Comienza el rodaje de la serie de gladiadores "Those about to Die" de Roland Emmerich

COMIENZA EL RODAJE DE LA ESPECTACULAR SERIE DE GLADIADORES "THOSE ABOUT TO DIE" (10 EPISODIOS) DE ROLAND EMMERICH PROTAGONIZADA POR ANTHONY HOPKINS Y AMBIENTADA EN ROMA

NEWS AKTUELL // Viena, Múnich, 20 de abril de 2023 - Tras seis meses de una intensa labor de preproducción en los legendarios estudios cinematográficos Cinecittà y de acuerdo con el plan de rodaje, el 20 de marzo dio comienzo el rodaje de la serie épica de gladiadores "Those About To Die" (Los que van a morir). La serie, producida por High End Productions, cuenta con el respaldo de Herbert G. Kloiber y Constantin Film, así como con el del proveedor estadounidense de streaming Peacock. Además de Roland Emmerich (Moonfall, Independence Day), Marco Kreuzpaintner (El caso Collini, Beat) también dirigirá algunos de los episodios futuros con libreto del aclamado guionista Robert Rodat (Salvar al soldado Ryan, El patriota). El rodaje de esta lujosísima producción se prolongará hasta finales de octubre.

Este drama épico sobre el mundo complejo y corrupto de las espectaculares peleas de gladiadores y carreras de cuadrigas en la antigüedad se centra en un grupo de personajes procedentes de los cuatro puntos cardinales del Imperio Romano y coloca a un reparto igual de notorio delante de la cámara. Además de Anthony Hopkins, premiado en dos ocasiones con un Óscar, en calidad de emperador Vespasiano, el reparto cuenta con Iwan Rheon (Misfits, Juego de tronos) interpretando al jefe criminal Tenax, Tom Hughes (El inglés, Victoria) como el heredero de Titus Flavianus, y Sara Martins (Paris, je t'aime, Crimen en el paraíso) como Cala, la madre que lucha por las vidas de sus tres hijos. Jojo Macari (Sex Education, Los Irregulares) representará el papel de Domitian, el hijo menor de Vespasiano, Gabriella Pession (Crossing Lines) interpretará a Antonia, una política falta de escrúpulos, Dimitri Leonidas (118 días, Renegados) encarnará al auriga Scorpius y Moe Hashim (Ted Lasso) se meterá en la piel de Kwame, un luchador y cazador de leones. El elenco lo completan Johannes Haukur Johannesson (Vikingos: Valhalla, Succession), Rupert Penry-Jones (Whitechapel), Eneko Sagardoy (Élite), Pepe Barroso (Gran Turismo), Gonçalo Almeida (Amor, Amor), Kyshan Wilson (Bajo el sol amalfitano) y Alicia Edogamhe (Summertime).

Elenco: Anthony Hopkins, Iwan Rheon, Tom Hughes, Sara Martins, Jojo Macari, Gabriella Pession, Dimitri Leonidas, Moe Hashim, Johannes Haukur Johannesson, Rupert Penry-Jones, Eneko Sagardoy, Pepe Barroso, Gonçalo Almeida, Kyshan Wilson, Alicia Edogamhe y muchos más

Guión: Robert Rodat (Salvar al soldado Ryan, El patriota)

Dirigida por: Roland Emmerich (Moonfall, Independence Day, El día de mañana), Marco Kreuzpaintner (The Lazarus Project, Beat)

Estudio: AGC Studios

Productoras: Centropolis Entertainment, Hollywood Gang Productions, Street Entertainment, Wildside Productions (coproducción)

Productores ejecutivos: Roland Emmerich, Marco Kreuzpaintner, Robert Rodat, Gianni Nunnari (Infiltrados, 300), Harald Kloser (Independence Day: Resurgence, Midway), Herbert G. Kloiber, Martin Moszkowicz, Oliver Berben, Jonas Bauer, Charles Holland, Stuart Ford y Lourdes Díaz

Distribuidora: AGC International

