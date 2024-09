Big Wave Grand Prix, el evento que revoluciona el surf de olas gigantes

(Información remitida por la empresa firmante)

REFIX apoya esta innovadora plataforma que da visibilidad a Nazaré, lugar de olas gigantes y victorias épicas

Portugal, 5 de septiembre de 2024.- Big Wave Grand Prix (BWGP) es una innovadora plataforma interactiva que debutará durante la temporada 2024/25 en la icónica localidad costera de Nazaré, Portugal. Famosa por su Cañón de Nazaré, una formación submarina que amplifica las marejadas entrantes, es hogar de las olas más imponentes del planeta. No es sorprendente que los mejores surfistas de olas grandes del mundo consideren este lugar su 'hogar' durante algunas semanas cada año.



A diferencia de los eventos tradicionales, limitados a una sola jornada de competición entre un grupo selecto de atletas, el BWGP busca destacar las hazañas diarias de los surfistas de olas grandes a lo largo de toda la temporada. Desde retransmisiones de alta calidad hasta un potente contenido en redes sociales, el BWGP ofrecerá una experiencia sin precedentes. Esto incluirá vídeos, imágenes detrás de cámaras, un canal exclusivo, fotografías, entrevistas, interacciones con fans, blogs, premios, eventos y mucho más. La misión del BWGP es acercar al público mundial a la acción, ofrecer una mirada más profunda al fascinante mundo del surf de olas grandes, y fortalecer la conexión entre los fans y talentosos surfistas.



Hasta la fecha, 28 atletas han confirmado su participación, con dos más en proceso de unirse. Entre los competidores se encuentran leyendas del surf de olas grandes como el récord mundial Guinness, Rodrigo Koxa, junto a Vitor Faria, Bruno Santos, Alessandro Marciano, Willyam Santana, Michelle des Bouillons, Ian Cosenza, Kalani Lattanzi, Lucas Fink y Thiago Jacaré. También se incluyen iconos portugueses como Joana Andrade y Antonio Cardoso, así como jóvenes promesas como Tony Laureano y Salvador Couto. El equipo internacional del BWGP cuenta con surfistas de 13 países, entre ellos el australiano y tres veces campeón de kitesurf, James Storm Carew, el británico Louis Thomas-Hudson, y la guatemalteca Polly Ralda.



El BWGP no solo pretende resaltar a los surfistas de diferentes países, sino también atraer la atención hacia la vibrante ciudad de Nazaré y apoyar a su comunidad local. Este apoyo incluye a fotógrafos, videógrafos, observadores y otros actores clave en el mundo del surf de olas grandes. A través del BWGP, el público global descubrirá todo lo que sucede detrás de escena, desde el riguroso entrenamiento hasta la épica experiencia de surfear las olas más gigantes del planeta.



Además, el BWGP introduce un enfoque innovador para evaluar las actuaciones, valorando de forma holística a los surfistas no solo como atletas, sino también como seres humanos que contribuyen positivamente a la comunidad y traen alegría al mundo. Más allá de los surfistas, el BWGP también premiará varias categorías de vídeo y fotografía.



Este proyecto, concebido por Daniel Krattinger e Ini Ghidirmic promete redefinir la forma de experimentar el surf de élite.



El patrocinador principal confirmado para la temporada es REFIX (refixyourself.com), una bebida isotónica, orgánica, natural, vegana, keto y kosher/halal, elaborada con agua de mar extraída de la costa de Galicia, España. Con su compromiso con la vida saludable y el medio ambiente, ha encontrado un aliado natural en el mundo del surf.



Web: www.bigwavegrandprix.com

Instagram: @bigwavegrandprix





