INMOA destaca los retos del cáncer de pulmón en mujeres y los avances en oncología - INMOA

(Información remitida por la empresa firmante)

El 17 de noviembre pone el foco en uno de los tumores de mayor mortalidad y coincide con el Día Mundial para la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino, reconocido oficialmente por la OMS desde 2025. Dos realidades que reflejan los avances de la oncología y los desafíos que todavía quedan por resolver.

Madrid, 24 de noviembre de 2026. Durante décadas, el cáncer de mama ha concentrado buena parte de las campañas de concienciación sobre la salud oncológica de las mujeres. Sin embargo, las estadísticas muestran una realidad que merece una atención creciente: el cáncer de pulmón ya es la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres españolas.

Según el informe Las cifras del cáncer en España 2026, elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), en 2024 fallecieron 6.691 mujeres por cáncer de pulmón, frente a 6.563 por cáncer de mama.

El cambio resulta especialmente relevante porque no responde a una circunstancia aislada, sino a una evolución epidemiológica desarrollada durante décadas. Las estimaciones para 2026 sitúan en 34.908 los nuevos diagnósticos de cáncer de pulmón en España, de los cuales 11.829 corresponderán a mujeres.

Para la Dra. Elisabeth Arrojo, directora médica de INMOA – Instituto Médico de Oncología Avanzada, estas cifras obligan a prestar mayor atención a una enfermedad cuya detección temprana continúa siendo uno de los grandes desafíos de la medicina: Durante mucho tiempo hemos asociado el cáncer de pulmón principalmente a los hombres y al tabaquismo. Pero la realidad está cambiando. Necesitamos mejorar la prevención, identificar antes la enfermedad y conseguir que cada paciente acceda a un diagnóstico preciso y a las opciones terapéuticas más adecuadas para su situación.

Un cáncer que está cambiando de rostro

El cáncer de pulmón continúa estrechamente relacionado con el tabaco, principal factor de riesgo evitable. Sin embargo, también puede aparecer en personas que nunca han fumado.

La exposición al humo ajeno, al radón y a determinados agentes ambientales o laborales, así como factores biológicos y genéticos, pueden intervenir en su desarrollo.

En el caso de las mujeres, el aumento de la incidencia está relacionado, en buena medida, con la incorporación más tardía al consumo de tabaco y la evolución de los hábitos de tabaquismo durante las últimas décadas.

Según SEOM y REDECAN, la incidencia del cáncer de pulmón entre las mujeres españolas se ha multiplicado por 2,37 desde 2007.

Este cambio obliga a superar una percepción todavía extendida: el cáncer de pulmón no es una enfermedad exclusivamente masculina, ni todos los pacientes diagnosticados son fumadores.

El gran desafío: diagnosticar antes



Una de las principales dificultades del cáncer de pulmón es que puede desarrollarse sin síntomas evidentes durante sus primeras fases.

Cuando aparecen manifestaciones como tos persistente, dificultad respiratoria, dolor torácico, pérdida de peso inexplicada o sangre al toser, es importante realizar una valoración médica, especialmente si los síntomas persisten.

El diagnóstico en fases avanzadas sigue siendo uno de los factores que condicionan el pronóstico de esta enfermedad.

En los últimos años, la investigación ha demostrado que la tomografía computarizada de baja dosis puede reducir la mortalidad por cáncer de pulmón en determinados grupos de alto riesgo, siempre que se utilice dentro de programas de cribado adecuadamente organizados.

No obstante, esta herramienta no está indicada indiscriminadamente para toda la población. Su utilización requiere valorar factores como la edad, el historial de tabaquismo y los posibles beneficios y riesgos de las pruebas.

La prevención del consumo de tabaco, la identificación de personas con mayor riesgo y el acceso oportuno a los servicios sanitarios siguen siendo elementos fundamentales.

Una nueva etapa en el tratamiento del cáncer de pulmón

Aunque la mortalidad continúa siendo elevada, el tratamiento del cáncer de pulmón ha experimentado avances significativos.

La incorporación de técnicas de diagnóstico molecular permite identificar determinadas alteraciones genéticas de los tumores y seleccionar tratamientos dirigidos cuando están indicados.

