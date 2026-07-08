Perimenopausia y aumento del perímetro abdominal, las claves médicas de un cambio frecuente en la mujer - Neus Muñoz Gost

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de julio de 2026.-

El aumento de peso en mujeres a partir de los 40 años constituye una de las consultas médicas más frecuentes en la actualidad. Según explica la Dra. Neus Muñoz Gost, durante esta etapa los cambios hormonales asociados a la perimenopausia pueden modificar el metabolismo, favorecer el incremento del perímetro abdominal y dificultar la pérdida de grasa corporal, incluso cuando se mantienen hábitos de vida similares a los de años anteriores. Ante esta realidad, cada vez cobra mayor importancia un abordaje médico integral que permita comprender el origen de estos cambios y ofrecer soluciones adaptadas a cada caso.

La perimenopausia y su influencia en el sobrepeso y el aumento del perímetro abdominal

La perimenopausia es una etapa de transición previa a la menopausia caracterizada por importantes fluctuaciones hormonales. La disminución progresiva de los niveles de estrógenos no solo influye en síntomas como los sofocos o las alteraciones del sueño, sino que también provoca cambios en la composición corporal. Como consecuencia, muchas mujeres experimentan un aumento del perímetro abdominal, una mayor acumulación de grasa visceral y una pérdida progresiva de masa muscular.

Esta redistribución de la grasa corporal trasciende el plano estético, ya que se asocia con un mayor riesgo de desarrollar alteraciones metabólicas, resistencia a la insulina y enfermedades cardiovasculares. Por este motivo, los especialistas insisten en la importancia de valorar cada caso de manera individual, analizando factores hormonales, metabólicos, nutricionales y de estilo de vida antes de establecer cualquier tratamiento.

La Dra. Neus Muñoz Gost, especialista en Medicina Interna y Medicina Integrativa, desarrolla un enfoque basado en la evidencia científica que contempla todos estos factores para ofrecer una evaluación global de la salud femenina durante la perimenopausia y la menopausia.

Un abordaje integral para recuperar la salud metabólica

El tratamiento del sobrepeso durante la perimenopausia requiere una estrategia personalizada que vaya más allá de las dietas restrictivas. La evaluación clínica, el estudio hormonal y metabólico, la nutrición individualizada, el ejercicio físico orientado al mantenimiento de la masa muscular y la mejora de los hábitos de descanso forman parte de un enfoque multidisciplinar que busca resultados sostenibles a largo plazo.

Asimismo, el conocimiento científico sobre la salud femenina ha permitido incorporar nuevas herramientas terapéuticas cuando la situación clínica lo requiere, siempre dentro de una valoración médica individualizada y adaptada a las necesidades de cada paciente. El objetivo consiste en mejorar la salud metabólica, prevenir enfermedades futuras y favorecer una mejor calidad de vida durante esta etapa.

La labor divulgativa desarrollada por la Dra. Neus Muñoz Gost contribuye a visibilizar que el aumento de peso a partir de los 40 años no responde únicamente a una cuestión de alimentación o ejercicio, sino que forma parte de un proceso fisiológico complejo que requiere un abordaje especializado.

La creciente concienciación sobre la salud femenina está impulsando un cambio en la forma de comprender la perimenopausia. La incorporación de estrategias médicas personalizadas y basadas en la evidencia permite abordar el sobrepeso y el aumento del perímetro abdominal desde una perspectiva preventiva, favoreciendo un mejor estado de salud y bienestar en una etapa clave de la vida de la mujer.

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