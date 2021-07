Orphalan anuncia datos preliminares positivos de tetrahidrocloruro de trientina en pacientes con Wilson

· El estudio CHELATE ha confirmado que tetrahidrocloruro de trientina no es inferior a d-penicilamina y ha alcanzado el objetivo primario basado en niveles de cobre no unido a ceruloplasmina (NCC) como terapia de mantenimiento para pacientes con enfermedad de Wilson, tras seis meses de tratamiento

· La tetrahidrocloruro de trientina fue bien tolerada y, durante el tratamiento, fueron más los pacientes que alcanzaron los rangos terapéuticos de las variables de resultado combinadas pre-especificadas de NCC y cupruria de 24 horas, en comparación con los pacientes tratados con la d-penicilamina (50% frente a 24%)

· Los datos del ensayo se han presentado en comunicación oral en el último Congreso Internacional de Hígado 2021 (The International Liver Congress™ 2021, EASL)

París, 1 de julio 2021 – Orphalan SA es una compañía que identifica, desarrolla y ofrece tratamientos innovadores para pacientes con enfermedades raras. Orphalan anunció hoy resultados preliminares positivos de su estudio en fase 3 en el que se comparó la d-penicilamina con la tetrahidrocloruro de trientina en el tratamiento de la Enfermedad de Wilson. El ensayo clínico de fase 3 se ha llevado a cabo a través de un programa de nuevos medicamentos en investigación (IND) para su presentación a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA). La enfermedad de Wilson es un trastorno hereditario poco frecuente relacionado con el acúmulo de cobre en los tejidos, que afecta principalmente al hígado y al cerebro. Sin tratamiento, es una enfermedad mortal.

El estudio CHELATE es el primer ensayo prospectivo aleatorizado que compara d-penicilamina con tetrahidrocloruro de trientina. La D-penicilamina ha sido el único tratamiento en primera línea aprobado en los últimos 70 años. La tetrahidrocloruro de trientina, podría ser utilizada como terapia de mantenimiento en pacientes con Enfermedad de Wilson, en el caso de aprobarse esta indicación por las agencias reguladoras.

El estudio CHELATE alcanzó el objetivo primario de eficacia al demostrar que la tetrahidrocloruro de trientina no era inferior a la d-penicilamina según los niveles de especiación de cobre del NCC (cobre no unido a ceruloplasmina). Este novedoso método analítico fue desarrollado por Orphalan siguiendo las recomendaciones de la FDA. Las variables de resultado combinadas pre-especificadas de cobre no unido a ceruloplasmina (NCC) y cupruria de 24 horas se alcanzaron en el 50% de los pacientes tratados con tetrahidrocloruro de trientina, frente al 24% de los pacientes tratados con d-penicilamina.

Se observaron cinco efectos adversos graves en los 27 pacientes tratados con d-penicilamina, mientras que no se observó ninguno en los 26 pacientes aleatorizados a tetrahidrocloruro de trientina. Los efectos adversos leves o moderados y de naturaleza transitoria reportados, fueron comparables en ambos grupos.

Los datos derivados de este estudio se comunicaron en el Congreso Internacional de Hígado (EASL) el pasado Viernes a las 8.45 CEST y han sido presentados para su publicación. Actualmente se están analizando los datos del estudio de fase 3 CHELATE a las 48 semanas que se presentarán próximamente en otro foro científico.

“Con una enfermedad crónica como la enfermedad de Wilson, interrumpir o suspender el tratamiento por cualquier motivo puede provocar el regreso de la actividad de la enfermedad, a veces con graves consecuencias. Los médicos y los pacientes deben trabajar juntos para elegir un tratamiento que combine eficacia, seguridad y tolerabilidad, para ayudar a controlar la enfermedad de Wilson y alcanzar los objetivos de su tratamiento”, afirmó el Dr. Michael Schilsky, Investigador principal del estudio, profesor de Medicina y Director del Centro de Excelencia para la Enfermedad de Wilson de la Universidad de Yale. "Estos resultados sugieren que tetrahidrocloruro de trientina ofrece un perfil de tolerabilidad diferenciado y representa una alternativa segura y eficaz a d-penicilamina como terapia de mantenimiento para pacientes con Enfermedad de Wilson".

