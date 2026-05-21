CEOMA impulsa el certamen ‘Generaciones en Escena’ para promover el diálogo entre mayores y jóvenes

Cartel de 'Generaciones en Escena' - CEOMA

(Información remitida por la empresa firmante)

El concurso tiene como finalidad promover el encuentro intergeneracional, mostrar las relaciones entre abuelos/as y nietos/as y reivindicar el papel de las personas mayores en la sociedad

Los trabajos audiovisuales pueden presentarse hasta el 1 de octubre de 2026, eligiendo la categoría para optar a los premios de la primera edición de ‘Generaciones en Escena’

Madrid, 21 de mayo de 2026.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) presenta la primera edición del Concurso Nacional de Vídeos Intergeneracionales ‘Generaciones en Escena’, en el marco de la convocatoria del IMSERSO 2025 en el área de atención a mayores. El certamen busca promover el encuentro entre generaciones a través del diálogo, el intercambio de experiencias y la creatividad entre personas de distintas edades. El plazo de presentación de trabajos audiovisuales estará abierto hasta el 1 de octubre de 2026.

Las piezas audiovisuales, con una duración máxima de 10 minutos, deberán reflejar las relaciones intergeneracionales entre abuelos/as y nietos/as, acercando al espectador la transmisión de experiencias entre mayores y jóvenes. Este diálogo podrá presentarse en cualquier formato narrativo, ya sea ficción, animación o documental y optar a una de las cuatro categorías establecidas en esta primera convocatoria de ‘Generaciones en Escena’.

Categorías y premios

Los participantes del concurso ‘Generaciones en Escena’ tendrán que seleccionar la categoría a la que presentan sus trabajos audiovisuales. Entre ellas se encuentra la categoría de Juvenil, de 15 a 18 años, la categoría Adulta que abarca de 18 a 50 años y Senior de más de 50 años. Por último, todos los vídeos seleccionados optarán al Premio del Público, siendo el ganador el vídeo que obtenga más votos en la plataforma habilitada para la votación abierta.

El jurado, compuesto por profesionales vinculados a CEOMA y del ámbito cultural, valorarán la originalidad y creatividad de los trabajos además de la calidad audiovisual, la temática y la transmisión de los valores intergeneracionales.

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, subraya que esta primera edición supone una muestra que recoge en esencia el papel fundamental que ejercen las personas mayores acercando su protagonismo activo en la sociedad. “La primera edición del concurso ‘Generaciones en Escena’ será un reflejo visual que muestre gran parte de la labor de las personas mayores, las relaciones que mantienen con los jóvenes a su alrededor y las vivencias”.

Para la Confederación Española de Organizaciones de Mayores “el legado y la experiencia de las personas mayores ha de mostrarse, exponerse y reconocerse”. De ahí, que la primera edición del concurso de cortos sea una de las muchas iniciativas que promueve CEOMA fomentando la contribución activa de las personas mayores en la sociedad.

Para participar y conocer toda la información detallada, es posible acceder al formulario y a las bases del concurso ‘Generaciones en Escena’.

CEOMA

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más 800.000 de Socios de Base y más de 1.500 Asociaciones y abarca a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org

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