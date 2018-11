Cardenal Mendoza tiene el factor C

Publicado 23/10/2018 12:39:42 CET

La tercera edición de la Cardenal Mendoza Golden Week se celebrará en diferentes países de todo el mundo del 25 al 31 de octubre de 2018

La Golden Week es una celebración de una semana de duración en torno a este emblemático brandy, el cual se envejece durante largos años en botas previamente envinadas con Pedro Ximénez y Oloroso.

Además, se realizarán eventos como catas, clases magistrales, seminarios, maridajes y coctelería en diferentes lugares del mundo, entre ellos España, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Ucrania, China, Grecia, Rusia, Alemania e Italia (y muchos más).

Con el brandy de nuevo en alza, sobre todo entre los aficionados al whisky, que conocen una buena bebida de Jerez solo con verla, la Golden Week se centrará en el Factor C de Cardenal Mendoza. Y no, no es un error.

Desde mucho antes de que se celebrara la última Golden Week, han trabajado con todo el equipo de Cardenal Mendoza, desde expertos en cócteles hasta expertos en catas. Gracias a la comunidad, se ha podido comprobar qué les gusta y, sorprendentemente, los resultados han seguido un patrón alfabético. Han comprobado cómo la gente disfruta del Cardenal Mendoza con café, en cócteles, con chocolate, con Cola, en la cocina y, cómo no, con un buen puro (cigar en inglés). Es por ello por lo que el Factor X de Cardenal Mendoza es el Factor C.

En Madrid, por ejemplo, se realizará un evento único de maridaje con chocolate, puros y brandies Cardenal Mendoza en colaboración con Scandinavian Tobacco Group.

Por otro lado, en Miami se dará una clase magistral con cuatro de esos factores C, con un puesto para cócteles y otros para el maridaje con chocolate, café y puros.

En Puerto Rico se celebrará el “C&C Cocktail”, un evento en el que los cócteles de Cardenal Mendoza se aromatizarán con puros, chocolate o café.

En China, mejor descubrirlo por uno mismo. Para conseguir todos los detalles del evento, se recomienda seguir sus redes sociales y la página web www.cardenalmendoza.com/golden-week allí se podrá descargar su poster y las tres recetas de cócteles que ha preparado para todos el mixólogo estadounidense Julio Cabrera.

Con más de 25 años de experiencia en todo el mundo, Julio Cabrera llegó a Miami en 2006 y, desde entonces, se ha ganado la fama de rey de la mixología. Cuando no está preparando cócteles, se dedica a formar a camareros al estilo “cantinero”, el método de su Cuba natal.

Para la Golden Week, Julio ha reinventado tres cócteles clásicos con Cardenal Mendoza. Además, ha compartido sus recetas con todos para que se puedan descargar y preparar. '¿Con qué C te quedas tú?'

Cardenal Mendoza es un brandy Solera Gran Reserva elaborado a partir de una selección de las mejores holandas de alquitaras, que se envejecen al menos durante 15 años en botas previamente envinadas con Oloroso y Pedro Ximénez.

La Golden Week Cardenal Mendoza (la tercera que se celebra en torno a esta bebida) tendrá lugar del 25 al 31 de octubre y contará con catas, clases magistrales, seminarios, maridajes y coctelería en todo el mundo.

