El modelo español de farmacia comunitaria y SPD se presenta en FIP Montreal 2026

venalink.es - venalink.es

(Información remitida por la empresa firmante)

- El modelo español de farmacia comunitaria y SPD se presenta a la comunidad farmacéutica internacional en FIP Montreal 2026

Venalink y Jones Healthcare Group participaron en el 84.º Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de la FIP, celebrado en Montreal, donde profesionales españoles compartieron experiencias sobre servicios farmacéuticos, adherencia terapéutica y Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD).

Barcelona, septiembre de 2026. El modelo español de farmacia comunitaria y su evolución hacia servicios profesionales más integrados y centrados en el paciente tuvieron presencia internacional durante el 84.º Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas de la Federación Farmacéutica Internacional (FIP), celebrado en Montreal del 30 de agosto al 2 de septiembre.

Venalink, compañía especializada en soluciones para la implantación y desarrollo del Servicio SPD en farmacia, participó junto a Jones Healthcare Group como Bronze Partner del congreso y contribuyó a trasladar al debate internacional distintas experiencias desarrolladas en España en torno a la atención farmacéutica, la adherencia terapéutica y los Sistemas Personalizados de Dosificación.

La experiencia española, ante profesionales de todo el mundo

Uno de los principales encuentros fue el simposio “From dispensing to delivering outcomes: How integrated pharmacy services and collaboration are reshaping community pharmacy in Spain”, presidido por María Ángeles Pérez Caro, Managing Director de Venalink.

La sesión abordó la evolución de la farmacia comunitaria española hacia modelos asistenciales en los que la colaboración entre farmacéuticos, instituciones y autoridades sanitarias permite desarrollar servicios orientados a mejorar la adherencia terapéutica, la seguridad del paciente y los resultados en salud.

En el simposio participaron Ana Dago, presidenta de la Fundación Pharmaceutical Care España y profesora asociada de la Universidad San Pablo CEU, y José Luis Nájera, vicepresidente del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Palencia, miembro del Comité Ejecutivo de la Sección de Farmacia Comunitaria de la FIP y profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.

Las intervenciones permitieron mostrar ante profesionales de distintos países la evolución de la Atención Farmacéutica en España y diferentes experiencias de colaboración e integración territorial.

El SPD y la farmacia rural como experiencia práctica

Entre las experiencias españolas presentadas en Montreal destacó también el Programa de Farmacia Comunitaria Rural de La Rioja.

El proyecto piloto, desarrollado en siete farmacias rurales entre noviembre de 2025 y abril de 2026 con pacientes crónicos y polimedicados, incorporó diferentes servicios profesionales farmacéuticos, entre ellos la preparación de Sistemas Personalizados de Dosificación.

Los resultados mostraron una mejora de 20,9 puntos porcentuales en la adherencia terapéutica y de 12,5 puntos en el control de los problemas de salud. Tras esta primera experiencia, en julio de 2026 se anunció una nueva fase del programa con once farmacias rurales.

Venalink colaboró en el pilotaje inicial aportando material SPD. La presentación de esta experiencia en el Congreso Mundial de la FIP permitió mostrar cómo estos servicios pueden integrarse en estrategias asistenciales dirigidas a pacientes crónicos, polimedicados y residentes en entornos rurales.

De la dispensación a una farmacia orientada a resultados en salud

La participación española en FIP Montreal puso sobre la mesa una transformación que lleva años desarrollándose en la farmacia comunitaria: la progresiva incorporación de servicios profesionales que complementan la dispensación y refuerzan el seguimiento del paciente.

Durante el congreso, Venalink también participó en sesiones relacionadas con el acceso sostenible a medicamentos de alto coste y el papel del farmacéutico comunitario en la mejora de la adherencia terapéutica.

La compañía continuará trabajando junto a farmacias y profesionales sanitarios para facilitar la implantación y desarrollo del Servicio SPD mediante soluciones específicas, formación y herramientas orientadas a la práctica farmacéutica.

Sobre Venalink

Venalink es una compañía especializada en soluciones para Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) y forma parte de Jones Healthcare Group. La empresa proporciona a farmacias soluciones SPD, accesorios, formación y acompañamiento para facilitar la implantación y desarrollo de este servicio profesional farmacéutico.

Más información sobre la participación de Venalink en FIP Montreal 2026:

https://www.venalink.es/fip-montreal-2026-modelo-spd-espanol...

CONTACTO DE PRENSA

Pablo Mascaró

pablo.mascaro.soriano@gmail.com

+34 618489006

www.venalink.es/