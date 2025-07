Juan Taracena; 'Ser guía turístico en otro país te cambia la forma de ver el mundo'

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de julio de 2025.- Trabajar como guía turístico en otro país no es solo una profesión; es también un desafío y una oportunidad de descubrir el mundo desde otra perspectiva. Juan Taracena, español afincado en Atenas desde 2016, lo sabe bien. Tras formarse como ingeniero mecánico, su vida dio un giro inesperado cuando se enamoró de la cultura griega… y de la ciudad donde hoy ha construido un proyecto que refleja su visión del turismo: más humano, más responsable y más justo para quienes lo hacen posible.

Con años de experiencia guiando a viajeros hispanohablantes por la capital griega y como fundador de Free Tour Atenea, Juan ha vivido en primera persona los retos del sector y las oportunidades que ofrece para quienes sueñan con dedicarse a mostrar el mundo a otros.

En esta entrevista comparte su trayectoria, explica cómo funciona el fenómeno de los free tours —hoy presente en prácticamente todas las ciudades turísticas del mundo— y reflexiona sobre el auge del turismo en Grecia, la importancia de proteger la autenticidad de los destinos y las condiciones laborales de los profesionales que hacen que cada experiencia valga la pena.

¿Qué te llevó a dejar España para vivir en Grecia y dedicarte a ser guía turístico?

Llegué a Atenas en 2016 como estudiante de Erasmus de Ingeniería Mecánica. Al principio fue la ciudad la que me atrapó: su historia, su cultura y la energía que se respira en las calles. Y luego, también me enamoré de una persona. Eso hizo que empezara a buscar formas de quedarme a vivir aquí y construir una carrera profesional.

Un amigo me habló de los free tours, de cómo funcionaban, y me pareció una idea perfecta para alguien como yo: me encanta viajar, aprender cosas nuevas y conectar con la gente. Desde el primer día, descubrí que este trabajo no solo era un medio para quedarme en Grecia, sino una pasión que me permitía compartir lo que me fascinaba de Atenas con otras personas.

Para quien nunca haya participado en uno, ¿qué es exactamente un free tour y cómo funciona? ¿Y cómo puede alguien dedicarse a ello?

Un free tour es una modalidad de visita guiada en la que el viajero no paga nada por adelantado. En lugar de un precio fijo, la idea es que, al final del recorrido, cada persona aporte la cantidad que considera justa en función del nivel de satisfacción por el servicio recibido.

En los últimos años, los free tours han experimentado un crecimiento enorme: nacieron en Berlín a principios de los 2000 y, para 2016, ya existían en 206 ciudades repartidas en 75 países. Hoy en día es raro encontrar una ciudad turística donde no haya varios free tours disponibles.

Se trata de un modelo flexible que, entre otras cosas, permite que cualquier viajero, sin importar su presupuesto, pueda descubrir una ciudad acompañado de un guía. De esta manera, acercamos la cultura a todo el mundo y hacemos que el acceso a este tipo de experiencias no sea excluyente.

Los guías que realizan este trabajo a veces forman parte de una empresa que ofrece estos servicios, como fue mi caso al principio. Otras veces, por distintos motivos, pueden decidir trabajar como profesionales autónomos. Esto es una opción perfectamente viable, pero requiere contar con ciertos conocimientos y seguir una serie de pasos para poder tener éxito en un sector tan dinámico.

¿Qué retos encontraste siendo guía turístico en Grecia?

Uno de los mayores retos en este sector es que muchas empresas no ofrecen a los guías las mejores condiciones laborales. Es bastante habitual encontrar situaciones de inestabilidad, contratos poco claros o, directamente, inexistentes.

Por esta razón decidí emprender mi camino como profesional autónomo. En ese momento, la principal dificultad pasó a ser atraer viajeros a mis tours, ya que carecía de visibilidad online. Es cierto que existen plataformas globales que llevan clientes tanto a empresas como a guías autónomos, pero no quería depender de estos intermediarios que dominan casi todo el mercado y dictan las reglas del juego.

Como resultado, junto con un buen amigo y compañero de profesión, decidimos crear el proyecto Free Tour Atenea, más alineado con nuestros valores.

¿Qué es Free Tour Atenea y qué lo hace diferente de otros proyectos turísticos?

Free Tour Atenea es una plataforma online abierta que conecta a los viajeros directamente con guías profesionales independientes y otros proveedores de actividades turísticas. El objetivo es facilitar que estos profesionales puedan ejercer su trabajo con total libertad y bajo sus propias condiciones, sin depender de las empresas que ofrecen entornos laborales poco favorables.

Desde el principio, nuestra intención fue construir algo propio que nos permitiera decidir cómo trabajar y ofrecer un servicio más humano. Con el tiempo, el proyecto se ha ampliado para dar la oportunidad a otros profesionales del sector de acceder a las mismas condiciones de libertad y respeto laboral que nosotros logramos conseguir.

Alineado con nuestra filosofía, únicamente colaboramos con las agencias de turismo sostenible que garantizan una estricta ética laboral, porque creemos que la calidad de la experiencia turística empieza en cómo se trata a quienes la hacen posible.

¿Qué consejo darías a alguien que quiere trabajar como guía turístico en otro país?

En los últimos años, el turismo en Grecia ha batido récords. Solo en 2024 el país recibió más de 40 millones de visitantes internacionales, un aumento del 12 % respecto al año anterior. Atenas, en particular, alcanzó cifras históricas con casi 8 millones de viajeros, consolidándose como una de las capitales culturales más visitadas de Europa. Islas como Santorini y Mykonos también han experimentado un auge sin precedentes, hasta el punto de que hoy enfrentan problemas de masificación y de gestión de flujos turísticos.

Para quienes están planeando un viaje a la capital griega, saber qué ver en Atenas puede ser clave para disfrutar de la ciudad más allá de los puntos turísticos masificados.

Con este crecimiento, creo que es ahora más importante que nunca trabajar hacia un modelo más responsable. No solo para proteger los destinos y su autenticidad, sino también para garantizar que las condiciones laborales de quienes trabajamos en este sector sean justas y se respeten los derechos de todos los profesionales implicados.

Mi consejo sería que nunca dejen de aprender. La clave para ser un buen guía turístico es la formación constante, porque siempre hay algo nuevo que descubrir y transmitir. Y si deciden trabajar como autónomos, deben tener en cuenta que los comienzos pueden ser duros, pero con esfuerzo y dedicación los resultados acaban llegando.

Aunque todavía es un proyecto en crecimiento, iniciativas como Free Tour Atenea demuestran que construir un turismo más consciente y respetuoso requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. Con su experiencia en el terreno, Juan Taracena recuerda que el futuro del sector no depende únicamente de la demanda, sino de la forma en que elegimos viajar y trabajar: con ética, sensibilidad y compromiso hacia los destinos y las personas que los hacen posibles.

