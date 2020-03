Los ZenBuds de Amazfit se llevan el Red Dot del Red Dot Design Award 2020 en la semana del Día Mundial del Sueño

Encuestas y datos masivos muestran que las mujeres chinas duermen 21 minutos más por noche que los hombres.

SHENZHEN, China, 23 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- El 22 de marzo, en reconocimiento del Día Mundial del Sueño 2020, Huami Amazfit publicó el Libro Blanco del Sueño en China 2019([1]) del 21 de marzo, en el que se incluye un gran análisis de datos sobre los diversos temas relacionados con el sueño en China. Sobre la base de una estrategia centrada en la salud y del afán por lograr un sueño de alta calidad, Amazfit lanzó los ZenBuds en el CES2020. Huami ganó además el Red Dot del premio Red Dot Design Award 2020([2]) por el especial e innovador diseño de su producto.

El informe muestra que las mujeres chinas duermen 21 minutos más por noche que los hombres

El Libro Blanco del Sueño en China de 2019 elaborado por Huami se basa en los 10 millones de datos masivos sobre la salud del sueño([3]) y en más de 100.000 cuestionarios de una encuesta realizada en línea. Analiza y estudia las características del sueño de los chinos en 2019 a través de múltiples dimensiones. También insta al público a que preste atención a la salud personal del sueño y desarrolle buenos hábitos de dormir.

Según el informe, los hábitos de sueño de las mujeres chinas son significativamente mejores que los de los hombres chinos. Los datos muestran que, en promedio, las mujeres duermen 21 minutos más que los hombres todas las noches; se duermen a las 23:40, 23 minutos antes que los hombres, y se despiertan 2 minutos antes que los hombres. La puntuación media de sueño de las mujeres es de 83,5 puntos, frente a los 81 puntos de los hombres. En cuanto a la posición para dormir, los hombres prefieren acostarse en posición horizontal, mientras que las mujeres prefieren acostarse sobre el lado derecho.

Nacidos para dormir mejor, los auriculares ZenBuds de Amazfit ganaron el premio Red Dot

Tras su lanzamiento en el CES2020, los auriculares ZenBuds han destacado en el sector. Los ZenBuds de Amazfit ayudan a que los usuarios alivien el estrés diario, así como la presión o el esfuerzo por dormir bien. Los ZenBuds de Amazfit son auriculares inteligentes y con bloqueo del ruido, especialmente diseñados para que los usuarios se relajen y duerman más fácilmente. Al reducir ruidos molestos y reproducir sonidos relajantes, los auriculares hacen posible que los usuarios se aíslen del mundo exterior y se duerman más fácilmente. La función de control inteligente del sueño analiza la calidad del sueño cada noche, gracias a lo que los usuarios pueden adquirir hábitos de sueño saludables.

DISEÑO DE BLOQUEO DE RUIDO EN EL OÍDO

Los ZenBuds se adaptan perfectamente a los oídos de los usuarios con un diseño ergonómico y de ayuda al sueño que aísla a los usuarios de los ruidos externos, proporcionándoles un descanso nocturno tranquilo, o ayudándoles a relajarse y concentrarse durante el día.

LIGEROS Y CÓMODOS

Ajuste seguro para toda la noche, sólo 1,78 g([4]) en cada lado y un diseño de ajuste cómodo y seguro para que los usuarios puedan dormir y cambiar de lado con comodidad.

SONIDOS RELAJANTES

Los receptores de armadura equilibrada de Knowles (Knowles Balanced Armature) generan sonidos relajantes e inductores del sueño, que imitan diferentes parajes y entornos naturales, a fin de contribuir a que los usuarios liberen tensión y concilien un mejor sueño nocturno.

INTERFERENCIA INTELIGENTE Y CONTROL DEL SUEÑO EN TIEMPO REAL

ZenBuds recaba datos sobre el ritmo cardíaco, la posición y el movimiento del cuerpo de los usuarios; después, recoge estos datos en un informe sobre la calidad del sueño([5]), con el que los usuarios pueden conocer mejor su estado de sueño, recibir sugerencias para dormir mejor y adquirir hábitos saludables.

PARADA AUTOMÁTICA MEDIANTE DETECCIÓN DEL SUEÑO

Los ZenBuds admiten control con toques; el sonido calmante se apaga automáticamente mediante reconocimiento de sueño. Una vez se han dormido los usuarios, los auriculares detienen la reproducción automáticamente para que los usuarios puedan dormir profundamente durante la noche.

SUAVES Y ADECUADOS PARA LA PIEL

Puntas de silicona suaves y adecuadas para la piel, ultracómodas para usarlas mientras se duerme.

BATERÍA DE 8 a 12 HORAS DE DURACIÓN ([6])

Los auriculares proporcionan hasta 12 horas([7]) de duración de la batería con una sola carga cuando el control del sueño funciona hasta 3 horas después de que acabe la música del sueño, y admite 8 noches([7]) de uso cuando se combina con el estuche de carga.

DESPERTADOR EN EL OÍDO

Despierta suavemente con un tono de alarma que aumenta gradualmente y suena en el oído del usuario, para que no moleste a otras personas.

Características ZenBuds de Amazfit --- Momento de salida al mercado 2020, por confirmar --- Precio 149,90 USD --- Versión de Bluetooth BT5.0 BLE --- Impermeable N/A --- Micrófono No --- Duración de la batería de 8a to 12 horas (>68 horas con el estuche de carga) --- Peso de los auriculares 1.78 g --- Sensores sensor G --- Material de la cubierta silicona --- Altavoz tecnología de Knowles --- Prestaciones diseño de bloqueo de sonido, control del ritmo cardíaco, control del sueño, sonidos relajantes, despertador --- Caja 1 par de auriculares, un estuche de carga, 3 pares de cubiertas de silicona (tamaño grande, medio y pequeño), 1 cable para cargar de conexión USB-A a enchufe tipo C, 1 manual de la APP ---

[1] https://weibo.com/ttarticle/p/ show?id=2309404484526402306487 [2] Los premios RedDot Award, basados en Alemania, son uno de los galardones internacionales de diseño industrial, como los reconocimientos IDEA Award e IF Design Award. [3] Basado en la app MI Fit. [4] Cada auricular pesa solo 1,78 g cuando se usa con una cobertura de tamaño medio. [5] En la app de Amaz?t. [6] 8 horas: sonidos que se reproducen continuamente, control del sueño y control cardíaco apagados. 12 horas: control cardíaco y del sueño encendidos. El sonido deja de reproducirse al cabo de 3 horas y el control del sueño sigue funcionando toda la noche. [7] Datos de Amazfit Lab; podrían variar debido a las condiciones de la prueba. [8] 64 horas con el estuche de carga y los auriculares. Datos de Amazfit Lab; podrían variar debido a las condiciones de la prueba.

