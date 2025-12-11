La Cámara de Comercio de Madrid celebra la graduación del MBA 2024–2025

Alumnos graduados del MBA de la Cámara de Comercio de Madrid · Curso 2024–2025 - MBA CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

Madrid, 11 de diciembre de 2025.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ha celebrado en el Aula Magna de su Campus de Formación el Acto de Graduación de los Másteres y Cursos Superiores 2024-2025, entre los que destacó la entrega de diplomas de la VI Edición del MBA, desarrollada entre octubre de 2024 y julio de 2025. El acto reafirmó el compromiso de la institución con una formación directiva rigurosa, orientada a la empresa y adaptada a los retos actuales del tejido empresarial.

Una ceremonia presidida por autoridades académicas y empresariales

El acto estuvo presidido por D. Ángel Asensio Laguna, Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, acompañado por representantes de tres universidades públicas madrileñas:

Dña. Ana Isabel Cid Cid , Universidad Rey Juan Carlos

, Universidad Rey Juan Carlos D. Luis Unceta Gómez , Universidad Autónoma de Madrid

, Universidad Autónoma de Madrid Dña. Mercedes Rodríguez Paredes, Universidad Complutense de Madrid

La periodista Ana García Lozano fue la encargada de conducir una ceremonia que combinó intervenciones institucionales, una conferencia magistral y el reconocimiento al esfuerzo y desempeño de los alumnos.

El mensaje del Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid: formación continua e iniciativa empresarial

Durante su intervención, Ángel Asensio destacó la necesidad creciente de profesionales altamente cualificados en un entorno de cambios acelerados. Subrayó que la formación continua es ya “un requisito para competir y liderar en mercados globales”.

Puso especial énfasis en el desarrollo de habilidades transversales —como la inteligencia emocional, la empatía, la colaboración o la integridad— fundamentales para dirigir equipos en entornos complejos. También destacó el valor del profesorado en activo del MBA, cuya aportación “conecta la teoría con la realidad empresarial”.

Asimismo, abogó por fortalecer la vocación emprendedora en España: “Todo desarrollo económico y social nace de la iniciativa privada. Necesitamos impulsar la creación de empresas y apoyar a quienes quieren emprender, porque de ellos surgen nuevas oportunidades para toda la sociedad”.

Asensio también subrayó el impacto de tendencias como la digitalización, la inteligencia artificial y la sostenibilidad, que exigen nuevos perfiles directivos capaces de liderar la transformación.

Una edición histórica con dos grupos de MBA

Por primera vez, el MBA de la Cámara de Comercio de Madrid contó con dos grupos:

Grupo 1 : 37 alumnos distribuidos en 7 equipos de trabajo para el Proyecto Fin de Máster (PFM).

: 37 alumnos distribuidos en 7 equipos de trabajo para el Proyecto Fin de Máster (PFM). Grupo 2: 25 alumnos, también organizados en 7 equipos.

La promoción incluyó estudiantes de Chile, Argentina, Venezuela, Uruguay y Ecuador, además de profesionales de múltiples sectores como finanzas, ingeniería, logística, marketing y emprendimiento. Esta diversidad enriqueció el aprendizaje colaborativo, uno de los valores centrales del programa.

Reconocimiento a los mejores expedientes del MBA

En esta edición, se entregaron dos distinciones especiales que reconocen la excelencia académica que caracteriza al programa:

Número 1 del Grupo 1: André Castro Martínez.

André Castro Martínez. Número 1 del Grupo 2: Pedro Javier Rodríguez González.

Estos reconocimientos reflejan el alto nivel de exigencia del programa y el compromiso de los alumnos con la excelencia, el liderazgo y el trabajo en equipo.

La entrega de títulos—realizada en grupos de cuatro alumnos— contó con la presencia de las autoridades académicas y directivos de la Cámara, poniendo en valor el esfuerzo y la trayectoria formativa del conjunto de la promoción.

Conferencia magistral y participación del claustro

El empresario Juan Pablo Lázaro impartió la conferencia “Empresario en primera persona”, en la que abordó los nuevos desafíos del liderazgo, la logística y la gestión empresarial en un contexto globalizado.

Intervinieron también Dña. María Luisa Medrano, en representación del claustro de profesores, y Jacobo Lombas, portavoz del alumnado del Máster de Comercio Exterior.

Clausura del acto y celebración final

El Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, clausuró la ceremonia destacando el papel del MBA en la preparación de los nuevos líderes empresariales y el compromiso de la Escuela de Negocios de la Cámara con la formación ejecutiva de calidad. Tras el acto oficial, los asistentes disfrutaron de un cóctel de celebración en honor a los nuevos titulados.

Sobre el MBA

El MBA Madrid de la Cámara de Comercio de Madrid es un programa de formación directiva diseñado para profesionales que buscan adquirir una visión estratégica de la empresa y desarrollar las competencias necesarias para liderar en entornos dinámicos y globalizados. Su metodología —basada en proyectos reales, análisis de casos y trabajo en equipo— permite a los participantes aplicar de forma inmediata los aprendizajes a su actividad profesional.

El programa destaca por la participación de profesorado en activo, lo que garantiza una formación conectada con la realidad empresarial, y por la diversidad de perfiles que integran cada promoción, un elemento clave para enriquecer el aprendizaje colaborativo.

Con una orientación claramente práctica y un enfoque centrado en el desarrollo del liderazgo transformador, el MBA se ha consolidado como una referencia en la Comunidad de Madrid para la formación de directivos y emprendedores capaces de impulsar la competitividad y la gestión efectiva de las organizaciones.

El MBA de la Cámara de Comercio de Madrid continuará ampliando su red de colaboración empresarial y su apuesta por metodologías innovadoras para responder a los retos formativos de los próximos años.

Más información: www.mba-madrid.com