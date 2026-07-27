Las capitales europeas refuerzan su atractivo en verano con el auge de las escapadas culturales - My Top Tour

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España, 27 de julio de 2026.- Julio marca el inicio de la temporada alta para las escapadas urbanas en Europa. Frente al turismo exclusivamente de sol y playa, cada vez más viajeros optan por recorrer grandes capitales que combinan patrimonio, cultura y ocio en pocos días, consolidando una tendencia al alza en los viajes de corta duración. Entre los destinos que concentran mayor interés durante el verano destacan París, Londres, Ámsterdam y Edimburgo. Su amplia oferta cultural, la posibilidad de recorrer sus principales monumentos a pie y la variedad de experiencias disponibles las convierten en algunas de las ciudades más demandadas por quienes buscan aprovechar unas vacaciones de pocos días. En este contexto, My Top Tour amplía su presencia internacional con experiencias en estas cuatro capitales europeas. Incluyendo visitas a algunos de los lugares más emblemáticos de cada destino, como el Museo del Louvre, la Torre Eiffel y el Palacio de Versalles en París; recorridos por el centro histórico de Londres, el Támesis y la National Gallery; visitas al Museo Van Gogh y al casco histórico de Ámsterdam; o experiencias para descubrir el Castillo de Edimburgo y los principales enclaves de la capital escocesa.

La creciente demanda de viajes urbanos ha impulsado también el interés por reservar con antelación entradas y visitas guiadas a los monumentos más visitados, una opción que permite optimizar el tiempo disponible y acceder a una experiencia más completa en ciudades con una elevada afluencia turística durante los meses de verano.

Con esta oferta, My Top Tour continúa reforzando su posicionamiento como plataforma especializada en experiencias culturales y visitas guiadas, ampliando su catálogo más allá de España y facilitando el acceso a los principales destinos europeos para quienes planean una escapada este verano.

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