Philips y Disney Music Group colaboran para ayudar a los bebés a establecer una rutina de sueño

El acuerdo de colaboración ofrece las canciones de cuna relajantes de Disney a través de las aplicaciones Embarazo+ y Bebé+ de Philips Avent

Madrid, 7 Sep.

Philips está colaborando con Disney Music Group para ayudar a los bebés a crear una rutina de sueño a través de la música, una de las preocupaciones principales de los padres, ya que el dormir juega un papel clave en el desarrollo y crecimiento del bebé. La iniciativa consiste en ofrecer las canciones de cuna relajantes de Disney a los nuevos y futuros padres a través de las aplicaciones Embarazo+ y Bebé+ de Philips Avent.

La colaboración ofrece un acceso fácil a las listas de reproducción completas de Disney Lullaby, junto con las 'Canciones de cuna del mes' gratuitas incluidas en la aplicación, extraídas del extenso catálogo de canciones de cuna de Disney que están disponibles directamente en la aplicación Bebé+. Philips también ofrece en la aplicación consejos de expertos dirigidos a los padres sobre cómo ayudar a que un bebé se duerma.

"Crear una rutina consistente antes del sueño es una forma efectiva de acondicionar el cuerpo y decirle lo que vendrá después: hora de irse a dormir", explica el doctor Mark Aloia, líder mundial para el Cambio de Comportamiento en Philips Healthcare y profesor asociado de Medicina en el National Jewish Health (Denver, Colorado, EE.UU.).

"Si tenemos la misma rutina antes de dormir todas las noches, el cuerpo sabe lo que sucede después y esta preparación facilita la transición de estar despierto a quedarse dormido. Esta es también la forma más recomendada de ayudar a que un bebé se duerma, y la música relajante, como las canciones de cuna, junto a una luz más tenue y el acunar, puede desempeñar un papel importante", señala.

El vicepresidente de Marketing de Disney Music Group, Rob Souriall, añade: "La música de Disney es parte de la vida de casi todos. Nuestra lista de reproducción Disney Lullaby ofrece los sonidos relajantes perfectos para preparar a un bebé para una buena noche de sueño".

Rutina relajante

La encuesta global de sueño de Philips 2020 descubrió que el 52% de los encuestados ha utilizado música relajante para mejorar su sueño. Y la música no solo funciona para calmar a los adultos, también funciona con los niños, incluso antes de que nazcan.

La ciencia sugiere que la música puede cambiar la forma en cómo se siente un bebé mientras está en el útero. Si la música hace que los padres se sientan felices, esta buena sensación también puede transmitirse al bebé.

Normalmente, un bebé comenzará a escuchar entre las 15 y 18 semanas de embarazo. En primer lugar, escucha sonidos apagados del mundo exterior, junto a la voz y el corazón de la madre. A medida que pasan las semanas, el sentido del oído del bebé se desarrolla. "En este sentido, escuchar canciones de cuna que le resulten familiares al bebé ayudará a establecer una rutina previa al sueño que lo calmará después del nacimiento y lo ayudará a prepararse para la transición de estar despierto a quedarse dormido", reconoce el doctor Mark Aloia.

Se puede acceder de manera gratuita a consejos de expertos sobre cómo hacer que el bebé duerma y cómo configurar una rutina relajante antes del sueño, además de disfrutar de las canciones de cuna de Disney a través de las aplicaciones de Philips, Embarazo+ y Bebé+. Descargue las aplicaciones gratis aquí: https://philips-digital.com/

Embarazo+

Con más de 40 millones de descargas, Embarazo+ es una guía diaria para las madres y los padres durante todo el embarazo. Apoya a las madres desde el momento en que descubren que están embarazadas, ofreciendo información experta, personal y personalizada en forma de artículos, información y seguimientos.

