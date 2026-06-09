El fútbol más épico de ‘Dragon Striker’ llega a intu Xanadú con motivo del estreno de la serie

Dragon Striker en intu Xanadú - DRAGON STRIKER-INTU XANADÚ

- El complejo madrileño se convertirá los días 13 y 14 de junio en el escenario oficial de la serie con una amplia programación de actividades deportivas dirigidas para todos los públicos

- El evento contará además con la presencia de los jugadores de la Kings League, Javi Espinosa, Víctor Mongil y Martín Mantovani, y del conocido influencer @Animalize21

(Información remitida por la empresa firmante)

.- El fútbol más épico dellega ajunio con motivo delque fusiona deporte, acción y fantasía.

Durante dos días, el complejo madrileño se convertirá en el escenario oficial y punto de encuentro para los amantes del fútbol y el ocio con una completa programación de actividades deportivas dirigidas a todos los públicos. Así, diferentes espacios del centro acogerán dinámicas gratuitas que combinan deporte, entretenimiento, diversión y espectáculo con el objetivo de ofrecer una experiencia única para visitantes y familias.

En la zona del acceso del parking 2 se desarrollarán las actividades ‘Campo 3v3’ y ‘Diana’ para disfrutar del fútbol de una forma dinámica y accesible. La primera de las propuestas contará con un espacio especialmente habilitado para disputar partidos rápidos en formato reducido, con equipos de tres jugadores contra tres. Esta modalidad favorece el juego ágil, la participación constante y el despliegue de habilidades técnicas, ofreciendo encuentros breves y muy intensos en un ambiente competitivo y divertido.

Por su parte, el juego de la ‘Diana’ pondrá a prueba la precisión y puntería de los participantes. A través de un panel con distintas zonas de puntuación, los jugadores deberán lanzar el balón para acertar en los objetivos señalados. Ambas actividades tendrán lugar el sábado 13 de junio por la tarde de 17:00h a 21:00 horas y el domingo 14 de junio por la mañana de 10:00h a 15:00 horas.

Retos y diversión

Plaza Xanadú -ubicada en la planta baja del centro- será el escenario de otras dos originales competiciones. El ‘Chutómetro’ pondrá a prueba el potencial de tiro de los participantes al medir la velocidad de su disparo a portería gracias a un sistema de medición, que permitirá la posibilidad de compararse con otros jugadores y superarse en cada intento.

El subsoccer, por su parte, propone una versión alternativa y divertida del fútbol en la que dos jugadores se sentarán frente a frente en una mesa equipada con una portería a cada lado para disputar un uno contra uno, y utilizando únicamente los pies bajo la mesa. Estas dos propuestas se llevarán a cabo el sábado 13 y el domingo 14 tanto en horario de mañana (de 12:00h a 14:00h) como de tarde (de 17:00h a 21:00 horas).

Participación jugadores Kings League y @Animalize21

El evento contará además con la presencia el sábado 13 de Javi Espinosa de 17:30 a 19:00 horas, y de Víctor Mongil a partir de las 18 horas; y de Martín Mantovani el domingo 14 entre las 12:00 y las 14:30 horas. Los jugadores de la Kings League de Gerard Piqué jugarán con los asistentes y harán entrega de diferentes premios de merchandising, además de sacarse fotos y firmar autógrafos.

Otra de las personas destacadas que asistirán al torneo es @Animalize21, quien estará el sábado 13 de 19:00 a 21:00 horas en intu Xanadú para participar en las actividades. Con más de 9 millones de suscriptores en su canal de Youtube y de 13,4 millones en su cuenta de TikTok, el conocido influencer animará a todos los asistentes, compartirá la experiencia con sus seguidores y se hará fotos con ellos.

Nueva serie animada

La nueva serie ‘Dragon Striker’ ya está disponible en Disney Channel y a partir del 10 de junio en Disney +. Esta producción de animación sigue a Key, un niño de 12 años apasionado del Gorotama, un emocionante deporte similar al fútbol que combina competición y magia, donde los jugadores despliegan movimientos con superpoderes. Cuando descubre que podría ser el legendario “Dragon Striker”, se une a un equipo de jóvenes talentos para enfrentarse a los mejores jugadores en una aventura llena de acción, humor y emoción, mientras una antigua amenaza pone en peligro a toda la escuela.

Disney Dragon Striker Challenge

CAMPO 3V3 & DIANA (acceso Parking 2)

Sábado 13 de 17:00 a 21:00h

Domingo 14 de 10:00h a 15:00h

CHUTÓMETRO & SUBSOCCER (Plaza Xanadú-Planta baja)

Sábado 13 y domingo 14 de 12:00h a 14:00h y de 17:00h a 21:00h

Sábado 13 de junio:

- 17:30 a 19:00h: presencia de Javier Espinosa

- 18:00h: presencia de Víctor Mongil

- 19:00 a 21:00h: Presencia del influencer @Animalize21

Domingo 14 de junio:

- 12:00 a 14:30h: presencia de Martín Mantovani

Evento gratuito para clientes VIP de intu Xanadú (plazas limitadas).

Para más información: https://www.intuxanadu.com/landing/dragon-striker/

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017, El Corte Inglés como copropietario y Rivoli Asset Management desde su compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

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