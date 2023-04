Bdevikingo, el influencer de Instagram, abre el restaurante vasco AUPA, no apto para veganos

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 17 de abril de 2023.

Bdevikingo, conocido Foodie en Instagram, TikTok y YouTube, ha dado un gran paso en su carrera al abrir el restaurante Aupa en Cabrera de Mar, Barcelona. Un restaurante de gastronomía vasca con casi ningún plato que no sea de origen animal

El reconocido influencer gastronómico Bdevikingo ha causado polémica recientemente con una controvertida declaración. En una entrevista con un medio local, Bdevikingo declaró que en su restaurante Aupa, ubicado en Cabrera de Mar, Barcelona, serán bienvenidos los veganos, a pesar de no tener ninguna opción vegana en la carta.



Esta declaración ha generado una fuerte reacción en las redes sociales, donde muchos usuarios han criticado a Bdevikingo por no ofrecer opciones para personas con dietas especiales y por no ser inclusivo. Sin embargo, Bdevikingo ha defendido su postura, argumentando que Aupa es un restaurante vasco tradicional y que su carta se centra en carnes y pescados.



"No se pretende excluir a nadie, pero en Aupa se centra en la tradición culinaria vasca, que se basa en productos de alta calidad como la carne y el pescado", explicó Bdevikingo en la entrevista. "No existen opciones veganas en la carta, más allá de los famosos pimientos confitados que estan de muerte o la ensalada de tomate pelado y ajo". Bdevikingo también menciona "un vegano hace un sacrificio moral y ético personal respetable pero que complica la tradición y gastronomía vasca".



A pesar de la controversia, algunos veganos han apoyado la postura de Bdevikingo, argumentando que es importante que los restaurantes tradicionales se adapten a las necesidades de una sociedad cada vez más consciente de la importancia de una alimentación saludable y respetuosa con los animales.



Por otro lado, la opinión de los expertos en la materia es que los restaurantes deberían adaptarse a las necesidades de una sociedad cada vez más diversa y consciente, y ofrecer opciones para todas las dietas, incluyendo las veganas y vegetarianas.



En cualquier caso, la postura de Bdevikingo ha generado un intenso debate en las redes sociales y entre los expertos en gastronomía. Aupa se ha convertido en el centro de atención y muchos esperan ver cómo evoluciona la situación en los próximos meses.