Las madres pueden seguir el desarrollo de su bebé durante cada semana con 42 semanas de imágenes creadas en 3D. Están disponibles en cinco etnias diferentes, con escenas que incluyen audio completo e información semanal del desarrollo. La aplicación está diseñada para ayudar a las madres y padres a disfrutar de este momento al aportar un factor de bienestar al embarazo con un contenido hermoso, informativo y útil, acompañado de respaldo y experiencia clínica, para ofrecer los consejos que realmente importan.

Bebé+

Philips Avent entiende que los padres conocen a su bebé mejor que nadie. Sin embargo, aunque sus instintos a menudo son correctos, prefieren tomar decisiones informadas sobre el cuidado de su bebé. Por ese motivo ha desarrollado la aplicación Bebé+, que cuenta con más de 3 millones de descargas. Esta aplicación ofrece a los padres una solución completa con información relevante y darles la oportunidad de seguir el desarrollo de su bebé para que se sientan apoyados durante este increíble viaje.

La aplicación Bebé+ ha sido desarrollada en estrecha colaboración con profesionales de la salud y padres, y les apoya desde el día en que su bebé se presenta al mundo. Con una nueva pantalla de alimentación todos los días, pueden seguir el crecimiento de su bebé y recibir consejos específicos para su etapa de desarrollo. La aplicación cuenta con todo, desde un seguimiento de leche, llanto y expresión, hasta contenido fotográfico único generado por el usuario, artículos informativos, guías y acceso gratuito a las canciones de cuna de Disney. Los padres pueden incluso crear un anuario o utilizar la función cara día a día para capturar el crecimiento de su bebé y compartirlo con sus abuelos. Bebé+ permite a los padres rastrear a varios bebés, una utilidad perfecta cuando tienen gemelos o hermanos de edad cercana.

Disney Music Group

Disney Music Group es el hogar de Walt Disney Records, Hollywood Records, Disney Music Publishing, Buena Vista Records y Disney Concerts. Sus listas incluyen a Queen (en Norteamérica), Sofia Carson, ZZ Ward, Breaking Benjamin, Bea Miller, Sabrina Carpenter, Joywave, Olivia Holt, Tini Stoessel, Dreamers, DCappella, Casi lunes, Temecula Road, Adam Hambrick , Laine Hardy, Scarypoolparty, Alt Bloom y más. DMG también lanza música familiar y bandas sonoras de películas y televisión como "Bohemian Rhapsody", "Guardianes de la galaxia", "La bella y la bestia", "Descendientes", "High School Musical: The Musical: The Series". Bandas sonoras ganadoras de un Oscar "Coco" y "Moana", y la banda sonora ganadora de un Oscar y un Grammy "Frozen". Los lanzamientos recientes incluyen "Frozen 2", "Star Wars: The Rise of Skywalker", "The Lion King", "Captain Marvel", "Aladdin", "Toy Story 4", "Jojo Rabbit" y "Ford v Ferrari". " Los próximos títulos incluyen "Mulan", "Black Widow" de Marvel Studios, "Soul" de Disney y Pixar, y "West Side Story" de 20thCentury Studio. DMG tiene un extenso catálogo con un legado duradero que ha marcado la cultura pop a nivel mundial, incluida la música de películas como "Blancanieves", "Pinocho" y "Star Wars", artistas como Annette Funicello y clásicos como "It's A Small World".

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnologías de la salud, centrada en mejorar la vida de las personas y facilitar la obtención de mejores resultados en el continuum de salud, desde los hábitos saludables y la prevención, hasta el diagnóstico, tratamiento y cuidado en el hogar. Philips hace uso de su avanzada tecnología y de sus profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones integradas. Con sede en Holanda, la compañía es líder en imagen diagnóstica, terapia guiada por imagen, monitorización e informática de la salud, así como en salud del consumidor y cuidado en el hogar. Philips ha registrado unas ventas de 19.500 millones de euros en 2019 y emplea a aproximadamente 80.000 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en www.philips.es/prensa

Contacto: César García Requena, Brand & Communications Manager,

Philips Ibérica. Tel. 670 264 471. E-mail cesar.garcia.requena@philips.com