La inmunoterapia también ha ampliado las posibilidades terapéuticas para distintos grupos de pacientes, tanto en determinadas fases avanzadas como en algunos escenarios de enfermedad localizada, según las características del tumor y la situación clínica.

Estos avances han transformado progresivamente el abordaje de la enfermedad.

La decisión terapéutica ya no depende únicamente del órgano afectado o de la extensión del tumor. También puede requerir información sobre sus características moleculares, el estado general del paciente, sus enfermedades asociadas y sus preferencias.

En este contexto, centros como INMOA, con actividad asistencial en Madrid y Bilbao, trabajan desde una perspectiva de atención oncológica individualizada, en la que la valoración clínica y la coordinación de las distintas opciones terapéuticas desempeñan un papel fundamental: Hoy sabemos que dos pacientes con cáncer de pulmón pueden necesitar tratamientos muy diferentes, incluso cuando comparten un diagnóstico aparentemente similar. La oncología personalizada consiste precisamente en comprender esas diferencias y tomar decisiones basadas en las características de la enfermedad y de la persona que tenemos delante.

La posibilidad de acceder a una segunda opinión especializada también puede resultar relevante cuando existen dudas diagnósticas, diferentes alternativas de tratamiento o decisiones clínicas complejas.

El 17 de noviembre también mira hacia la eliminación de otro cáncer

La fecha incorpora desde 2025 una segunda conmemoración de gran trascendencia sanitaria.

La Organización Mundial de la Salud reconoció oficialmente el 17 de noviembre como Día Mundial para la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino, convirtiéndolo en el primer día mundial de la salud dedicado específicamente a eliminar un cáncer como problema de salud pública.

La iniciativa tiene su origen en la estrategia mundial impulsada por la OMS en 2020 y se apoya en tres herramientas fundamentales: la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH), los programas de cribado y el tratamiento oportuno de las lesiones precancerosas y del cáncer invasivo.

La estrategia internacional establece para 2030 tres grandes objetivos: alcanzar una cobertura de vacunación del 90% de las niñas antes de los 15 años, realizar pruebas de cribado al 70% de las mujeres en las edades recomendadas y garantizar tratamiento al 90% de las mujeres con enfermedad cervical.

La coincidencia de ambas efemérides ofrece una perspectiva especialmente significativa.

Mientras la comunidad internacional trabaja para eliminar el cáncer de cuello uterino como problema de salud pública mediante herramientas preventivas y asistenciales ya disponibles, el cáncer de pulmón recuerda la necesidad de seguir avanzando en prevención, diagnóstico precoz y tratamientos personalizados.

No se trata de comparar enfermedades con características diferentes, sino de reconocer que la lucha contra el cáncer exige estrategias específicas para cada tumor.

El futuro de la oncología no consiste únicamente en vivir más

Los avances científicos están modificando progresivamente las expectativas de muchos pacientes oncológicos.

Sin embargo, la supervivencia no es el único indicador del progreso.

La calidad de vida, la tolerancia a los tratamientos, el control de los síntomas, la información que recibe el paciente y su participación en las decisiones médicas son elementos cada vez más importantes.

Desde INMOA, la atención oncológica se plantea desde una visión integral que busca adaptar las decisiones terapéuticas a las necesidades clínicas y personales de cada paciente.

En una enfermedad como el cáncer de pulmón, esta perspectiva adquiere especial importancia por la complejidad de sus diferentes presentaciones y por el impacto físico y emocional que puede tener el diagnóstico.

El 17 de noviembre invita así a mirar la oncología desde dos realidades complementarias: la posibilidad de eliminar determinados cánceres como problema de salud pública y la necesidad de seguir investigando para mejorar el pronóstico de otros.

Porque el verdadero progreso no consiste únicamente en disponer de tratamientos cada vez más avanzados, sino también en conseguir que más personas lleguen a tiempo al diagnóstico y reciban la atención que necesitan

Contacto

Emisor: INMOA · Instituto Médico de Oncología Avanzada

Contacto: INMOA · Instituto Médico de Oncología Avanzada

Número de contacto: +34 91 453 29 80