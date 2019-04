Young Living surca los cielos para batir un récord mundial

Publicado 15/04/2019 1:25:22 CET

Los miembros Diamante de Young Living vuelan en globos aerostáticos con la esperanza de batir un récord mundial

LEHI, Utah, 15 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Young Living Essential Oils [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2435120-1&h=2732502206&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2435120-1%26h%3D2083444111%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youngliving.com%252Fen_US%252Fcompany%252Fabout%26a%3DYoung%2BLiving%2BEssential%2BOils&a=Young+Living+Essential+Oils], el líder mundial en aceites esenciales, ha surcado hoy los cielos de Sevilla en lo que podría ser el mayor lanzamiento privado de globos aerostáticos en España. En total, 450 miembros Diamante de Young Living volaron en 39 globos aerostáticos que portaban carteles de Young Living y se elevaban sobre las plazas y barrios de Sevilla.

A principios de esta semana, los miembros Diamante de Young Living y la plantilla ejecutiva, incluida la cofundadora y consejera delegada Mary Young, junto con Jared Turner, presidente y director de Operaciones, llegaron a Sevilla para el Retiro para Diamantes anual de la empresa. Young Living ofreció a los principales miembros y líderes la oportunidad de experimentar las vistas y sonidos de Sevilla desde lo más alto en globos aerostáticos.

Durante este retiro, los miembros Diamante también recorrieron la nueva destilería y granja asociada Vida de Sevilla [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2435120-1&h=736802193&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2435120-1%26h%3D4239685055%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youngliving.com%252Fen_US%252Fcompany%252Fabout%252Fyounglivingfarms%252Feurope%2523vida%26a%3DVida%2Bde%2BSeville%2BPartner%2BFarm&a=granja+asociada+Vida+de+Sevilla] de Young Living en Almadén de la Plata (Sevilla), para apreciar de primera mano las raíces que Young Living está plantando en España y en todo el mundo. En 2018, Vida de Sevilla se unió a la empresa como su granja asociada más reciente. Young Living Essential Oils se centra en objetivos audaces y que pueden transformar el mundo, como el Compromiso 5×5 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2435120-1&h=2797026686&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2435120-1%26h%3D2222399485%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youngliving.com%252Fen_US%252Fcompany%252Fthe-young-living-5x5-pledge%26a%3D5%25C3%25975%2BPledge&a=Compromiso+5%C3%975]. Como parte de este compromiso, la empresa planea presentar cinco o más nuevas granjas de propiedad empresarial o asociadas, como Vida de Sevilla, cada año en los próximos cinco años.

Batir récords no es nada nuevo para Young Living. Durante 25 años, la empresa ha liderado el sector ofreciendo aceites esenciales puros de alta calidad a los hogares de todo el mundo. "Desde nuestro compromiso de calidad Seed to Seal® hasta nuestro Compromiso 5x5, nuestra empresa está repleta de momentos históricos", afirmó Jared Turner, presidente y director de Operaciones de Young Living. "¿Qué mejor forma de arrancar un año que batirá récords que con un evento que bate récords para nuestros principales líderes?".

Acerca de Young Living Essential Oils Young Living Essential Oils, LC, con sede en Lehi (Utah), es el líder mundial en aceites esenciales, ofreciendo los productos infundidos de aceite de la más alta calidad disponibles en el mercado. Young Living se toma muy en serio su liderazgo en el sector y establece un estándar con su compromiso de calidad patentado Seed to Seal(®), que incluye tres pilares fundamentales: abastecimiento, ciencia y estándares. Estos principios directivos ayudan a Young Living a proteger el planeta y ofrecen productos auténticos y puros que sus miembros podrán usar y compartir de forma segura con su familia y amigos. Los productos de Young Living, procedentes de granjas propiedad de la empresa, granjas asociadas y proveedores con la certificación Seed to Seal, no solo apoyan un estilo de vida saludable, sino que también brindan oportunidades a los más de seis millones de miembros mundiales para encontrar el sentido del propósito y el bienestar durante toda la vida alineando su trabajo con sus valores y pasiones. Para obtener más información, visite YoungLiving.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2435120-1&h=3497392652&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2435120-1%26h%3D1385551955%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youngliving.com%252Fen_US%26a%3DYoungLiving.com&a=YoungLiving.com], siga a @younglivingeo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2435120-1&h=717863311&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2435120-1%26h%3D769945975%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fyounglivingeo%26a%3D%2540younglivingeo&a=%40younglivingeo] en Twitter o visite nuestro perfil en Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2435120-1&h=541201267&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2435120-1%26h%3D610111164%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FYoungLiving%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook].

