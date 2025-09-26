Brad Pitt y Georgina, los favoritos de los españoles para compartir un plato de jamón - Enrique Tomás

Enrique Tomás lleva a cabo la encuesta definitiva y pregunta a su comunidad por los personajes más “jamoneros” con motivo del Día Mundial del Jamón que se celebra el 28 de septiembre.

Barcelona, 26 de septiembre de 2025. – Con motivo del Día del Jamón, que se celebra el 28 de septiembre Enrique Tomás ha lanzado una votación entre miles de seguidores a través de sus redes sociales y página web para responder a una pregunta muy sencilla: ¿con qué personaje compartirías un plato de jamón ibérico?

El resultado ha sido un ranking muy jugoso con sabor internacional y acento español, que confirma al jamón como un producto universal, capaz de conquistar tanto a estrellas de Hollywood como a referentes de la música y el cine de nuestro país. El Día Mundial del Jamón es una fantástica cita para celebrar la calidad de este producto.

Los 5 personajes más “jamoneros”

Tras las votaciones y miles de comentarios, los españoles lo tienen claro. Los favoritos son:

Brad Pitt – El actor estadounidense ha reconocido en entrevistas en España que “me gusta mucho el jamón y los museos de España. Su elección lo sitúa en lo más alto del ranking. Georgina Rodríguez – Siempre vinculada al mundo del lujo y también al de los ibéricos, Georgina, protagonista de la docuserie Soy Georgina (Netflix), confesó: “Un buen ibérico para mi significa alegría. No podría vivir sin los ibéricos. Como sin miedo y con placer.”

Más recientemente, sorprendió en la alfombra roja del 10º aniversario de Netflix en España afirmando: “Jamón que entra en mi casa, jamón que es devorado por mí.”

Penélope Cruz – Nuestra actriz más internacional, embajadora de la cultura española en el mundo, es sinónimo de elegancia. Además, tiene una relación única con el jamón: su salto a la fama llegó con la película “Jamón, Jamón”, un título que ya forma parte de la historia del cine español. David Bisbal – Recién nominado a los Grammy Latinos, el artista almeriense arrasa en los escenarios y también en esta votación. Su vínculo con Enrique Tomás es especial: ya fue embajador de la marca, demostrando su pasión por el jamón ibérico. Estopa – Los hermanos Muñoz, fieles a su estilo cercano y popular, siguen siendo los “jamoneros” de corazón. Su presencia en el ranking es otro homenaje. Embajadores de la marca, representan como nadie el espíritu auténtico y popular de nuestra cultura.

El resultado de esta votación refuerza el posicionamiento de Enrique Tomás como la marca de referencia en el mundo del jamón: el jamón favorito de las celebrities. Desde la firma, el objetivo es seguir vinculando la cultura del ibérico con rostros nacionales e internacionales, para consolidar su papel como referente gastronómico global.

Unidos a la música y las grandes celebraciones

El ranking llega apenas una semana después de que Enrique Tomás participara como patrocinador oficial de los Latin Grammy, Celebra la Música de Andalucía, reforzando así la vinculación de la marca con el mundo de la música, el arte y la cultura.

“En Enrique Tomás estamos profundamente unidos y vinculados a las celebraciones que marcan la cultura contemporánea, desde los escenarios internacionales hasta los hogares de nuestros clientes”, añaden desde la firma.

El Día del Jamón es solo el inicio de una campaña que se mantendrá activa todo el año, con el objetivo de alcanzar a los protagonistas del ranking y seguir consolidando la comunidad en torno al producto estrella de nuestra gastronomía. Enrique Tomás quiere así llegar no solo al público español, sino también a figuras internacionales como Brad Pitt y Georgina Rodríguez, reforzando la idea de que el jamón ibérico es, más que nunca, un producto de culto para las estrellas.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

