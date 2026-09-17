El Centro Integral de Simulación Avanzada (CISA) de la UIC recibe el premio Jaume Vicens Vives

Archivo - En el CISA, los alumnos se enfrentan desde el primer curso a situaciones clínicas en un espacio seguro e innovador - UIC BARCELONA - Archivo

(Información remitida por la empresa firmante)

El Govern de la Generalitat ha reconocido el proyecto como un "modelo transformador, interdisciplinario y transferible en Ciencias de la Salud" en sus diez años de innovación en simulación clínica.

El galardón también sitúa al CISA como una "propuesta de referencia para la formación de los profesionales de la salud".

El CISA, ubicado en el Campus Sant Cugat, es un centro pionero en España que reproduce entornos clínicos reales y que permite al alumnado enfrentarse a situaciones clínicas de diferente nivel de complejidad en un espacio seguro, innovador y participativo.

Barcelona, 17 de septiembre de 2026. El Centro Integral de Simulación Avanzada (CISA) de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), ubicado en el Campus Sant Cugat de la universidad, ha sido reconocido con la distinción Jaume Vicens Vives que otorga el Govern de la Generalitat por su contribución a la innovación y a la mejora de la docencia, y por consolidarse como una propuesta de referencia para la formación de los profesionales de las ciencias de la salud.

Este galardón reconoce el "modelo transformador, interdisciplinario y transferible del CISA" en el campo de la salud tras más de diez años de innovación en simulación clínica, "integrando tecnología avanzada con un aprendizaje experiencial y reflexivo". También destaca su apuesta por "priorizar la humanización de la asistencia sanitaria, la empatía y la seguridad del paciente" y por "fomentar la adquisición de competencias profesionales y transversales vinculadas al pensamiento crítico, la toma de decisiones, la gestión de la incertidumbre y la autorreflexión".

El premio está dotado con un importe de 20.000 euros que se debe destinar a proyectos de innovación o de mejora docente. Las distinciones Jaume Vicens Vives, creadas en 1996, tienen como objetivo reconocer la calidad docente universitaria y poner en valor las iniciativas que contribuyen a la innovación y a la mejora de la enseñanza en las universidades catalanas.

Las personas y los proyectos galardonados han sido seleccionados a partir de las propuestas formuladas por los consejos sociales de las universidades públicas y por los órganos análogos de las universidades privadas de Catalunya. La entrega de los galardones tendrá lugar el 2 de octubre.

El CISA, un centro de referencia.

El Centro Integral de Simulación Avanzada (CISA), que este año ha cumplido una década de trayectoria, es uno de los grandes elementos diferenciales de UIC Barcelona. Con más de 1.000 metros cuadrados de superficie, este centro pionero en España, que reproduce con precisión entornos clínicos reales, se ha convertido en un auténtico ecosistema asistencial dentro de una universidad. Un complejo único donde el alumnado de los grados de Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología se enfrenta a situaciones clínicas de diferente nivel de complejidad en un espacio seguro, innovador y participativo.

En el CISA se reproducen con todo detalle quirófanos, unidades de cuidados intensivos, consultas de atención primaria, salas de hospitalización, áreas pediátricas y espacios polivalentes que permiten recrear desde la rutina asistencial más cotidiana hasta situaciones de máxima emergencia, gracias al uso de técnicas como el moulage para replicar heridas. De manera complementaria, se ha incorporado el uso de sistemas de realidad virtual y aumentada, que amplían las posibilidades de entrenamiento en procedimientos específicos y escenarios clínicos.

Más allá de la técnica, el alumnado también tiene la oportunidad de desarrollar en este espacio otras competencias imprescindibles para la formación en el ámbito de la salud, como la comunicación, la empatía o el liderazgo de equipos en contextos de alta presión.

Ecosistema UIC Health.

Con siete disciplinas del ámbito de la salud (Bioingeniería, Ciencias Biomédicas, Medicina, Enfermería, Psicología, Odontología y Fisioterapia), que se aglutinan en un mismo proyecto común bajo el paraguas UIC BCN Health, la universidad apuesta por una formación de excelencia que prepara a los futuros profesionales para afrontar los retos de la actividad asistencial.

Estas disciplinas conviven conectadas dentro de un campus integrado en el Hospital Universitari General de Catalunya, con tres clínicas universitarias propias, una red hospitalaria de referencia (Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital General de Granollers, Consorci Sanitari de Terrassa y EAP Sardenya) y el CISA.

Sobre la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

En la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) formamos a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos.

Contamos con ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y disponemos de un campus para personas mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, un enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 16 cátedras y cinco aulas de empresa, 8 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

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Marta González Martínez.

Responsable de Comunicación del Campus Sant Cugat.

T. +34 935 042 000. Ext: 5153 / 675 78 34 18.

Josep Trueta, s/n 08195 Sant Cugat del Vallès.