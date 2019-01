Ámsterdan se postula como la “Capital Europea de la Libertad y del Bienestar”

Publicado 30/01/2019 12:43:47 CET

Especialmente aquellos que están una edad en la que han vivido muchos sueños y esperan disfrutar de muchos más, habrán sentido alguna vez la necesidad vital de ir a Ámsterdam . No les falta razón. ¿Quieren saber por qué?

Ámsterdan es una ciudad privilegiada, que lidera la práctica totalidad de ránkings de las ciudades más seguras, menos estresantes, más libres y de mayor bienestar del mundo. No en balde, muchos de los afortunados que han podido visitarla han sentido la tentación de quedarse a vivir allí.

Durante años, la capital de los Países Bajos fue refugio, residencia y destino de ‘hippies’, ‘gays’, artistas de toda condición y, por supuesto, de aquellos ciudadanos de países menos tolerantes y libres. Ciudadanos que acudían en masa en busca de lo que en sus lugares de procedencia estaba prohibido, se consideraba “pecado” o suponía pena de prisión.

Ámsterdam es más que sus ‘Coffee Shops’, las bicicletas, el famoso Barrio Rojo, el ambiente ‘gay’ o el Mercado Flotante de las Flores. Es su arquitectura, los numerosos museos, la cultura desbordante de la ciudad, los canales y las enormes ofertas de ocio que se les ofrece en cualquier época del año.

No se puede olvidar, ni dejar de visitar el casco antiguo e histórico de la ciudad. Allí es donde los que creen que viven libres descubren que no; que hay algo más que unas leyes permisivas o un código penal donde determinadas acciones no se consideran delito. Allí descubrirán que lo aceptado con normalidad no hay que reivindicarlo, la libertad es vivir y dejar vivir, no estar pendiente de nadie y no ser obstáculo en la vida de nadie. Es la naturaleza de la comprensión y la nobleza de lo natural y el respeto.

Cada persona, cada pareja, cada familia tiene sus necesidades muy particulares y estamos seguros, además, de que a todos ustedes les encantaría vivir la ciudad como un residente más.

Descubra una de las ciudades más libres y artísticas del mundo. Lo mejor es residir en un alojamiento como si fuera tu propia casa y salir a descubrir la vida diaria y tomarle el pulso a sus gentes como un ciudadano local más, como un residente que tiene unos días de descanso y disfruta de su ciudad.

En su próxima visita, elijan la opción de un apartamento y descubran las ventajas de este tipo de alojamientos tan olvidado en ocasiones.

Cuando inicien los preparativos no olviden recurrir a un asesoramiento profesional. Entren en Expedia España y descubran todas las posibilidades que este tipo de alojamientos les proporcionará en su viaje. Ustedes, sólo a vivir Ámsterdam.

Recuerden el consejo de Oscar Wilde: “la mejor manera de evitar la tentación es caer en ella”.

Contacto:

Carmen Franzosi

carmenfranzosi88@gmail.com