivos en las tareas de impresión, grabado, corte y decoración textil, tal y como se demostró en directo mediante un flujo de trabajo integrado que combinaba la máquina de bordar y coser xTool Selected SE1 directamente con la impresora xTool O1 Omni. Para tender un puente aún mayor entre la tecnología y la expansión empresarial, el programa de la cumbre contó con ponencias de tres propietarios de pequeñas empresas que detallaron estrategias de escalabilidad operativa. La sesión culminó con una mesa redonda titulada "Potenciar a los creadores modernos: herramientas, monetización y posibilidades". Moderada por Vincent Nguyen, redactor jefe y copropietario de The Gadgeteer, la mesa redonda reunió a creadores destacados, microempresarios y voces del sector para examinar los modelos de monetización impulsados por los creadores y la adopción de herramientas inteligentes en el mundo real.

Visión: El láser convergerá. La creación se expandirá.

xTool X1 representa algo más que la presentación de un dispositivo independiente; supone un cambio en el sector hacia plataformas de creación convergentes. En xTool creemos que el futuro de la fabricación de sobremesa no reside en la proliferación de máquinas especializadas, sino en la unificación de diversas capacidades en una sola plataforma. Una buena ingeniería elimina las limitaciones para que la creación pueda expandirse.

Para conectar con los primeros usuarios y conocer todas las especificaciones técnicas, únase a la comunidad oficial de xTool X1 en Facebook.

Imágenes del producto aquí .

Acerca de xTool

xTool es una marca global de tecnología de consumo de alta gama dedicada a potenciar la creación digital-física. Como el innovador en grabadoras láser más grande y de más rápido crecimiento del mundo, xTool ofrece un ecosistema integral de herramientas creativas personales basadas en láser, impresoras de materiales, software fácil de usar, accesorios y consumibles. A través de estas innovaciones, xTool permite a los creadores convertir su imaginación en creaciones significativas que aportan satisfacción emocional, éxito comercial y logros personales. Descubre más en xtool.com.

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