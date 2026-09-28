JAZZMADRID 2026 vuelve a convertir Madrid en la capital europea del jazz en otoño - PRENSA JAZZMADRID

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de septiembre de 2026. La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Rivera de la Cruz, ha presentado esta mañana JAZZMADRID 2026, el Festival Internacional de Jazz organizado por el Ayuntamiento de Madrid, que se celebrará del 2 de octubre al 30 de noviembre y convertirá a la ciudad en uno de los grandes centros europeos del jazz. La programación reunirá a grandes nombres internacionales, artistas españoles y nuevos talentos y llevará el jazz a distintos espacios y barrios de la capital.

Durante la presentación, Rivera de la Cruz ha destacado que el festival “forma parte ya de la identidad cultural de Madrid y es una de las grandes citas de nuestro calendario cultural”. Para la delegada, esta nueva edición contribuirá a que “Madrid siga siendo una ciudad en la que el jazz encuentre públicos, escenarios y nuevas formas de expresión”.

Fiel a la filosofía que ha caracterizado al festival desde sus inicios, JAZZMADRID vuelve a tender puentes entre tradición y renovación, historia y futuro, acogiendo proyectos que dialogan con el legado de los grandes maestros y propuestas que representan las corrientes más innovadoras de la escena internacional y de la propia. La conmemoración de los centenarios de Miles Davis y John Coltrane será, además, uno de los hilos conductores de una programación concebida para celebrar la diversidad creativa del jazz actual.

Grandes nombres para una gran edición

La programación de JAZZMADRID 2026 estará marcada por la presencia de algunas de las figuras más relevantes del jazz contemporáneo. Entre ellas, destaca el encuentro entre el cantante Kurt Elling y la histórica formación The Yellowjackets, protagonistas de ‘Celebrate Weather Report’, un homenaje a la música de uno de los grupos más influyentes y revolucionarios del jazz eléctrico.

Otro de los momentos más esperados llegará de la mano de Cécile McLorin Salvant, considerada una de las grandes voces del jazz del siglo XXI, que comparecerá junto al pianista Sullivan Fortner. A ellos se suman el legendario clarinetista y saxofonista Paquito D'Rivera, referencia absoluta del jazz afrocubano y latino, y el saxofonista David Murray, una de las personalidades más influyentes surgidas de la vanguardia jazzística estadounidense durante las últimas décadas.

La creación española tendrá igualmente un protagonismo destacado con dos propuestas de especial relevancia artística. Por un lado, el encuentro entre los pianistas Moisés P. Sánchez y Marco Mezquida en Va y Ven, un proyecto que reúne a dos de los músicos más imaginativos y respetados de la escena europea. Por otro, la actuación conjunta de Rita Payés y Lucía Fumero, dos creadoras fundamentales de una nueva generación que ha sabido acercar el jazz a nuevos públicos desde una mirada profundamente personal y contemporánea.

Miles Davis y John Coltrane, 100 años después

La edición de 2026 rendirá homenaje a dos gigantes de la música del siglo XX con motivo del centenario de sus nacimientos. Los universos de Miles Davis y John Coltrane estarán presentes en varios de los conciertos más destacados del festival.

El pianista Emmet Cohen abrirá este recorrido con ‘Miles & Coltrane at 100’, mientras que James Carter presentará ‘Trane: A Centennial Supreme’. La mirada sobre la figura de Davis continuará con ‘100 Miles for Miles Davis’, de Jason Miles, y con ‘Dear Miles: A Love Letter’, el proyecto de Emma-Jean Thackray. Por su parte, Antonio Serrano y Kaele Jiménez revisitarán la herencia ‘coltraniana’ desde una perspectiva propia en ‘Jazz CaLó for Coltrane’.

Junto a estos nombres, el cartel incorpora algunas de las figuras más reconocidas del panorama internacional. El pianista Kenny Barron, uno de los grandes maestros vivos del género; el saxofonista Chris Potter; el guitarrista Kurt Rosenwinkel; el pianista Shai Maestro; el bajista y cantante Richard Bona; el guitarrista Al Di Meola; el pianista cubano Alfredo Rodríguez, y el trompetista franco-libanés Ibrahim Maalouf conforman una nómina artística de primer nivel internacional. A ellos se suman artistas como Samara Joy, una de las voces más celebradas del jazz actual; Lizz Wright; Andrea Motis; Judith Hill; Leonor Watling y Leo Sidran; así como referentes de los nuevos lenguajes musicales como Mark Guiliana, Nate Smith, Emma-Jean Thackray o Camilla George.

JAZZMADRID no solo visitará los espacios municipales (teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, CentroCentro y Contemporánea Condeduque), sino que se verá enriquecido un año más por la participación de los ciclos colaboradores. ‘Villanos del Jazz’, que inaugurará la programación oficial el 2 de octubre con el concierto de Kraak & Smaak Soundsystem + Madame Excuse + Rayko, ampliará el alcance del festival con una extensa presencia en salas y teatros de toda la ciudad. ‘Jazz Círculo’ regresará al Círculo de Bellas Artes; 21 DISTRITOS acercará el jazz a distintos barrios y ‘Jazz de Ciudad Lineal’ continuará desarrollando su actividad en diversos centros culturales. Asimismo, espacios como el Teatro Albéniz y el Institut Français de Madrid volverán a sumarse a la programación.

Espacio para la innovación y los nuevos lenguajes

Como ha sucedido desde su creación, JAZZMADRID continuará explorando las corrientes más renovadoras del jazz contemporáneo. En esta línea, resultará especialmente relevante la programación del ciclo ‘Impulso’, que este año reunirá a artistas como Shabaka Hutchings, Mansur Brown, Takuya Kuroda, Kamaal Williams, Isaiah Sharkey, Michael Mayo o Yuley Díaz, protagonistas de algunas de las propuestas más innovadoras surgidas en los últimos años en los territorios fronterizos entre jazz, soul, electrónica, afrocubanía, hip hop y músicas urbanas.

El talento español, protagonista

La creación nacional vuelve a ocupar un espacio destacado dentro del festival gracias a nombres como Daniel García, Raynald Colom, Diego Amador, Javier Vercher, Andrés Coll, Caminero, Lucía Rey, Albert Vila, Perico Sambeat o el histórico encuentro de Colina, Miralta y Sambeat en el CMS Trio.

Asimismo, las big bands y formaciones vinculadas a la educación musical volverán a tener presencia en el programa con la participación de la Big Band del Conservatorio Arturo Soria y la Soler Jazz Band, reafirmando el compromiso del festival con la formación, el relevo generacional y el futuro del jazz. Con JAZZMADRID 2026, la ciudad reafirma una vez más su condición de escenario privilegiado para la música en libertad. Las entradas para los conciertos y los detalles sobre la programación oficial están disponibles en la web del festival.

El cartel de esta edición del festival lo firma el ilustrador madrileño Jorge Arévalo.

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