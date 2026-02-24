Se buscan candidatos en Málaga para un estudio de un innovador método para perder grasa corporal

Manuel Soto, director de la Clínica Biomium - CLINICA BIOMIUM

Málaga, 24 de febrero de 2026.

La clínica Biomium busca candidatos en la provincia de Málaga para impulsar un novedoso estudio clínico para la reducción de grasa abdominal mediante Ultra-radiofrecuencia avanzada. Una tecnología que utiliza calor terapéutico controlado para actuar directamente sobre las células grasas, y que según las primeras investigaciones consigue reducir un 35% la grasa corporal.

El estudio tiene como objetivo reducir la grasa sobrante del cuerpo sin cirugía, sin intervención y en tan solo 10-12 sesiones. Para ello se aplicará tecnología de última generación presentada en el Congreso Mundial de Medicina Estética, un dispositivo médico de 1.240 watios de potencia (muy superior a la radiofrecuencia de mercado), capaz de generar una hipertermia profunda que "licúa" el tejido adiposo interno sin alteraciones metabólicas.

Los candidatos-as que deseen participar en este estudio, podrán solicitarlo a través de la siguiente dirección de mail Info@biomiumclinic.com o bien al teléfono 627 07 19 15.

Tan solo se requiere que deseen perder la grasa corporal y se comprometan a la realización del tratamiento completo y prestar sus datos para el estudio. Los integrantes del estudio obtendrán condiciones muy especiales”, señala el gerente de la Clínica Biomium, Manuel Soto.

Para asegurar la validez de los datos, Biomium ha estructurado el estudio en dos grupos, adaptándose al estilo de vida de los voluntarios:

Protocolo Intensivo: Un desafío de 15 días con 10 sesiones. Ideal para quienes buscan una transformación radical y rápida. Protocolo Extensivo: Un enfoque de 6 semanas (mínimo 2 sesiones por semana), diseñado para una remodelación progresiva compatible con la agenda laboral.

" Vamos a realizar la validación de resultados por Resonancia Magnética El elemento diferenciador de esta convocatoria es el rigor científico. "Someteremos a los participantes a Resonancias Magnéticas (MRI), analíticas de sangre con más de 100 parámetros y Bioimpedancia con IA de última generación. Con los datos extraídos de las pruebas médicas podremos cuantificar exactamente cuántos centímetros cúbicos de grasa desaparecen y cómo mejora la salud metabólica del paciente".

Perfil de los pacientes

Desde la clínica señalan que el método presenta una amplia aplicabilidad pudiendo utilizarse en perfiles diversos, incluidos pacientes con sobrepeso u obesidad, siempre bajo supervisión profesional. No obstante, como en cualquier procedimiento médico-estético, existen contraindicaciones y restricciones, especialmente en personas con situaciones médicas complejas, mujeres embarazadas u otras condiciones específicas, por lo que es imprescindible una valoración clínica previa.

Investigación en curso

Con este estudio, Biomium busca respaldar con datos clínicos una alternativa tecnológica dentro de los tratamientos de remodelación corporal no invasiva, poniendo el foco tanto en la seguridad como en los posibles beneficios integrales para la salud.

Biomium es una clínica especializada en salud y estética avanzada ubicada en Alhaurín de la Torre (Málaga), enfocada en la aplicación de tecnologías innovadoras y protocolos personalizados para el bienestar integral de sus pacientes. Un centro pionero en Málaga que integra todas las últimas tendencias en medicina y tecnología de la salud y bienestar. Dirigida por Manuel Soto, su director empezó en el año 2015, y desde entonces no ha dejado de evolucionar para ofrecer servicios integrales de salud y tratamientos estéticos.

El Método BIOMIUM considera que la salud y el bienestar no es solo un parámetro, sino que son diferentes elementos, es multifactorial, hay que crear sinergia entre los diferentes profesionales y las diferentes técnicas. Desde la Medicina Hiperbárica, al biotraje, y otras tecnologías Medico-Estéticas implementadas en la clínica, además de tratamientos más avanzados en recuperación y rendimiento personal. Somos un centro pionero la implementación de Tecnología Medico- Estética de Vanguardia con objetivo de salud y Longevidad.