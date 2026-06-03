Últimos días para ver ‘Dino Expo XXL’ en intu Xanadú

Dino Expo XXL en intu Xanadú - INTU XANADÚ

- Más de 30.000 personas de todas las edades han visitado ya esta muestra que recrea más de 120 especies de dinosaurios a escala real

- Una experiencia única, educativa e inmersiva que podrá verse hasta el 14 de junio en una gran carpa situada en el parking exterior de intu Xanadú

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de junio de 2026.- ‘Dino Expo XXL’, la mayor exposición de dinosaurios continúa en intu Xanadú hasta el próximo 14 de junio. Una experiencia única, educativa e inmersiva de la que ya han podido disfrutar más de 30.000 personas de todas las edades desde que abriera sus puertas el pasado 16 de mayo.

Situada en una gran carpa enfrente a Decathlon, la muestra está planteada como un recorrido para que el público pueda observar de cerca a los dinosaurios en movimiento, e incluso escuchar como respiran y rugen gracias a avanzados mecanismos de movimiento y sonido que dotan a los ejemplares de un gran realismo.

Un total de 5.000 metros cuadrados de exposición en la que los visitantes tendrán la oportunidad de hacer un viaje en el tiempo y contemplar cómo eran y vivían estos increíbles animales que habitaron la tierra hace más de 65 millones de años, y aprender sobre cada una de las especies gracias a la información dispuesta en pantallas descriptivas.

Además, podrán aprender sobre cada una de las especies gracias a la información dispuesta en las pantallas descriptivas y a la recreación de los hábitats naturales con escenas diseñadas con las características de la tierra en esa época.

Además de mostrar ejemplares de Riceratops, Tiranosaurios, Protoceratops, Parasaurolofus, Estegosaurios, Espinosaurio, Diplodocus o Tiranosaurio Rex, la exposición se complementa con diez réplicas de sorprendentes y fascinantes mamíferos como mamuts, osos, rinocerontes y tigres dientes de sable.

Con un aforo de 500 personas, los usuarios disponen de una hora de acceso y una hora de salida para que puedan disfrutar de la experiencia durante los 90 minutos que dura el pase. Además de la carpa principal donde se lleva a cabo la exposición, el recinto cuenta con zona infantil, cafetería, tienda y photocall.

‘Dino Expo XXL’ podrá visitarse los viernes en horario de 17:00 a 22:00 horas, y los sábados y domingos de 10:00h a 22:00 horas.

Dino Expo XXL

Dónde: intu Xanadú (A5. Salida 22. Arroyomolinos).

Gran carpa frente a Decahtlon.

Fechas: Hasta el 14 de junio

Horario: viernes de 17:00 a 22:00h, y sábados y domingos de 10:00 a 22:00 horas.

Información y entradas:

www.dinosaurios-expo.es

Para más información: https://www.intuxanadu.com/blog/eventos/dino-expo/

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017, El Corte Inglés como copropietario y Rivoli Asset Management desde su reciente compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.