“A pesar de su perfil de seguridad controvertido, d-penicilamina es el único tratamiento en primera línea aprobado para la Enfermedad de Wilson. El estudio CHELATE demostró que los pacientes en tratamiento con d-penicilamina pueden pasar de forma segura a tetrahidrocloruro de trientina sin comprometer la eficacia del tratamiento. Nuestro cometido en este estudio va en línea con nuestra estrategia de proporcionar datos clínicos sólidos a los médicos, que les permitan tomar decisiones sobre tratamiento basadas en la evidencia", destacó el Dr. Naseem Amin, CEO de Orphalan.

Y añadió: "La evidencia clínica de este estudio y el uso del nuevo test de NCC desarrollado por Orphalan, tienen el potencial de establecer una diferencia significativa en la vida del paciente y en la capacidad del médico para el seguimiento de su enfermedad".

Acerca del estudio CHELATE

CHELATE es un estudio de no inferioridad de fase 3, multicéntrico, aleatorizado, abierto y con control activo, realizado en 15 centros de 9 países, diseñado para evaluar la eficacia y seguridad de tetrahidrocloruro de trientina en comparación con d-penicilamina en pacientes con Enfermedad de Wilson estable. En el estudio se incluyeron cincuenta y tres pacientes adultos con Enfermedad de Wilson clínicamente estables durante más de un año y que cumplían criterios de inclusión específicos, incluidos los valores séricos de cobre no unido a ceruloplasmina (NCC), cupruria de 24 horas y pruebas de función hepática, durante un periodo de referencia de 12 semanas antes de ser aleatorizado 1:1 a tetrahidrocloruro de trientina o d-penicilamina dos veces al día. El objetivo primario del estudio fue el NCC sérico analizado con el método patentado de Orphalan, utilizando la especiación de cobre 24 semanas tras la aleatorización. Se estableció un objetivo secundario de eficacia basado en la combinación de NCC y cupruria de 24 horas.

Los objetivos secundarios adicionales fueron: puntuación en la escala de Impresión Clínica Global de Cambio (ICG-C) niveles séricos de cobre y ceruloplasmina, la Escala unificada de Clasificación de la Enfermedad de Wilson (UWDRS), la escala de Nazer modificada, evaluaciones cognitivas y evaluaciones estándar de seguridad. Un comité de adjudicación independiente que desconocía el tratamiento asignado y los centros de estudio evaluaron los parámetros clave de eficacia y seguridad para determinar la estabilidad clínica del paciente.

Acerca de tetrahidrocloruro de trientina

Tetrahidrocloruro de trientina es una nueva formulación de trientina oral cuya designación de medicamento huérfano está en desarrollo a través de una vía 505 (b) (2) para el tratamiento de pacientes en mantenimiento con Enfermedad de Wilson. Está previsto que el Dossier de Registro (NDA) de tetrahidrocloruro de trientina se presente a la FDA a mediados del año 2021 para su evaluación. Si es aprobado, Orphalan tiene la intención de comercializar tetrahidrocloruro de trientina en los EE. UU.

Acerca del programa de desarrollo clínico de tetrahidrocloruro de trientina

Los componentes clave del programa de desarrollo clínico de la tetrahidrocloruro de trientina incluyen el ensayo CHELATE, un estudio de fase 3, abierto, de seguridad y eficacia a los seis meses en pacientes con Enfermedad de Wilson en mantenimiento, junto con estudios farmacocinéticos que comparan tetrahidrocloruro de trientina con dos formulaciones de dihidrocloruro de trientina, Triumph 1 y Triumph 2. El programa de desarrollo clínico CHELATE también incluye la fase de extensión CHELATE, que evalúa la seguridad, eficacia y tolerabilidad de la tetrahidrocloruro de trientina y la d-penicilamina durante un período de 1 año.

Acerca de Cuprior®

Cuprior® es una forma de tetrahidrocloruro de trientina aprobada en la UE para pacientes intolerantes a la d-penicilamina. Cuprior® no se encuentra comercializado en España.

De los 5.000 pacientes diagnosticados con Enfermedad de Wilson en la UE, estimamos que el 25% se considera intolerante a d-penicilamina. Cuprior® está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a trientina.

Cuprior® es una marca comercial registrada.

Para más información relevante acerca de la seguridad o para consultar la ficha técnica completa de Cuprior® incluida la información al paciente, visite https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html

Acerca de Orphalan

En Orphalan, nuestra misión es clara: somos pioneros en enfermedades raras. Orphalan es una compañía que identifica, desarrolla y ofrece tratamientos innovadores a pacientes con enfermedades raras. Orphalan se fundó en 2011 y ha comercializado Cuprior® en Europa con estructura comercial propia.

