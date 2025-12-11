Bob Esponja llega a intu Xanadú para celebrar el estreno de su nueva película - INTU XANADÚ

- Durante los días 13 y 14 de diciembre, los más pequeños podrán conocer y hacerse fotos con su personaje favorito en un Meet & Greet exclusivo

- Los niños tendrán además la oportunidad de visitar la casita de Papá Noel para conocerle, entregarle la carta en persona y compartir juntos un momento inolvidable

Madrid, 11 de diciembre de 2025.- Con motivo del estreno de la nueva película de ‘Bob Esponja: una aventura pirata’, que se estrena solo en cines el 25 de diciembre, intu Xanadú ofrecerá los días 13 y 14 de diciembre una experiencia única para poder conocer al personaje más querido de Nickelodeon en un Meet & Greet exclusivo.

Así, durante dos días, Plaza Xanadú (planta alta) se transformará en un escenario temático inspirado en ‘Una aventura pirata’ para que los más pequeños puedan hacerse fotos con él mientras disfrutan de la ambientación y de la magia del cine desde muy cerca.

El evento tendrá lugar durante dos amplios tramos horarios cada día: por las mañanas, de 11:00h a 14:00 horas, y por las tardes, de 16:00h a 21:00 horas. Durante este tiempo, Bob Esponja realizará pases de 20 minutos para saludar y hacerse fotos con sus fans.

Con esta actividad, intu Xanadú reafirma su compromiso con el entretenimiento familiar al apostar por planes gratuitos y experiencias exclusivas que refuerzan su posicionamiento como destino de ocio para personas de todas las edades.

Visita a Papá Noel

Además de conocer a Bob Esponja, los más pequeños podrán aprovechar durante su estancia en intu Xanadú para visitar a Papá Noel. Hasta el próximo 24 de diciembre, el destino madrileño se llenará de fantasía con ‘El Laberinto del Bosque Mágico’, un recorrido rodeado de naturaleza, luces y aventuras que envolverá cada rincón del centro y conducirá a la casa de Papá Noel. Los más pequeños podrán visitarle para hablar con él, conocerlo en persona, entregarle sus cartas y vivir una experiencia inolvidable y mágica que recordarán para siempre.

Los niños con discapacidad auditiva podrán comunicarse además con Papá Noel y sus ayudantes los elfos en lengua de signos y la casa dispondrá de bucle magnético para que puedan participar en la actividad en igualdad de condiciones.

Tras Nochebuena y Navidad, Papá Noel se irá para tomarse un merecido descanso, pero dará el relevo a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente que estarán en intu Xanadú desde el 26 de diciembre al 5 de enero (excepto día 1, abierto solo zona de ágora) para recibir las cartas de los niños, preguntarles cómo se han portado y escuchar todos sus deseos.

MEET & GREET BOB ESPONJA

Fechas: 13 y 14 de diciembre

Horario: de 11:00 a 14:00h y de 16:00 a 21:00h (pases de 20 minutos, seguidos de 20 minutos de descanso)

Dónde: Plaza Xanadú (planta alta)

Evento gratuito.

Horario Papá Noel y Reyes Magos aquí

Más información: https://www.intuxanadu.com/blog/eventos/meet-greet-de-bob-esponja/

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017 y Rivoli Asset Management desde su reciente compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

