Tarifa más allá del verano: naturaleza, playa y otra forma de viajar

Terraza del Hotel Misiana, Tarifa. - GRUPO SACRISTÍA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de mayo de 2026.

El Grupo La Sacristía observa un creciente interés por escapadas ligadas a la desconexión, la experiencia local y el ritmo pausado frente a modelos más masificados.

Más allá de la imagen asociada a playas concurridas y meses de máxima ocupación, Tarifa continúa consolidándose como un destino vinculado a una forma de viajar más pausada, donde la naturaleza, la desconexión y las experiencias ligadas al entorno ganan protagonismo.

En un momento en el que el sector turístico pone cada vez más el foco en la calidad de la experiencia y la desestacionalización, el Grupo La Sacristía observa en cada uno de sus hoteles un mayor interés por escapadas centradas en el bienestar, la autenticidad local y el disfrute tranquilo del destino. "Cada vez recibimos más viajeros que buscan descubrir Tarifa desde otra perspectiva, alejándose de las prisas y priorizando experiencias ligadas al entorno, la gastronomía, la naturaleza y el descanso", explica Patricia Zapardiel, directora del Grupo.

Con una colección de hoteles de autor situados en el casco histórico tarifeño, identifican un nuevo público que busca destinos capaces de ofrecer experiencias más personales y vinculadas a la identidad local, frente a modelos más homogéneos y masificados.

En el caso de Tarifa, elementos como su entorno natural, la conexión entre mar y naturaleza, su oferta gastronómica o la posibilidad de disfrutar del destino más allá de la temporada alta tradicional continúan reforzando su atractivo tanto para viajeros nacionales como internacionales.

El Grupo La Sacristía destaca además cómo este tipo de escapadas favorece una relación más cercana entre visitante y destino, impulsando experiencias más ligadas a conocer mejor la propia ciudad. "Muchos viajeros ya no buscan únicamente visitar un lugar, sino vivirlo y dedicar tiempo a conocer otra Tarifa, la auténtica, que antes quedaban en un segundo plano", señalan desde el grupo.

El Grupo cuenta con tres hoteles con personalidad propia y una propuesta común basada en la hospitalidad, el diseño y la conexión con el entorno local, que favorece este tipo de público.

El Escondite: Refugio Marinero

Un hotel de alma costera y tranquilidad absoluta a pocos pasos del bullicio del centro.

Hotel Misiana: la versión más chic

Urbano y lleno de color, su estética retro recupera lo mejor de los años 60 y 70 cargado de lujo discreto.

Posada La Sacristía: embrujo andaluz

Ubicado en una acogedora casa del siglo XVII, este hotel es una oda a su herencia árabe. Su terraza es considerada como uno de los rincones más pintorescos y bonitos de Tarifa.

Sobre Grupo La Sacristía

Nacido en 2018, El Grupo La Sacristía cuenta con una colección exclusiva de tres hoteles de autor en Tarifa, únicos en estilo y carácter. La Posada?La?Sacristía destaca por su herencia árabe, El?Escondite ofrece un refugio marinero y tranquilo y el recién inaugurado Hotel Misiana aporta un soplo de diversión y color al centro histórico.

Aunque cada hotel es distinto y tiene su personalidad, todos comparten una filosofía común: la excelencia sin ostentación, la atención al detalle y la búsqueda de experiencias auténticas. El Hotel Misiana, además, cuenta con el Restaurante Boca Ratón, de carta mediterránea y pensada para compartir. Dirigido por el chef Jaime Sirat, ofrece una cocina sin pretensiones y pensada para compartir con productos de temporada y platos sabrosos.