Este enfoque de la salud está rompiendo antiguos paradigmas y transformando a profesionales y pacientes.

(Información remitida por la empresa firmante)

El enfoque único de la Psiconeuroinmunología Clínica de Regenera integra la biología del paciente con sus acontecimientos de vida, lo que ha supuesto un cambio de paradigma para cientos de profesionales de la salud.

Este año 2025, Regenera celebra el 20º Aniversario de su Máster en Psiconeuroinmunología Clínica. Un Máster en el que ya se han formado más de 2.500 alumnos en 29 países.

En 2025 Regenera celebra su 20º Aniversario y lo hace con una estructura mejorada de su Máster en Psiconeuroinmunología Clínica. Un Máster dedicado a profesionales de la salud en el que ya se han formado más de 2.500 alumnos de 29 países.

Médicos, fisioterapeutas, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos, enfermeros... Todos tienen algo en común: una profunda vocación por ayudar a las personas, que no siempre pueden satisfacer como les gustaría. Para todos ellos, la Psiconeuroinmunología Clínica se ha convertido en el punto de encuentro para enriquecer su práctica clínica y ayudar de forma real y completa a sus pacientes.

Y es que este enfoque permite generar diagnósticos certeros y tratamientos personalizados, para recuperar su bienestar y su salud desde el origen, tal y como se lleva a cabo día a día en la Clínica Regenera.

Una de las doctoras que pasan visita en esta Clínica es la Dra. Carolina Agudelo, Médico especialista en PNI con enfoque en sistema digestivo, autoinmunidad, trastornos menstruales y SOP: "Descubrir la PNI es como un despertar. Muchos pacientes han aprendido a normalizar cosas que no son normales como los problemas menstruales, el insomnio o los trastornos digestivos. Como médico especializada en estos ámbitos y en la autoinmunidad, la PNI ha supuesto un antes y un después para poder ayudar a mis pacientes a tratar sus problemas de raíz", resalta.

Expertos en integrar la biología con los aspectos vitales de cada persona.

Así, los profesionales que se forman en el Máster en Psiconeuroinmunología Clínica de Regenera se convierten en expertos en entender en profundidad la fisiología de sus pacientes y en cómo sus diferentes sistemas (inmune, endocrino, digestivo, nervioso) se relacionan entre sí. Un conocimiento que se completa con la Metodología de Proceso Diagnóstico, que les permite integrar y relacionar cada rasgo o interacción a nivel biológico, con la vida de los pacientes de forma personalizada.

En palabras de la Dra. Ana Conde, Médico de la Clínica Regenera especialista en Neurología: "Siempre me ha interesado entender el cerebro y cómo influye en nuestra salud global. La PNI me ha permitido no enfocarme solo en el síntoma, sino en la causa. A mi consulta llegan pacientes con migrañas, vértigos o dolor crónico, y muchos de ellos piensan que son síntomas sin solución o que no tienen nada que ver con otros aspectos relacionados con su estilo de vida o sus emociones".

Cuerpo, mente y emociones: un mismo sistema conectado.

La base de la Psiconeuroinmunología Clínica (PNI) es la idea de que el cuerpo y la mente están íntimamente conectados y que, por tanto, todo aquello que forma parte del terreno mental y emocional influye en el terreno físico y viceversa.

En palabras de la Dra., María Alguacil, Médico especialista en sistema nervioso y emocional, psicosomática y terapia informada en trauma: "Acompañar la dimensión emocional de cada paciente es esencial en consulta. A través de ella y de la PNI, puedo adentrarme en la raíz más profunda del malestar, ayudando a que el cuerpo recuerde lo que, en su dolor, ha olvidado. La enfermedad y los síntomas no son enemigos, sino mensajes que nos invitan a escuchar, comprender y sanar desde la conexión más auténtica con nosotros mismos".

Un abordaje menos alopático y más basado en los hábitos saludables.

Al contrario que un enfoque más alopático, basado en recetar un fármaco para resolver un síntoma sin tener muy en cuenta la causa real que lo ha provocado, la Psiconeuroinmunología Clínica tiene, como ejes claves en las intervenciones terapéuticas, los hábitos saludables como el sueño de calidad, la nutrición o los ritmos circadianos. Estos hábitos son cada vez más importantes no solo para evitar la enfermedad, sino para potenciar la salud.

"Mejorar los hábitos de vida es fundamental y está muy ligado con descubrir la causa raíz de los síntomas de los pacientes", asegura la Dra. Pilar Guzmán, Médico integrativo especialista en PNI Clínica y en metabolismo, patologías digestivas e inmunidad: "La PNI me ha brindado la oportunidad de dar un acompañamiento integral a mis pacientes para ayudarlos a transformar su salud, no solo mejorando sus hábitos de vida, sino enfocándonos en la causa raíz de sus problemas para buscar una solución realmente efectiva y duradera".

Una causa raíz que está muy ligada a la inflamación crónica de bajo grado, calificada como "el asesino secreto" por sus diferentes mecanismos de acción en múltiples patologías. Desde la patología cardiovascular, la patología neurodegenerativa, las enfermedades autoinmunes, los problemas metabólicos (entre los que está la Diabetes Tipo 2) e incluso el cáncer.

La Psiconeuroinmunología Clínica, un enfoque por el que apuestan cada vez más profesionales.

Cuando Regenera empezó su trayectoria, hace más de 20 años, hablar de términos como Psiconeuroinmunología, Microbiota, Ayuno Intermitente o Eje Intestino-Cerebro era casi como hablar de conceptos extraterrestres. Sin embargo, gracias al trabajo de divulgación, a la sólida evidencia científica y a todos los profesionales y pacientes que no se conforman, la Psiconeuroinmunología Clínica ha adquirido un protagonismo crucial en las vidas de muchos profesionales de la salud que han empezado a incorporar este enfoque integrativo en sus consultas.

En palabras de la Dra. Aurora Limia: "Mis propios problemas con la menopausia me llevaron a investigar y descubrir el enfoque de la medicina del estilo de vida y a la PNI Clínica. Para mí, ha supuesto un antes y un después, tanto a nivel personal como profesional. Soy Licenciada y Doctora en Medicina y me dedico a ayudar mujeres en menopausia, perimenopausia y con problemas de salud hormonal desde este enfoque integrativo, que no solo busca detectar los síntomas, sino tratarlos desde la raíz de forma personalizada".

Sobre Regenera:.

Regenera es una empresa especializada en Psiconeuroinmunología Clínica (PNI) y medicina integrativa. Con una comunidad de más de un millón de estudiantes y pacientes en todo el mundo, su misión es transformar la salud a través del conocimiento y la aplicación de estrategias basadas en la ciencia y la biología evolutiva.

Contacto para prensa: Lorena García | CMO Regenera. lorena@regenerapni.com.

Contacto.

Emisor: Regenera.

Contacto: Gabinete Periodístico.

Email de contacto: comunicados@prensaymedios.com.